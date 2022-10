As 7 desculpas mais comuns para não se exercitar

Report This Content

Sempre que não queremos fazer algo como se exercitar, tendemos a pensar em desculpas criativas para nos livrarmos disso. As desculpas servem a um propósito simples: aliviar um pouco da culpa associada a não fazer o que dissemos que faríamos. Em última análise, porém, essas desculpas começam a somar e enfraquecer e diminuir nossas vidas. Se você verdade quer fazer alguma coisa, você vai faço tempo para isso em vez de dar desculpas. Aqui estão sete das desculpas mais comuns e desencorajadoras para não se exercitar que as pessoas dão. Vejamos cada um deles e como superá-los um por um. 7 desculpas para não se exercitar 1. Não Tem Tempo Suficiente Boa tentativa, mas você não é o único que é esposa/marido/pai, que trabalha e que tem milhões de coisas para fazer. Todos nós fazemos. Se a única hora do dia para se exercitar é às 5 da manhã, levante-se cedo e faça acontecer. É doloroso no começo, mas você vai agradecer a si mesmo depois e se sentir muito melhor pelo resto do dia. 2. Muito cansado Claro que você está cansado, quem não está? Acredite ou não, exercite-se na verdade impulsiona seus níveis de energia. Assim, você poderá realizar mais durante o dia e não se sentir tão exausto se tiver tempo para se exercitar. Se você estiver muito cansado depois do trabalho, tente ir antes do trabalho, mesmo que isso signifique acordar quando ainda estiver escuro. Apenas certifique-se de ter um plano de exercícios para não andar pela academia meio adormecido tentando pensar em quais exercícios fazer. 3. Fico de pé o dia todo no trabalho e isso conta como meu exercício Essa é uma das desculpas mais difíceis de provar que está errada, porque muitas pessoas estão convencidas de que seu trabalho é considerado exercício. o só O modo como seu trabalho conta como exercício é se você for um instrutor de exercícios, um personal trainer que trabalha com seus clientes ou qualquer outro trabalho relacionado a condicionamento físico que envolva suor. Mesmo se você usar um hodômetro no trabalho e descobrir que está andando 4 milhas por dia no trabalho, conta como atividade, não exercício. Existe uma grande diferença entre os dois. 4. O exercício me deixa com fome Claro que sim, você queima muitas calorias! Alguns de nós ficam com mais fome do que outros depois de uma boa sessão de suor, mas existem maneiras de evitar isso. Coma um pedaço de fruta antes do treino e beba bastante água antes, durante e depois. Muitas vezes nosso cérebro interpreta a sede como fome, então você acho você está com fome, mas na verdade é o seu cérebro dizendo que você precisa de água! Se você é iniciante, isso é mais um problema, mas com o tempo, a fome vai embora e seu corpo se adapta à perda de calorias. 5. Eu nunca vejo nenhum resultado Lamento dizer, mas esta é uma desculpa muito esfarrapada. Você não vê resultados porque a) você não está se exercitando regularmente b) você come muita porcaria que cancela seu treino c) você espera resultados muito cedo. Você não ganha 10 quilos em uma semana, então você não pode esperar perder 10 quilos em uma semana. Observe sua ingestão de calorias “irracional”. Você está comendo doces entre as refeições? Você sai para tomar margaritas duas vezes por semana? Uma margarita pode ter cerca de 350 calorias ou mais, o que equivale a cerca de 30 minutos de corrida em uma esteira! Seja paciente e espere 3 meses para julgar seus resultados. Se você ainda não estiver vendo resultados após 3 meses, considere tentar algo diferente, como obter um personal trainer, consultar um nutricionista ou mudar sua rotina de exercícios. 6. Academias são muito caras Existem muitos exercícios gratuitos que você pode fazer fora de uma academia, então essa desculpa é falsa. Andar ao ar livre e andar de bicicleta é gratuito e tem uma mudança de cenário. Dependendo de onde você mora, pode haver grupos de caminhadas, aulas de ioga gratuitas nas manhãs de fim de semana e você pode até procurar rotinas de exercícios em casa que você pode fazer no conforto da sua própria casa. Se você tiver espaço para isso, invista em uma esteira ou bicicleta ergométrica para usar em casa (você sempre pode verificar as vendas de garagem para obter um negócio ainda melhor)! 7. Não consigo encontrar a motivação Esta não é uma desculpa, este é um problema real que algumas pessoas têm em iniciar ou continuar uma rotina de exercícios. Você precisa determinar o que está impedindo você de se exercitar. É a falta de conhecimento na academia que mata sua motivação? Não está vendo resultados? Todo mundo precisa definir metas de curto e longo prazo para si mesmo, seja perder 10 quilos em 3 meses ou ganhar uma polegada de tamanho em seus braços. Tente ser específico com seus objetivos e anote-os em algum lugar que você os veja todos os dias. Você também pode tentar tirar uma foto sua como sua foto “antes” e tirar uma foto do progresso todo mês com a mesma roupa e comparar. Conclusão Nem todo truque vai motivar a todos. Para alguns, é tão simples quanto sentir energia após o treino. Para outros, é ficar deslumbrante de biquíni nas férias. Também ajuda contar a seus amigos, familiares e colegas de trabalho sobre suas metas, pois ajuda a mantê-lo responsável. Não seja muito duro consigo mesmo, se você não cumprir um compromisso em um dia, comece de novo no dia seguinte. Ver resultados e se sentir melhor é ser consistente com exercícios e comer direito. Para um incentivo extra para evitar aquelas desculpas para não se exercitar, lembre-se da famosa frase: “Quem não tem tempo para se exercitar vai precisar arrumar tempo para a doença”. Faça um favor a si mesmo e reserve um tempo para se exercitar, você se sentirá muito melhor e possivelmente evitará problemas relacionados à saúde no futuro. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

