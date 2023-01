Itália revela cronograma para cortar gás russo – CMIO

A Itália encerrará completamente sua dependência do gás russo no inverno de 2024-25, anunciou na segunda-feira o chefe da gigante estatal de energia Eni, Claudio Descalzi.

Falando durante uma visita do primeiro-ministro italiano Giorgia Meloni à Argélia, ele confirmou que Roma está pressionando por uma maior expansão da cooperação com o país do norte da África como parte do plano de se livrar do gás russo.

Descalzi observou que, há dois anos, a Argélia forneceu à Itália cerca de 21 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural. Agora os números aumentaram para 25 bcm e, no próximo ano, Roma pretende aumentar as importações de gás do país africano para 28 bcm. O chefe do grupo de energia disse que os números vão crescer ainda mais em 2024 e 2025, acrescentando que “atualizamos anualmente os acordos de volumes.”

Anteriormente, Descalzi afirmou que a Itália eliminará gradualmente até 80% do gás russo, ou cerca de 17,6 bcm, em 2023.

Espera-se que durante a visita atual, a Eni e a estatal argelina Sonatrach assinem um acordo sobre a expansão do fornecimento de gás para Roma. De acordo com alguns meios de comunicação, os volumes de fornecimento de energia podem aumentar para 35 bcm anualmente.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Itália explica por que não pode abandonar o gás russo

A Itália, juntamente com outros países da UE, tem lutado contra uma inflação recorde, impulsionada em grande parte pelo aumento dos custos de energia. O país depende de importações para quase 75% de sua energia. No início de 2022, recebia 40% de seu gás da Rússia, mas as importações despencaram devido a sanções a Moscou e à sabotagem do gasoduto Nord Stream 1.

Em outubro passado, a Eni informou que o gás russo representava apenas cerca de 10% das importações da Itália. Para diversificar a oferta, o governo e a Eni concordaram em aumentar as importações dos países africanos e, segundo dados oficiais, a Itália importa hoje o dobro de gás da Argélia do que da Rússia.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT