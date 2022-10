Lidando com o câncer: ferramentas práticas e assistência financeira

Report This Content

Condições Receber um diagnóstico de câncer pode deixá-lo sem esperança, e esses sentimentos são totalmente compreensíveis. Mas é importante perceber que você não está sozinho e que há muitos recursos disponíveis para você. Aqui, compilamos um conjunto conciso, mas inestimável, de dicas e recursos para navegar na estrada à frente e lidar com o câncer, tanto emocional quanto financeiramente. Lidando emocionalmente com o câncer Os diagnósticos de câncer mudam a vida – assustadores e muitas vezes esmagadores. As associações que temos com as palavras ‘você tem câncer’ podem evocar sentimentos profundos de desesperança e depressão, mesmo que a realidade do prognóstico seja animadora. Como indivíduos, nossas necessidades emocionais podem variar muito. Nossa idade, nossa proximidade com familiares e amigos, nossa proximidade com cuidados médicos, a gravidade de nossos sintomas e nossa capacidade de continuar vivendo normalmente podem afetar a maneira como respondemos e precisamos de ajuda. Mas não importa nossas circunstâncias individuais, o câncer cobra seu preço, e todos precisam e merecem apoio emocional vital. Qualquer coisa que você possa fazer para aliviar sua carga emocional ajudará a lidar com o diagnóstico e os tratamentos resultantes. Aqui estão algumas sugestões. Relacionado: Sopa anti-câncer de brócolis e batata-doce Relacionado: Carne Processada, Nitrosaminas e Câncer Compartilhe seus sentimentos Dê às pessoas a oportunidade de amar e cuidar de você, abrindo-se para elas. É importante confiar em amigos e familiares que podem permitir que você processe seus sentimentos, ouvindo e fornecendo compreensão nutritiva – todo sentimento que você tem é válido e merece ser expresso. Você não é um fardo. Procure aconselhamento O câncer pode trazer uma complexidade de emoções que se tornam difíceis de lidar sem orientação profissional. Trabalhar com um conselheiro, psicólogo ou assistente social pode ajudá-lo a classificar suas emoções e evitar se sentir sobrecarregado debilitante. Confie no seu médico ou enfermeiro e peça que eles o encaminhem para o especialista certo para você. Encontre um grupo de apoio Os grupos de apoio podem ser extremamente eficazes para que você se sinta menos sozinho – trabalhar suas emoções com pessoas que podem compartilhar histórias relacionáveis ​​é geralmente um processo altamente gratificante que alivia bastante a depressão e os sentimentos de isolamento. Você não está sozinho – você só precisa encontrar seu pessoal. A American Cancer Society tem um programa online onde você pode pesquisar programas em sua área. Relacionado: Juicing para câncer, pode realmente ajudar? Lidando financeiramente com o câncer Viver com câncer pode colocar um fardo financeiro extremo em nossas vidas. Para alguns, enfrentar a enxurrada de custos médicos com pouco ou nenhum seguro de saúde pode ser esmagador. Para outros, mesmo que sua cobertura seja adequada, custos adicionais, como prescrições, transporte ou cuidados extras para crianças, podem cobrar seu preço, especialmente porque para muitos, o combate ao câncer exige que você limite ou pare de trabalhar. Não é fácil, mas há muitos recursos disponíveis para ajudá-lo. Aqui estão alguns passos que você pode tomar. Confie nos seus prestadores de cuidados de saúde Os assistentes sociais de oncologia têm muita experiência com essas questões e podem ajudá-lo e/ou orientá-lo na direção certa de recursos locais úteis. Entre em contato com sua seguradora É importante acalmar sua mente sempre que possível, obtendo clareza sobre seus benefícios e encontrando outras maneiras de receber serviços de saúde úteis. É para isso que eles estão lá. Direitos do Programa Governamental de Pesquisa Certifique-se de que está a aceder a toda a ajuda disponível contactando: Administração do Seguro Social 800-772-1213 ou visite www.ssa.gov

Serviços Medicare e Medicaid 800-633-4227 ou visite www.cms.gov

Ou entre em contato com as listagens locais de um escritório do Medicaid em sua área Maximize a assistência de organizações sem fins lucrativos Para obter informações sobre alívio de co-pagamento e programas elegíveis, leia CancerCuidado‘s fact sheet: Fontes de assistência financeira e como as fundações de assistência de co-pagamento ajudam. CâncerCuidado‘s Online Helping Hand também é um recurso inestimável – um banco de dados de assistência prática e financeira disponível para pacientes com câncer e suas famílias, incluindo uma ferramenta de pesquisa útil para encontrar ajuda por meio de diagnóstico ou código postal. Além disso, há uma grande variedade de brindes disponíveis para pacientes com câncer, incluindo subsídios e subsídios para tratamentos, perucas gratuitas, pacotes de cuidados, serviços de limpeza, declaração de impostos e muito mais. Dicas para gerenciar as finanças Acompanhe toda a documentação importante

Mantenha-se organizado em relação ao orçamento, fundos de emergência, etc.

Considere todos os ativos possíveis dos quais você poderia sacar dinheiro – propriedade, seguro de vida, etc.

Tente ficar à frente das contas médicas, pois elas podem se tornar uma bola de neve rapidamente – e procure aconselhamento assim que perceber que está ficando para trás

Obtenha ajuda – procure aconselhamento de serviços e assistentes sociais – as pessoas querem ajudá-lo e é importante que você entre em contato Aqui estão apenas alguns dos recursos de assistência financeira disponíveis: Pensamentos finais Há tantos caminhos para suporte quando você começa a cavar – dê um passo de cada vez e avalie todos eles. Você não está sozinho, nem merece se sentir como se estivesse. É compreensível que você queira enterrar a cabeça na areia e, é claro, sintomaticamente você pode estar lutando para ficar por dentro das coisas – se precisar, procure ajuda para procurar ajuda! Deixe alguém que te ama saber que você deseja acessar recursos importantes para o seu bem-estar, mas precisa de alguém para ajudá-lo no processo. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

