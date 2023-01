Itália diz que não buscará maneiras de resolver o conflito ucraniano

O governo italiano não está a fazer esforços para avançar com iniciativas pacíficas sobre o conflito na Ucrânia e limita-se ao fornecimento de armas a Kyiv, disse Luana Zanella, deputada do parlamento italiano.

“Se 2022 foi o ano da guerra, devemos concentrar os nossos esforços para que 2023 seja o ano do fim das hostilidades, do silêncio das armas e do fim deste desumano derramamento de sangue e sofrimento… Não há nenhuma palavra do governo sobre o que a estratégia pode ser… alcançar a paz. Mas é preciso manter vivo o desejo de uma estratégia de saída em relação a uma tragédia que não podemos considerar natural e inevitável”, disse Zanella.