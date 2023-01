Embarques russos de GNL para a China disparam – CMIO

As importações chinesas de gás natural liquefeito (GNL) russo aumentaram 43,9%, para 6,5 ​​milhões de toneladas em 2022, segundo dados divulgados pela agência alfandegária da China na sexta-feira.

Em termos monetários, as exportações russas de combustível superresfriado para a China aumentaram quase duas vezes e meia, para US$ 6,7 bilhões, mostram os dados. A Rússia é agora o quarto maior fornecedor de GNL da China.

A Austrália continuou sendo o maior fornecedor da China, tendo enviado 21,9 milhões de toneladas de GNL no valor de US$ 16 bilhões no ano passado. Catar e Malásia seguiram com 15,7 e 7,4 milhões de toneladas exportadas, respectivamente. Em termos monetários, isso totalizou US$ 11,5 bilhões e US$ 6,8 bilhões em vendas do Catar e da Malásia.

A Rússia foi seguida pela Indonésia, que embarcou 3,7 milhões de toneladas de GNL no valor de US$ 3,1 bilhões e pelos Estados Unidos, cujas exportações do combustível para o maior consumidor mundial de energia chegaram a 2,1 milhões de toneladas, no valor de US$ 2,2 bilhões.

