As exportações da Gazprom para países fora da CEI em 2022 totalizaram 100,9 bilhões de metros cúbicos de gás, 45,5% (84,2 bilhões de metros cúbicos) a menos do que em 2021. As entregas para a Europa no ano passado pararam ao longo da rota principal – Nord Stream – e a rota de equilíbrio – Yamal – Europa, diminuiu três vezes através do sistema de transporte de gás da Ucrânia, mas aumentou na direção asiática – ao longo da Potência da Sibéria para a China . Agora, o gasoduto russo é fornecido à Europa através de um dos dois pontos de entrada para o sistema de transporte de gás da Ucrânia e através da Turquia, de onde vem através do rio turco e do rio azul.