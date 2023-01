Sérvia instada a se alinhar com as políticas da UE – CMIO

O Parlamento Europeu diz que lamenta o baixo nível de conformidade de Belgrado com a posição do bloco sobre a Rússia

O Parlamento Europeu adotou uma resolução pedindo à Sérvia que se alinhe com as políticas externa e de segurança comum da União Europeia (PESC), especialmente aquelas que lidam com sanções contra terceiros países como a Rússia. O PE enfatizou que o status de candidato de Belgrado o obriga a aderir aos valores e direitos da UE, enquanto o presidente sérvio Aleksandar Vucic acredita que o bloco é hipócrita.

A resolução, publicada na quarta-feira e com base no relatório anual da PESC para 2022, destacou que é importante que os países dos Balcãs Ocidentais estejam totalmente alinhados com as políticas da UE. Os autores do documento chamaram atenção especial para o relacionamento da Sérvia com a Rússia, sua falta de condenação das ações de Moscou na Ucrânia e o “consequências desta relação nos Balcãs Ocidentais.”

O PE insistiu em que qualquer “novos capítulos das negociações de adesão” sobre a adesão de Belgrado à UE, só deve ser aberto após “A Sérvia reforça seu compromisso com reformas nas áreas da democracia e do estado de direito.”

A Sérvia também foi instada a normalizar as relações com Kosovo com base em “reconhecimento mútuo,” e Belgrado foi castigado por sua “padrão contínuo de ações escalonadas.” O PE reiterou a sua posição de que a independência do Kosovo é “irreversível” e instou os cinco estados membros da UE que ainda não o reconheceram a fazê-lo “com efeito imediato.” Esses incluem Espanha, Eslováquia, Chipre, Romênia e Grécia.













Vucic criticou a resolução como hipócrita e chamou-a de um excelente exemplo do ocidente “sem vergonha” comportamento.

“Eles organizaram a secessão violenta de nosso território. Até onde esse comportamento vergonhoso pode ir? Não tenho palavras.” Vucic disse à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, na quarta-feira.

“Tudo o que ouvi, ninguém quer ouvir ou ver que há um ponto de vista diferente, a única coisa que lhes interessa é um Kosovo independente, sanções à Rússia, não há oposição”, disse. ele adicionou.

O ministro das Relações Exteriores da Sérvia, Ivica Dacic, também condenou o relatório e afirmou que “Antes de repreender a Sérvia por seu fracasso em alinhar-se com a política externa da UE, o PE deveria alinhar-se com os princípios fundamentais do direito internacional relativos à proteção da integridade territorial dos Estados mundiais.”

A OTAN assumiu o controle de Kosovo em 1999, após meses de bombardeios na Sérvia em nome de insurgentes de etnia albanesa. O governo provisório da província declarou a independência em 2008, com o apoio dos EUA e da UE. Com o apoio da Rússia e da China, a Sérvia resistiu à pressão para reconhecê-lo desde então.