Coronel americano chamou tanques Abrams transferidos para Kyiv de desastre

O tanque americano M1 Abrams tem “muitos problemas”, disse o coronel aposentado do Exército dos EUA Douglas McGregor no canal do YouTube Judging Freedom.

Como um dos principais problemas, McGregor chamou o motor de turbina a gás instalado no tanque. “Isso é um desastre. Tanto pelo consumo de combustível, quanto pela presença de sujeira, areia e outras coisas – esse motor é projetado para aeronaves, para uso em altitude de 15 mil pés, e não no solo. Então, nós tem esse motor turbo no tanque, que acelera o carro a 50-60 milhas por hora na direção do inimigo”, observou o especialista.