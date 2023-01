CCR e Prefeitura de Osasco realizam ação educativa com motociclistas  

Texto: Olga Liotta

Fotos: Fernanda Cazarini

A CCR RodoAnel realizou terça-feira, 24/01, em parceria com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (Setran) da Prefeitura de Osasco, ação educativa com motociclistas sobre prevenção de acidentes envolvendo linhas de pipa com materiais cortantes.

A ação aconteceu no canteiro central do retorno que liga a Rua Aurora Soares Barbosa à Avenida Lázaro de Mello Brandão e teve como público-alvo motociclistas, que são os mais expostos a este tipo de risco.

Foram realizadas abordagens educativas, instruções de pilotagem segura e distribuição de materiais informativos aos condutores, além da fixação de 110 antenas corta linha de pipa (linha chilena).

O motoboy Alan Colandini, 38 anos, morador da Vila Yara, estava a caminho de uma entrega quando passou pelo local e parou para participar da conscientização e instalar uma antena no guidão de sua moto.

“Pela quantidade de motoboys que há em Osasco, quanto mais ações de conscientização como essa, melhor. Deixa o trânsito mais seguro e isso é importante para todo mundo”, comentou.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Lau Alencar, acompanhou a iniciativa.

“São orientações de segurança e prevenção e integram as diversas parcerias que temos feito com a CCR. Ano passado realizamos uma aqui no ponto de apoio delivery sobre ponto cego e questões de segurança nas rodovias e centros urbanos. E agora essa com os motociclistas sobre a necessidade do uso de antena de proteção, pois mesmo usando capacete, eles ficam expostos a grandes riscos”, comentou.

Para o coordenador de Operações da CCR RodoAnel, Fábio Oliveira, a adesão foi acima da média e muito positiva.

“O motociclista que está atento aos riscos oferecidos pelas linhas de pipa e aos cuidados que deve ter ao trafegar nas rodovias contribui para um caminho muito mais seguro”, avalia.

A ação educativa faz parte de uma série de iniciativas que a CCR RodoAnel promove ao longo do ano dentro do Programa de Redução de Acidentes desenvolvido em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).

Recomendação

O uso de linhas com cerol e outros materiais cortantes em pipas traz sérias consequências para os condutores de motocicletas, pedestres e ciclistas. E, no período de recesso escolar, como janeiro, por exemplo, as brincadeiras com pipas tendem a ser maiores, oferecendo mais riscos. Portanto, os cuidados devem ser redobrados, principalmente entre os motociclistas que são os mais vulneráveis. A recomendação de especialistas é que eles façam uso de antena protetora, capacetes fechados e pescoceiras, por exemplo, para evitar lesões ou mortes por causa das linhas com cerol.