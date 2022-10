Os melhores cremes para artrite em 2022

Report This Content

Artrite A artrite, ou inflamação de uma ou mais articulações, é uma das doenças mais comuns nos EUA, que afeta cerca de uma em cada sete pessoas. O melhor creme para artrite ajuda a aliviar os sintomas dolorosos, como rigidez e inchaço na área das articulações. O que é creme para artrite? O creme para artrite é um analgésico tópico, o que significa que é uma forma de alívio da dor aplicada diretamente na fonte de desconforto, rigidez ou inflamação. O vídeo a seguir explica como a artrite se desenvolve e os sintomas dolorosos surgem: https://www.youtube.com/watch?v=g0-q4Lb-QTM O ingrediente ativo em um creme para artrite geralmente é um anti-inflamatório natural, como arnica ou mentol, embora alguns produtos possam conter um anti-inflamatório não esteróide, como diclofenaco, ibuprofeno ou aspirina. A maioria dos produtos vendidos sem receita tende a apresentar ingredientes ativos naturais, embora alguns que contenham uma dose menor de um anti-inflamatório não esteróide estejam disponíveis. O creme para artrite tende a ser mais eficaz nas articulações mais superficiais, como cotovelos, mãos, pés, tornozelos e joelhos, pois nessas áreas o ingrediente ativo pode ser absorvido muito mais próximo da articulação afetada. Quem precisa de creme para artrite? Qualquer creme para artrite pode ser usado pela maioria das pessoas que sofrem de artrite, pois geralmente não contém medicamentos com receita médica. Esses produtos anti-inflamatórios são mais eficazes para a artrite reumatóide do que para a osteoartrite, pois a inflamação das articulações geralmente não é um sintoma importante da osteoartrite. Esses cremes são uma alternativa preferível aos medicamentos orais, pois há uma chance muito menor de efeitos colaterais em todo o corpo. Somente um médico pode diagnosticar a artrite e é importante consultar um profissional médico antes de usar um novo tratamento, especialmente para crianças, idosos e mulheres grávidas. Os efeitos anti-inflamatórios de um creme para artrite também são benéficos para outras condições, como ciática, bursite, tendinite, dores de cabeça, fascite plantar, fibromialgia, lesões por esforços repetitivos, hematomas e lesões esportivas, como entorses e distensões. Como escolho o melhor creme para artrite? Ao escolher o melhor creme para artrite, é importante considerar o nível de alívio da dor que você precisa, e um profissional médico pode aconselhá-lo sobre o que é melhor para suas necessidades e condições. Alguns produtos disponíveis podem conter anti-inflamatórios não esteróides, e geralmente são mais poderosos do que os produtos que contêm anti-inflamatórios naturais. No entanto, os produtos que contêm apenas remédios naturais têm menor probabilidade de contraindicações ou interações com outros medicamentos e tendem a ser mais suaves para a pele, com menor chance de irritação ou reação negativa. Existem outros recursos a serem considerados, como a consistência do produto, cor, cheiro e a probabilidade de irritação da pele se sua pele for sensível. Qual é a melhor maneira de usar um creme para artrite? A melhor maneira de usar um creme para artrite é aplicá-lo topicamente na área dolorida e massagear até que seja absorvido. O creme para artrite pode ser aplicado duas a quatro vezes ao dia, para ajudar a aliviar a dor leve a moderada. É importante lavar as mãos após a aplicação do creme, pois pode irritar as mucosas dos olhos, nariz e boca. Para obter o máximo benefício, é aconselhável aplicar o tratamento antes do exercício e também antes de ir para a cama. O creme para artrite pode ser usado sozinho ou em conjunto com uma cinta articular ou outro suporte. No entanto, um produto contendo anti-inflamatórios não esteroides não deve ser usado em conjunto com um tratamento oral contendo o mesmo princípio ativo, pois podem ocorrer complicações como úlceras estomacais e sangramento. Quais são as características e benefícios do creme para artrite? Creme para artrite tem inúmeros benefícios. É ideal para pacientes que têm problemas para tomar pílulas ou querem evitar ter que tomar uma pílula extra todos os dias. É um método de tratamento preferível para quem sofre de problemas gastrointestinais, pois o tratamento é absorvido externamente e não pelo estômago. A probabilidade de efeitos colaterais é mínima, e o potencial de coceira e vermelhidão da pele que geralmente ocorre após o uso da pomada geralmente é resultado de outros ingredientes do creme, não do anti-inflamatório ativo. Muitos cremes para artrite têm efeitos de aquecimento ou resfriamento, que ajudam a aliviar a dor, e alguns contêm cor para ajudar o usuário a aplicar o tratamento corretamente na área afetada. Alguns produtos têm um efeito instantâneo, enquanto outros levam algumas aplicações durante um período de tempo para obter resultados mais duradouros. Qual é o melhor creme para artrite? Com tantos produtos e inúmeros cremes no mercado para o tratamento da artrite, pode ser difícil saber por onde começar ao selecionar o melhor creme para sua condição. Facilitamos as coisas para você selecionando cinco dos melhores cremes para artrite atualmente disponíveis e avaliando cada um deles em recursos, qualidade e custo-benefício.









Nossa escolha Na nossa opinião, o melhor creme para artrite é o Activene Arnica Gel Cream com Mentol e MSM. Este produto é leve, não gorduroso, não mancha e proporciona sensações de resfriamento e aquecimento. A combinação de muitos ingredientes naturais é eficaz para aliviar a dor e a inflamação da artrite, o creme pode ser usado para outras doenças e problemas, e é o único produto aprovado pela FDA da seleção que avaliamos. Embora os efeitos deste gel de arnica não tenham sido tão instantâneos quanto alguns outros produtos, eles foram muito mais duradouros do que Topricin Pain Relief Cream, Boiron Arnica Cream for Pain Relief e Biofreeze Pain Relief Gel. O gel Activene também foi mais bem avaliado em termos de custo-benefício do que o Creme de Alívio da Dor Penetrex, e é o único produto que avaliamos que veio com um e-book informativo gratuito. A combinação de eficácia, versatilidade e custo-benefício torna o Activene Arnica Gel Cream com Mentol e MSM o melhor creme para artrite atualmente disponível. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

