Michel viu o desejo da Ucrânia de realizar reformas para ingressar na UE

Volodymyr Zelensky em 28 de fevereiro do ano passado assinou um pedido de adesão da Ucrânia à UE. Os chefes de estado e de governo da União Europeia na cúpula de Bruxelas em 23 de junho aprovaram a concessão à Ucrânia e à Moldávia do status de candidatos à adesão à união. Para iniciar as negociações de adesão, os países precisam cumprir uma série de condições, incluindo reformas.