Hoje é Dia: veja datas e feriados de janeiro de 2023

Janeiro inicia um novo ano com um feriado logo em seu primeiro dia: o Dia da Confraternização Universal, data estabelecida para pregar a união e o congraçamento entre as nações, no espírito de renovação e esperança que a chegada de um ano novo traz.

Para comemorar o Dia do Leitor (07/01), que tal um livro de Sérgio Porto? Também conhecido como Stanislaw Ponte Preta, o escritor e jornalista completaria 100 anos em 11 de janeiro. O escritor encontrava a matéria prima à sua crítica demolidora nas chamadas coisas sérias do dia-a-dia. Confira mais aqui.

E para fechar o mês, no dia 30 de janeiro, é celebrado o Dia da Saudade. Quem nunca curtiu uma fossa ouvindo músicas sobre saudade? O tema é recorrente no repertório brasileiro. De acordo com dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), mais de 15 mil canções levam a palavra saudade no título. Veja aqui o ranking de músicas mais gravadas com a palavra saudades no título.

Janeiro de 2023 1 Nascimento do pedagogo e historiador francês Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin (160 anos) – fundador dos Jogos Olímpicos da era moderna Divisão da Checoslováquia, dando origem aos países independentes República Checa e à Eslováquia (30 anos) Dia da Confraternização Universal Dia do Domínio Público 2 Criação do Arquivo Público do Império, atual Arquivo Nacional (185 anos) 3 Nascimento do militar e político comunista gaúcho Luís Carlos Prestes (125 anos) Morte do cantor e compositor gaúcho José Alcides Gerardi (45 anos) 4 Morte do astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo físico e matemático inglês, sir Isaac Newton (380 anos) Morte do cartunista, quadrinista, jornalista e escritor mineiro Henrique de Souza Filho, o Henfil (35 anos) Dia Mundial do Braille 6 Nascimento do compositor e cantor fluminense José Gonçalvez, o Zé da Zilda (115 anos) Plebiscito sobre a manutenção do regime parlamentarista no Brasil ou o retorno ao presidencialismo (60 anos) Dia de Reis Dia do Astrólogo 7 Morte do inventor de etnia sérvia Nikola Tesla (80 anos) – conhecido por suas contribuições ao projeto do moderno sistema de fornecimento de eletricidade em corrente alternada (CA) Dia do Leitor Dia da Liberdade de Culto 8 Nascimento do baterista, compositor e percussionista fluminense Luciano Perrone (115 anos) – fez parte dos quadros da Rádio Nacional desde sua criação, em 1936. Atuou também na Orquestra da Rádio MEC, onde trabalhou de 1961 a 1968 Dia Nacional do Fotógrafo 9 Nascimento da filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir (115 anos) Nascimento do ator paulista Paulo Afonso Miessa, o Paulo Goulart (90 anos) Dia do Astronauta – comemoração em homenagem à Missão Centenário. Realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no ano de 2006, a missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional (EEI) Dia do Fico 10 Nascimento do pianista e compositor fluminense Ernani Braga (135 anos) 11 Morte do ator fluminiense Jorge Lafond (20 anos) Nascimento do escritor e jornalista fluminense Sérgio Marcus Rangel Porto, o Stanislaw Ponte Preta (100 anos) Entra em vigor o novo código Civil Brasileiro (20 anos) Criação da obra “Abaporu” da pintora paulista Tarsila do Amaral (95 anos) Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos Dia Internacional do Obrigado 12 Nascimento do escritor e jornalista capixaba Rubem Braga (110 anos) 13 Morte do compositor e cantor paulista Arnaldo Pescuma (55 anos) 14 Morte do romancista, contista, fabulista, poeta, desenhista, fotógrafo, matemático e reverendo anglicano britânico Lewis Carroll (125 anos) – autor do livro Alice no País das Maravilhas 15 Nascimento do militar, político e geógrafo fluminense João Figueiredo (105 anos) – presidente do Brasil entre 1979 e 1985 Morte do fotógrafo ítalo-brasileiro Vicenzo Pastore (105 anos) – um dos fotógrafos profissionais mais ativos de São Paulo no fim do século XIX e início do século XX Inauguração do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (80 anos) 