Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Os sais olfativos existem há séculos para fins medicinais. Seu uso teve um renascimento nas últimas duas décadas com atletas e se tornou um estimulante muito popular para profissionais e amadores. Mas quais são os melhores sais aromáticos para atletas em 2022? Vamos dar uma olhada e descobrir. O que são sais olfativos? Séculos atrás, os sais aromáticos teriam um lugar de destaque na bolsa de qualquer médico e eram usados ​​para reviver aqueles que perderam a consciência. Por definição, os sais aromáticos são “qualquer uma das preparações de carbonato de amônio ((NH4)2CO3H2O) e perfume, inaladas como restaurador ou estimulante.” (fonte) No início do século 17, uma solução de amônia foi feita a partir da destilação de aparas de chifres e cascos de veados (veado vermelho). Este acabou por ser um sal de amoníaco quando cristalizado e quando misturado com perfume tornou-se sais aromáticos. Este sal de amônia também foi usado como precursor de muitos agentes de fermentação populares de hoje, como bicarbonato de sódio. Como funcionam os sais olfativos? Os sais aromáticos são usados ​​para despertar a consciência. Quando liberados, irritam as membranas do nariz. Isso faz com que as narinas se abram, desencadeando um reflexo natural para inalar, enviando assim uma onda de oxigênio para o cérebro. É por isso que eles funcionam tão bem em reviver alguém após um desmaio. Quando já está consciente, essa onda de oxigênio oferece extrema clareza e fornece um grande aumento de energia. Por esta razão, os sais aromáticos tornaram-se estimulantes populares entre os atletas. Nos últimos 20 anos, os sais olfativos se expandiram no esporte e podem ser vistos no futebol, hóquei e, mais proeminentemente, no fisiculturismo. Você verá os sais aromáticos mais no levantamento de peso devido ao aumento imediato de energia que eles oferecem. Os levantadores costumam sentir o cheiro de sais aromáticos logo antes de um grande levantamento, a fim de aproveitar ao máximo sua energia. Quando se trata de futebol, os sais aromáticos são usados ​​mais como um estímulo quando um jogador começa a sinalizar. Eles permitem que os jogadores permaneçam alertas e focados. (fonte) É provável que você tenha notado alguns jogadores de alto perfil usando sais aromáticos e nem percebeu. Em esportes como a maratona, o uso de sais aromáticos é documentado para que o corredor passe pela corrida.

Os sais olfativos são legais no esporte? Os sais aromáticos, embora estimulantes até certo ponto, são completamente legais e seguros. No entanto, existem alguns casos no esporte em que o uso de sais aromáticos foi proibido. Em primeiro lugar, seu uso é proibido por razões de segurança no boxe. É bastante óbvio, na verdade, se você está à beira da inconsciência e é continuamente revivido com o uso de um estimulante, isso causará sérios danos ao corpo. Além disso, vamos ser sinceros, se você foi golpeado com tanta força que precisa de sais aromáticos para pensar direito, isso provavelmente é um sinal de que basta! Em segundo lugar, a maioria dos esportes de contato parou de usar sais aromáticos como forma de reviver jogadores que ficaram inconscientes. Simplesmente porque o uso de sais aromáticos faz com que um reflexo natural se afaste da fonte, é claro que isso pode ser prejudicial para um jogador que tenha uma lesão no pescoço ou na coluna. Quais são os melhores sais aromáticos para atletas 2022? Ao escolher um produto de sal aromático, as opções podem ser infinitas com inúmeras marcas e variações em oferta. Os sais aromáticos vêm em várias formas diferentes, incluindo lenços umedecidos, ampolas e líquidos, mas não permita que isso o confunda, pois a diferença se deve principalmente à preferência pessoal. Para facilitar um pouco a decisão de compra, dei uma olhada nos sais aromáticos disponíveis e escolhi 5 produtos para compartilhar com vocês hoje. Eu listei prós e contras de cada um para ajudá-lo a fazer uma escolha informada.









Nossa escolha para os melhores sais aromáticos para atletas Embora a maioria dos sais aromáticos que examinei sejam adequados à finalidade e a escolha se resuma principalmente ao seu orçamento e preferência de forma, para mim a marca Dynarex é a vencedora. Eles não apenas vêm de um fornecedor conhecido e confiável, o que lhe dá confiança no nível de qualidade que você está comprando, como também são a opção com o melhor preço. Para a maioria dos atletas que procuram usar sais aromáticos, eles são algo que você continuaria a usar a longo prazo, portanto, um produto de qualidade a um preço acessível definitivamente o torna digno do título de melhor sal aromático para atletas em 2022. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report