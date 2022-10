O que é Aptidão? – Verdadeira Aptidão

Todo mundo joga a palavra “fitness” por aí, mas o que é fitness realmente? Todos nós temos nossa própria definição do que é o verdadeiro condicionamento físico, mas vou lhe dar uma definição oficial do termo – do Manual da Federação Nacional de Treinadores Profissionais. “Ter energia e força para realizar as atividades diárias com vigor e alerta, sobrando energia para desfrutar de atividades de lazer ou atender demandas emergenciais. Os músculos, pulmões e coração devem ser fortes, e o peso e a gordura corporal devem estar dentro de uma faixa desejável – 25% de gordura corporal ou menos para mulheres e 18% de gordura corporal ou menos para homens.” É assim que este manual de treinamento em particular define o verdadeiro condicionamento físico, e isso me parece um bom significado de condicionamento físico. Lembre-se: Exercite sua mente e seu corpo! “O homem mais feliz do mundo” Matthieu Ricard nos lembra que precisamos trabalhar nossas mentes assim como nossas formas físicas, e somente quando tivermos treinado nossas mentes e nossos corpos estaremos verdadeiramente em forma! Verdadeiro Fitness – Quebrando-o Se você quiser olhar para o condicionamento físico, existem realmente quatro aspectos diferentes do verdadeiro condicionamento físico que você precisa levar em consideração: Condicionamento cardiorrespiratório O condicionamento cardiorrespiratório é a maneira elegante de dizer “Seu coração e pulmões acompanhando seus músculos enquanto você se exercita”. Se o seu sistema cardiorrespiratório estiver em má forma, você ficará sem fôlego rapidamente. Ter uma boa resistência cardio lhe dará muito mais energia, e fazer cardio ajudará a queimar calorias, reduzir a gordura corporal e manter seu peso corporal dentro de uma faixa saudável. Se você deseja alcançar o verdadeiro condicionamento físico no cardio: Intensidade Entre 60 e 70% da sua frequência cardíaca máxima deve ser seu objetivo ao fazer o treinamento cardio. Atividade Grandes grupos musculares devem ser usados ​​para exercícios de estado estacionário por longos períodos de tempo (corrida, natação, ciclismo, etc.) Frequência Este tipo de atividade deve ser realizado de 3 a 5 vezes por semana. Duração Entre 15 e 60 minutos por dia. Você verá ótimos resultados nas primeiras 6 a 8 semanas. Resistência muscular Isso é definido como “a capacidade dos seus músculos de realizar contrações por longos períodos de tempo”. Quando você passa o tempo fazendo abdominais ou segurando seu bebê por uma hora, é o uso de baixa intensidade de seus músculos por longos períodos de tempo – também conhecido como resistência muscular. Para alcançar a resistência muscular adequada: Intensidade Use cerca de 40 a 60% de sua capacidade total de peso, fazendo séries de 20 a 25 repetições. Atividade Faça três circuitos de três exercícios dos seguintes tipos: Empurrar, Puxar, Agachar ou Pressionar. Força muscular Existem dois tipos de força muscular a serem considerados: Força dinâmica – Isso significa a quantidade de peso que seus músculos são capazes de mover, durante exercícios como supino e rosca. Força estática – Quanto peso seus músculos podem suportar sem se mover, durante exercícios como a prancha estática ou a posição da ponte. Seu objetivo da verdadeira aptidão é ser forte o suficiente para que você possa fazer todas as suas tarefas diárias sem se preocupar em se machucar, especialmente o trabalho pesado com o qual você ocasionalmente se vê preso. Intensidade Use cerca de 80 a 90% de sua capacidade total de peso, fazendo séries de 4 a 6 repetições. Atividade Faça contrações estáticas (exercícios onde seus músculos estão tensos, mas imóveis) ou exercícios dinâmicos regulares (supino reto, flexões, etc.). Certifique-se de usar movimentos compostos que visam grupos musculares em vez de músculos individuais. Frequência Exercite músculos específicos não mais do que duas vezes por semana, dando-lhes tempo para curar. Flexibilidade A flexibilidade é um dos aspectos mais importantes da verdadeira aptidão, mas também um dos mais negligenciados. É basicamente sua capacidade de mover suas articulações e músculos através de sua amplitude de movimento completa e adequada, sem desconforto ou dor. O Toe Touch Test é uma boa maneira de determinar o quão flexível você é. Mantenha as pernas perfeitamente retas enquanto se inclina para a frente para tocar os dedos dos pés. Se você pode tocá-los, você é flexível o suficiente. Se não, você tem algo para trabalhar. A flexibilidade reduzirá o risco de lesões e ajudará a manter suas articulações e músculos móveis à medida que envelhece. As áreas mais importantes para trabalhar são a parte inferior das costas e as coxas posteriores (traseiras) – também conhecidas como isquiotibiais. Estas são as áreas mais propensas a lesões. Intensidade O alongamento consiste em puxar suavemente os músculos, mas sem dor. Se sentir desconforto, relaxe, respire e alongue novamente. Atividade Faça alongamentos simples, mas certifique-se de soltar todas as articulações e músculos do seu corpo. Frequência Faça isso todos os dias antes e depois dos treinos. Isso evitará lesões e dores musculares. Duração Alongue-se por não mais que 10 a 15 minutos por dia, a menos que esteja tentando aumentar sua flexibilidade. Um treino ideal para o verdadeiro fitness Aqui está o treino ideal para condicionamento físico geral – conforme recomendado pelo NFPT: 5 a 10 minutos de aquecimento – Isso envolverá alongamento e uma atividade aeróbica de baixo nível – como andar de bicicleta ou caminhar. 25 minutos de musculação – Realize 3 séries de 20 a 25 repetições de cada um dos seguintes tipos de exercícios: Empurrar, Puxar, Leg Press/Agachar. Faça três circuitos para um total de 9 conjuntos. 10 minutos de treino de core/ab – Faça qualquer treino que faça seu core trabalhar e seus músculos queimarem. 20 minutos de atividade aeróbica – Seu exercício deve fazer seu coração bater até 70% da sua frequência cardíaca total. Pode incluir jogging, corrida, natação, ciclismo, etc. 5 a 10 minutos de resfriamento – Mais uma vez, os alongamentos ajudarão a aliviar a tensão dos músculos e evitar lesões. Concentre-se especialmente nos músculos que foram trabalhados durante esta sessão. Aqui estão os melhores exercícios para fazer para este treino: Puxar Pressão de Peitoral

Imprensa militar

Extensões de tríceps Empurrando Pernas Agachamentos

Extensões de perna

Rosca de perna Mais

Conteúdo verificado por RJ5929

Sempre procure um médico

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.