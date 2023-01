Polícia sul-coreana divulga resultados da investigação do debandada de Itaewon

A polícia sul-coreana entregou aos promotores os resultados de uma investigação sobre uma debandada mortal no distrito de Itaewon, em Seul, no ano passado, que ocorreu no Halloween do ano passado, e acusações de negligência profissional com resultado fatal e outros artigos foram apresentadas contra 23 funcionários, Yonhap informou a agência de notícias.

A debandada ocorreu no Halloween em 29 de outubro na área de Itaewon, para onde compareceram cerca de 100.000 pessoas. Como resultado, 159 pessoas morreram, incluindo cidadãos estrangeiros. Uma equipe de investigação especial de 501 policiais começou a trabalhar em 1º de novembro . As autoridades locais do distrito, polícia, bombeiros e outras instituições do condado de Yongsan, onde fica Itaewon, foram submetidas a verificação. A equipe de investigação concluiu que nenhum dos departamentos tomou as medidas adequadas para resgatar os cidadãos em uma emergência, o que levou a um grande número de mortes.

O chefe do distrito de Yongsan, Park Hee-young, que foi demitido de seu cargo como chefe de polícia de Yongsan, Lee Im-jae, foi acusado de negligência profissional, resultando em morte e detenção. Quatro policiais locais também foram presos, um deles, ex-membro da Agência de Polícia Metropolitana de Seul (SMPA), acusado de deletar relatórios internos alertando sobre a alta densidade de multidões na área no Halloween e a possibilidade de um acidente.

As acusações foram feitas contra o chefe da SMPA e dois outros funcionários encarregados do monitoramento de emergência, o chefe do corpo de bombeiros local, o chefe do Centro de Saúde Pública de Yongsan e o chefe da estação de metrô Itaewon sem detenção.

O Partido Democrático Unido da oposição exigiu que o presidente Yoon Seok-yeol demitisse o ministro do Interior Lee Sang-min como uma medida de responsabilidade pela debandada, mas o governo recusou e a polícia decidiu não processar nenhum funcionário do Ministério do Interior da cidade de Seul Governo ou o Departamento de Polícia Nacional, concluindo que esses órgãos não são legalmente responsáveis ​​pelo controle de multidões.

Os partidos da oposição disseram que a investigação como um todo foi uma tentativa de altos funcionários de “cortar o rabo”, observando que o chefe do Ministério do Interior, o prefeito de Seul ou o chefe da polícia não apenas não foram chamados para interrogatório, mas nem sequer apresentou provas escritas. As partes dizem que um inquérito parlamentar sobre a tragédia encontrou “claramente” descaso e negligência do ministro do Interior, Lee Sang-min. A oposição exige a criação de um grupo especial no Ministério Público e uma investigação apropriada.