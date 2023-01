Fluminense goleia e garante classificação antecipada na Copinha

O Fluminense garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após golear o Imperatriz por 6 a 0, nesta sexta-feira (6) no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

VEEEEEENCE O FLUMINENSE! Com gols de Arthur, Isaac, João Lourenço, João Neto, Gustavo Lobo e Luan Brito, os #MlksDeXerém goleiam por 6 a 0 o Imperatriz-MA! #VemQueTem 🇭🇺 pic.twitter.com/2kv7GKI2U4 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 6, 2023

Com este triunfo, a equipe das Laranjeiras manteve 100% de aproveitamento na competição, com seis pontos, na liderança do Grupo 14, e garantindo ao menos a segunda posição da chave. A vitória do Tricolor foi construída com gols de Arthur, Isaac, João Lourenço, João Neto, Gustavo Lobo e Luan Brito.

Outra equipe carioca a triunfar e se classificar na Copinha foi o Botafogo, que, graças a gol de Maranhão, superou o São Carlos por 1 a 0 no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.

Como joga o meu 9! 🔥 Maranhão foi o autor do bonito gol que deu a classificação adiantada para o Glorioso nesta Copinha! 🌟 #BFRBaseForte #FogoNaCopinha23 📸 Henrique Lima / BFR pic.twitter.com/eGL2Ob2nWJ — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 6, 2023

Outros resultados:

São Carlense 1 x 4 Pinheirense-PA

Tanabi-SP 2 x 0 Real Ariquemes-RO

Tupã 0 x 0 Paraupebas

Comercial 2 x 0 Volta Redonda-RJ

Atlético Guaratinguetá 1 x 1 Grêmio Pague Menos-CE

União Suzano 2 x 1 Vitória da Conquista-BA

Flamengo-SP 2 x 1 São José-RS

Paraná 1 x 0 Vitória

São Bento 0 x 1 Athletico-PR

Taubaté 1 x 1 Porto Vitória-ES

Portuguesa 2 x 0 Náutico

Velo Clube 1 x 2 Cuiabá

Inter de Limeira-SP 0 x 2 Sport

Gama-DF 0 x 3 Goiás

Novorizontino 3 x 1 Figueirense

Guarulhos 2 x 3 Coritiba

SKA Brasil 2 x 1 Aster Brasil-ES

Rio Preto1 x 2 Juazeirense-BA

Barretos 0 x 1 Picos