16 Nascimento do humorista, ator, diretor, escritor e apresentador de televisão fluminense José Eugênio Soares, o Jô Soares (85 anos) 17 Morte da pintora modernista paulista Tarsila do Amaral (50 anos) 19 Nascimento do poeta português Eugênio de Andrade (100 anos) Morte do militar, sertanista e geógrafo matogrossense Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon (65 anos) – declarado Patrono das Comunicações por seu trabalho na instalação de linhas telegráficas, integrando várias regiões do Brasil; foi também o mais importante registrador de etnias indígenas do país Nascimento da cantora estadunidense Janis Joplin (80 anos) 20 Morte da atriz belga Audrey Hepburn (30 anos) – ícone do cinema mundial Morte do jogador de futebol fluminense Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha (40 anos) Morte do ceramista e músico pernambucano Vitalino Pereira dos Santos, o Mestre Vitalino (60 anos) Lançamento do filme “O cangaceiro”, de Lima Barreto (70 anos) Dia Nacional da Parteira Tradicional Dia do Queijo 21 Morte do escritor, jornalista e diplomata maranhense Aluísio de Azevedo (110 anos) Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa 22 Nascimento da atriz, cantora e diretora teatral fluminense Marília Pêra (80 anos) Nascimento do cineasta russo Serguei Eisenstein (125 anos) Estreia da ópera “O Navio Fantasma”, de Richard Wagner, em Dresden, na Alemanha (180 anos) Família Real Portuguesa desembarca na Bahia (215 anos) 24 Morte do rapper paulista Mauro Mateus dos Santos, o Sabotage (20 anos) Dia da Previdência Social – a data é uma homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 1923, que instituía a base do sistema previdenciário brasileiro, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias 25 Nascimento do acadêmico e político paulista Fernando Haddad (60 anos) Dia do Carteiro – a data resgata a memória da criação em 25 de janeiro de 1663 do Correio-Mor no Brasil, cujo primeiro titular foi Luiz Gomes da Matta Neto, que já era o Correio-Mor do Reino, em Portugal Dia da Bossa Nova 27 Nascimento do bailarino russo Mikhail Baryshnikov (75 anos) Nascimento do ator e encenador fluminense João Caetano (215 anos) – responsável pela profissionalização do teatro no Brasil Proclamada a Declaração Universal dos Direitos Animais na assembleia da UNESCO, em Bruxelas (45 anos) Tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul (10 anos) Nixon anunciou o fim da Guerra do Vietnã (50 anos) Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto Dia Internacional do Conservador Restaurador 28 Morte do pintor pernambucano Cícero Dias (20 anos) Nascimento da atriz paulista Maitê Proença (65 anos) Dom João VI assinou a Cartá Régia que instituía a “Abertura dos Portos no Brasil” (215 anos) Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo – a data relembra a chacina cometida em Unaí – MG da equipe de auditores que estava indo investigar uma denúncia de trabalho escravo numa fazenda local Dia Internacional da Privacidade de Dados Dia Mundial dos Corais da Amazônia 29 Nascimento da cantora e compositora pernambucana Stefana de Macedo (120 anos) – inaugurou a linha de cantoras folcloristas, em uma época em que só homens atuavam; em 1926 apresentou-se ao violão, quando esse instrumento ainda estava restrito à então chamada malandragem, no Cassino do Copacabana Palace Dia da Visibilidade Trans 30 Morte do líder pacifista e ativista indiano Mahatma Gandhi (75 anos) Nomeação de Adolf Hitler como chanceler da Alemanha (90 anos) Dia do Quadrinho Nacional Dia da Saudade 31 Morte do sacerdote católico italiano João Melchior, o Dom Bosco (135 anos) – santo padroeiro da capital federal do Brasil, Brasília Nascimento do cantor e instrumentista fluminense Milton Santos de Almeida, o Miltinho (95 anos) – consagrou-se com o sucesso “Mulher de 30” Morte do e compositor fluminense de música brega e black music Edvaldo Braga, o “Ídolo Negro” (50 anos) Os Estados Unidos lançam seu primeiro satélite, o Explorer I (65 anos) Dia Mundial do Mágico

Veja na fonte oficial – IMG Autor

