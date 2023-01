A mídia sugeriu quem a oposição turca indicará para as eleições presidenciais

O atual presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse anteriormente que as eleições gerais (presidenciais e parlamentares) no país estavam marcadas para 14 de maio . Na segunda-feira, no seu discurso ao povo após a reunião do Gabinete de Ministros, o líder turco disse que o governo vai propor ao parlamento a aceitação de 14 de maio como data das eleições gerais na Turquia, e em caso de recusa, ele usará os poderes do presidente. Os poderes de Erdogan são suficientes para dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas 60 dias após o decreto. Erdogan será o candidato da Aliança do Povo nas próximas eleições. A coligação de seis partidos da oposição ainda não anunciou um candidato.