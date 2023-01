Aline Rocha é bronze no Mundial de esqui cross-country paralímpico

O Brasil estreou bem no Mundial de esqui cross-country paralímpico no primeiro dia da competição em Ostersund (Suécia). Neste domingo (22), a paranaense Aline Rocha, de 31 anos, faturou a medalha de bronze na prova Distance 18 quilômetros ao concluir a disputa em 1h09min09s6. O ouro ficou com a norte-americana Kendall Gretsch (1h02min32s8) e a preta com a alemã Anja Wicker (1h05min37s2).

A esquiadora brasileira volta a competir na próxima terça-feira (24), na prova de Sprint. As disputas prosseguem até 29 de janeiro, com transmissão online ao vivo na conta da Federação Internacional de Ski (ISF) no Facebook.

É BRONZE DO BRASIL!!! 🥉🇧🇷 Aline Rocha completa a prova de Distance 18km no tempo de 1h9min09s e conquista a medalha de bronze para o Brasil!🤩 A brasileira volta às pistas no próximo dia 24, na prova de Sprint. Vamoooooos! 🇧🇷 pic.twitter.com/guvTCh1OLg — Confederação Brasileira de Desportos na Neve (@brasilnaneve) January 22, 2023

O Brasil contou ainda com três representantes na prova masculina do Distance 18 km. O rondoniense Cristian Ribera, vice-campeão mundial paralímpico ano passado, terminou em sexto lugar; Guilherme Rocha em 11º e Wesley Vinícius dos Santos na 12ª posição. Quem conquistou o ouro foi o italiano Giuseppe Romele e a prata ficou com o ucraniano Pavlo Bal.

A quinta brasileira no Mundial, que não competiu neste domingo (22), é Elena Rocha, de 19 anos, a única estreante em competições internacionais.

Calendário do Mundial

24/01 – Prova rápida

28/01 – Média Distância

29/01 – Revezamento