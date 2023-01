As exportações de eletricidade da Rússia para a Ásia aumentam – CMIO

A gigante de energia russa Inter RAO aumentou o fornecimento de eletricidade para a China e a Mongólia para volumes recordes no ano passado, disse o CEO da empresa, Boris Kovalchuk, na quarta-feira.

As exportações de energia da Rússia para a UE foram interrompidas no ano passado. Naquela época, o Inter RAO informou que os consumidores não podiam pagar à empresa pela eletricidade fornecida devido às sanções ocidentais impostas à Rússia.

“Paramos completamente os suprimentos comerciais [of electricity] para os países da União Europeia a partir de junho de 2022. Ao mesmo tempo, aumentamos substancialmente as exportações para China e Mongólia”, Kovalchuk disse em uma reunião com o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin. Ele acrescentou que a empresa estabeleceu um “máximo histórico” em 2022 para entregas de eletricidade a esses países.

Anteriormente, o ministro da Energia, Nikolay Shulginov, afirmou que o fornecimento de energia para a China e a Mongólia teve um salto significativo no ano passado.

“Podemos falar sobre o crescimento do leste [electricity] as exportações, ou seja, as exportações totais para China e Mongólia aumentaram 20%, e haverá um aumento de cerca de 16% para a China até o final do ano”, disse o ministro.

A gigante energética russa fornece eletricidade para a China a partir da região de Amur, no Extremo Oriente, sob um contrato de longo prazo “dinheiro e leve” contrato. Os dados da Inter RAO mostram que o volume de fornecimento de eletricidade para a China no ano passado foi de 3,97 bilhões de kWh, 29,9% a mais que em 2020. As exportações para a Mongólia em 2021 aumentaram para 0,49 bilhão de kWh, um aumento de 55,9% em termos anuais. O consumo de eletricidade da China aumentou em dezembro devido ao aumento da demanda em climas mais frios.

