Enorme depósito de ouro descoberto na Sérvia – oficial – CMIO

A descoberta reforça a posição do país como líder na região dos Balcãs em termos de reservas

Um grande depósito de ouro foi descoberto na Sérvia, anunciou o ministro de mineração e energia, Dubravka Dedovic Negre, na sexta-feira.

Resultados preliminares de testes tecnológicos mostraram que é possível extrair concentrado de ouro puro com uma taxa total de utilização de ouro de mais de 93% do novo depósito, disse o funcionário.

Ela destacou que a descoberta pode ser de grande importância para a economia do país, principalmente para o leste da Sérvia.

A descoberta foi feita pela mineradora internacional de ouro canadense Dundee Precious Metals, que opera projetos no país balcânico. A empresa disse que descobriu um depósito de alto teor no prospecto de exploração de Coka Rakita, no leste da Sérvia, e espera “resultados excepcionais” de perfuração recente.

O responsável do ministério sublinhou que o projeto está em fase de análise e que são necessários estudos adicionais para verificar o volume da jazida.

Mais cedo, o presidente sérvio Aleksandar Vucic disse que seu país aumentou substancialmente as reservas de ouro nos últimos dois anos.

De acordo com os dados mais recentes do World Gold Council, as reservas de ouro da Sérvia de 38,1 toneladas fazem dela a principal economia dos Bálcãs em termos de reservas de ouro e a 54ª no mundo.

