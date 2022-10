Por que você precisa acompanhar seu progresso de condicionamento físico

Se há uma coisa na vida com a qual quase todas as pessoas ao redor do mundo lutam, é a forma física. Se você está tentando ganhar alguns quilos de músculos, perder aquele peso extra ou apenas manter seu nível de condicionamento físico, fazer exercícios, fazer dieta e viver bem não é tarefa fácil. É por isso que é tão importante acompanhar o progresso do seu condicionamento físico!

Por que é essencial acompanhar o progresso do condicionamento físico

Há sempre aquela tentação de fazer um pouco menos a cada treino, parar de se esforçar tanto quanto costumava fazer, ou simplesmente pular esse treino completamente. A natureza humana sempre determina que nossos esforços diminuam lentamente e, sem um chute ocasional nas calças, simplesmente desistiríamos de nosso progresso e objetivos de condicionamento físico.

Um estudo foi realizado em 2010 sobre como o feedback e o monitoramento ajudaram os pacientes da terapia a progredir. Um grupo de pacientes recebeu feedback e os outros não. Os pacientes que receberam o feedback mostraram menos readmissões aos programas de terapia após o estudo de seis meses, enquanto aqueles que não receberam o feedback voltaram a seus programas de terapia com muito mais frequência.

O que isso tem a ver com o acompanhamento do seu progresso no exercício? Bem, assim como os pacientes que receberam feedback e tiveram seu progresso monitorado mostraram uma melhora acentuada em relação àqueles que não receberam a atenção, monitorar e acompanhar suas metas de condicionamento físico e o progresso terão a mesma melhora acentuada.

Digamos que você esteja realizando um desafio de 60 dias para entrar em forma. Dia 1, você começa a levantar pesos e correr, e segue seu programa nos primeiros dias. Você não tem um programa real para seguir, você apenas levanta pesos, corre e espera o melhor.

No final da segunda semana, você está praticamente garantido para desistir desse programa. Você não tem como saber se está progredindo, então não há razão para continuar se esforçando. Não há registro do que você realizou, de onde veio ou quais são seus objetivos, então você está apenas seguindo os movimentos.

É por isso que usar um diário de fitness para acompanhar seu progresso é tão essencial! Se você estiver acompanhando seu progresso de condicionamento físico, é muito mais fácil continuar avançando em direção a uma meta. Você poderá ver “Concluí 40% da minha meta de condicionamento físico em uma quantidade X de tempo, então tenho uma quantidade X de trabalho para fazer”. Só fica mais fácil ficar com ele!

O que está em seu diário de progresso de condicionamento físico?

O que você deve acompanhar em seu diário de fitness?

Ingestão de alimentos

Um estudo publicado no American Journal of Preventive Medicine mostrou que rastrear a ingestão de alimentos ajudou os participantes a perderem duas vezes mais peso do que aqueles que não mantinham um diário. Seu diário de fitness deve registrar o número de calorias que você come todos os dias, bem como todos os itens alimentares individuais que você come. Programas como FitDay ou MyFitnessPal podem ajudá-lo a rastrear a quantidade de comida que você come usando seu computador, iPad ou smartphone.

Crescimento muscular

Quando você começa a musculação, você estará trabalhando com uma certa quantidade de peso. À medida que seus músculos crescem, eles serão capazes de lidar com mais peso e mais repetições com esse peso. Você deve acompanhar seus aumentos de peso e/ou repetições em seu diário, pois isso o ajudará a ver o quanto você se tornou mais forte.

Melhorias cardio

Ao correr regularmente, você aumentará a resistência e a resistência do seu corpo para o exercício cardiorrespiratório. Você precisa rastrear tanto a distância que você corre todos os dias quanto a quantidade de tempo que você correu. Rastrear esses dois o ajudará a ver o quanto mais longe e mais rápido você pode se esforçar.

Redução de gordura

Se o objetivo do seu programa de condicionamento físico é perder peso, é importante acompanhar sua perda de peso e redução de gordura. Você deve se pesar semanalmente e fazer um teste de composição corporal regularmente. Você verá o quanto seu peso corporal magro aumenta e quanta gordura você perderá!

Acompanhando sua perda de peso versus sua perda de gordura

Muitas pessoas confiam demais na balança para lhes dizer quanto progresso estão fazendo, mas a balança muitas vezes pode ser mentirosa.

Nas primeiras semanas após iniciar um novo programa de exercícios – particularmente um programa de fortalecimento muscular – você notará que a escala realmente aumenta. Isso ocorre porque seus músculos estão armazenando mais energia e água, e seu peso corporal magro aumentará. É por isso que usar testes de composição corporal é a chave para acompanhar seu progresso no condicionamento físico.

Um teste de composição corporal mede a quantidade de gordura em seu corpo e informa quanto do seu peso é peso gordo e quanto é peso corporal magro. O objetivo do exercício pode não ser necessariamente “perder peso”, mas o objetivo deve ser perder peso gordo. Aumentar seu peso corporal magro aumentará o número de calorias que você queima a cada dia, facilitando a eliminação da gordura.

Você deve se esforçar para diminuir seu peso de gordura e não se preocupe com o que a balança lhe diz. É muito mais importante acompanhar seu progresso de condicionamento físico e continuar!

Sobre o autor: Andy Peloquin é um consultor de fitness da Rep Fitness, um artista marcial, um fisiculturista, um corredor, um instrutor de fitness e um louco por saúde. Ele gosta de compartilhar seu conhecimento sobre dieta, perda de peso e condicionamento físico quase tanto quanto gosta de treinar e ficar em forma.

Mais