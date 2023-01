Na segunda-feira, o governo sérvio realizou uma reunião especial dedicada ao problema do Kosovo e Metohija, com a participação do chefe de Estado. Vučić na reunião exortou os membros do Gabinete a se comprometerem com a unidade. Ele enfatizou que a pressão externa sobre Belgrado aumentou, à medida que as circunstâncias geopolíticas mudaram, e a Sérvia não impôs sanções contra a Rússia por 334 dias, então “todos estão no radar”.