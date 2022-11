Rússia aumenta as exportações de combustível para a China — CMIO

As entregas de GNL e petróleo aumentaram desde o início do ano, mostram dados da alfândega chinesa

Os embarques russos de gás e petróleo para a China cresceram significativamente entre janeiro e outubro deste ano em comparação com o mesmo período de 2021, informou a Administração Geral de Alfândega da China no domingo.

Segundo seus dados, as entregas de gás natural liquefeito (GNL) aumentaram 32% em termos anuais, para 4,98 milhões de toneladas. Em dólares, o aumento foi de 157% e ultrapassou US$ 5,3 bilhões. A Rússia é atualmente o quarto maior fornecedor de GNL da China, depois da Austrália, Catar e Malásia. Embora os dados mostrem que as importações chinesas de combustível do Catar também cresceram nos primeiros dez meses do ano, os embarques da Austrália e da Malásia vêm caindo.

Embora a agência alfandegária não liste atualmente o volume físico das importações de gás de dutos da China, seus dados mostram que o valor dos fluxos de gás de dutos da Rússia em janeiro a outubro de 2022 aumentou 182% em comparação com o mesmo período de 2021, para US$ 3,1 bilhões. Isso torna a Rússia o segundo maior fornecedor de gás canalizado para a nação asiática depois do Turcomenistão (US$ 8,23 bilhões).

As importações chinesas de petróleo da Rússia também aumentaram neste período, subindo cerca de 9,5% para 71,97 milhões de toneladas. As entregas aumentaram 53%, para US$ 49,19 bilhões em dólares. Conforme os dados publicados, em outubro e setembro a Rússia foi o segundo maior fornecedor de petróleo da China. A Arábia Saudita continua líder, tendo vendido 73,76 milhões de toneladas do combustível para a China por US$ 55,5 bilhões entre janeiro e outubro.

A China vem aumentando as importações de energia da Rússia, aproveitando os descontos oferecidos por Moscou no início deste ano, na tentativa de garantir compradores de petróleo e gás russos. Isso ocorreu quando muitos importadores tradicionais começaram a evitar suprimentos do país em meio às sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia.

