Dodik respondeu duramente ao chefe do Ministério das Relações Exteriores da BiH sobre o ataque contra Putin

No dia 8 de janeiro , no âmbito das comemorações do Dia da República da Sérvia, Dodik presenteou o líder russo com o maior prêmio – a Ordem do RS BiH em um colar. Turkovic e seus companheiros muçulmanos bósnios em Sarajevo se opõem à celebração desta data. Ela chamou o prêmio de Putin de “um tapa na cara do mundo inteiro”.