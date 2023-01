Daniel Alves é preso na Espanha por acusação de agressão sexual

Um juiz espanhol ordenou a prisão preventiva e sem direito a fiança do jogador brasileiro Daniel Alves por uma acusação de agressão sexual contra uma mulher em uma casa noturna de Barcelona, informou o sistema regional de tribunais nesta sexta-feira.

O lateral-direito, de 39 anos, que negou as acusações, foi levado para o presídio Brians 1, nos arredores de Barcelona, de acordo com uma fonte com conhecimento do caso.

Mais cedo nesta sexta (20), o jogador compareceu perante um juiz depois de ter sido detido e interrogado pela polícia local. A promotoria pediu que ele fosse preso sem fiança até o julgamento.

Representantes de Daniel Alves não responderam a pedidos de comentários.

Seu clube, o mexicano Pumas UNAM anunciou que rescindiu seu contrato com efeito imediato.

“O clube reitera seu compromisso de não tolerar atos de qualquer membro, seja ele quem for, que contrariem o espírito do clube e seus valores”, afirmou o presidente esportivo do Pumas, Leopoldo Silva.

“Não podemos permitir que a conduta de uma pessoa prejudique nossa filosofia de trabalho, que tem sido um exemplo ao longo da história.”

A suposta vítima apresentou uma queixa no início deste mês e o caso permanece aberto por um crime de agressão sexual, disse o sistema judicial da Catalunha em um comunicado.

Segundo ela, o ex-astro do Barcelona e da seleção brasileira a tocou por debaixo de sua roupa íntima sem seu consentimento em uma casa noturna de Barcelona na noite do dia 30 de dezembro.

Acompanhada de amigos, a mulher relatou o suposto incidente aos seguranças da casa noturna, que então alertaram a polícia.

Policiais chegaram ao local e colheram o depoimento da mulher. Ela fez uma queixa formal por agressão sexual no dia 2 de janeiro.

Daniel Alves disse em entrevista à emissora de rádio Antena 3 neste mês que esteve na casa noturna com outras pessoas, mas negou o comportamento descrito pela mulher.

“Estive nesse lugar, estava com mais pessoas, me divertindo. Todos que me conhecem sabem que gosto de dançar. Me divertindo, mas sem invadir o espaço dos demais”, disse o jogador. “Não sei quem é esta senhorita… Como vou fazer isso com uma mulher ou com uma garota que seja? Por Deus, não”, acrescentou.

O jogador atuou pelo Barcelona entre 2008 e 2016 e teve uma segunda passagem pelo clube, que disputa o campeonato espanhol, na temporada 2021-2022.

Daniel Alves atuou pela seleção brasileira desde 2006, fazendo 126 partidas e marcando oito gols. No final do ano passado ele disputou a Copa do Mundo do Catar com a seleção e tornou-se o jogador mais velho a defender o Brasil em um Mundial.

