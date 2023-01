Turquia pede que diálogos com Suécia e Finlândia para adesão à OTAN sejam 'adiados indefinidamente'

Nesta terça-feira (24), as negociações trilaterais entre Turquia, Suécia e Finlândia sobre as perspectivas de adesão à OTAN dos dois últimos países foram suspensas indefinidamente por ordem de Ancara.

A decisão turca acontece após um incidente no sábado (21), quando Rasmus Paludan, chefe do partido de direita dinamarquês Stram Kurs, queimou publicamente uma cópia do Alcorão em frente à embaixada turca em Estocolmo.