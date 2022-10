Qual é a melhor roupa íntima para incontinência em 2022?

Report This Content

Eles podem não ser muito sexy, mas roupas íntimas para incontinência são um benefício absoluto para algumas pessoas. Embora muitas vezes associado a idosos, muitas pessoas de todas as idades podem precisar de um pouco de assistência abaixo por vários motivos diferentes. A incontinência é um assunto delicado para alguns, e não um problema que eles gostariam de compartilhar em discussões com muitas pessoas. Aqueles que sofrem de incontinência por qualquer motivo, em qualquer idade, acham que é um problema que pode ser muito difícil de receber apoio. Esse suporte pode incluir estar atualizado com os produtos do mercado que podem ajudá-lo a levar sua vida diária normal. A incontinência pode ser extremamente debilitante, especialmente se for um problema contínuo. Eu nunca vou esquecer um dia em particular quando eu estava tentando continuar minha agenda diária enquanto lidava com um ataque agudo de cistite. Eu estava no andar térreo do shopping – naturalmente, os banheiros não. Fiquei com vontade e tive que ir. Eu administrei a situação o melhor que pude, mas basta dizer que não foi meu momento de maior orgulho. Se eu soubesse sobre roupas íntimas para incontinência na época, teria sido uma história totalmente diferente. Então aqui estamos nós, discutindo roupas íntimas para incontinência. Não vamos ficar envergonhados com isso – são produtos práticos que podem nos ajudar a gerenciar uma variedade de condições diferentes. Vamos explorar exatamente o que são, como funcionam, como você deve usá-los e dar uma olhada em alguns dos melhores produtos do mercado. Preparar? Vamos lá! O que é roupa interior para incontinência? A roupa íntima para incontinência é um tipo de roupa íntima descartável que possui um material absorvente especial para absorver qualquer vazamento, deixando você seco e confortável. No caso de incontinência fecal, a roupa íntima é projetada para absorver o máximo de líquido possível e conter sólidos até que o usuário consiga chegar ao banheiro. Parecem roupas íntimas normais de cintura alta, mas apresentam um material absorvente eficaz na área do reforço que absorve o líquido. O tecido é elástico nas bordas para conter o problema e evitar o aparecimento de manchas embaraçosas. As roupas íntimas para incontinência podem ser feitas de tecido comum, com bolsos para inserir um absorvente, mas de longe o tipo mais popular é o descartável. Quem precisa de roupas íntimas para incontinência? Existem muitas razões pelas quais todos os tipos de pessoas podem precisar usar roupas íntimas para incontinência. Um dos motivos mais frequentes é a incontinência urinária, que pode se desenvolver devido à pressão na bexiga durante atividades como tossir, rir ou levantar objetos pesados. Isso é conhecido como incontinência urinária de esforço. Pode ser muito angustiante, especialmente porque os vazamentos podem realmente pegá-lo. Após o parto, a maioria das novas mães experimenta corrimento e sangramento, e muitas acham que as roupas íntimas para incontinência são extremamente úteis para conter isso e facilitar a vida nas primeiras semanas após o nascimento. Homens que têm próstata aumentada – geralmente uma condição benigna que afeta um grande número da população masculina – podem sentir a próstata pressionando a bexiga, levando a problemas urinários, para os quais roupas íntimas para incontinência podem ser muito úteis. Pedras urinárias, que podem se formar na bexiga, também podem levar à incontinência. Pessoas com distúrbios neurológicos, como esclerose múltipla, acidente vascular cerebral, doença de Parkinson e lesões na coluna também podem sofrer de incontinência. As infecções do trato urinário também podem causar incontinência, assim como o diabetes. Há também um tipo de incontinência que resulta da bexiga não esvaziar adequadamente e leva a gotejamento urinário frequente ou constante; que pode ser particularmente difícil de gerenciar. Isso é conhecido como incontinência por transbordamento. Dicas para controlar a incontinência Seja um problema de curto ou longo prazo, a incontinência pode ser difícil de controlar. Pode causar constrangimento extremo se você não tiver um plano em prática, mas há alguns passos que você pode tomar para tornar a incontinência mais fácil de gerenciar. Aqui estão algumas ideias: Planejar com antecedência Planeje sua ingestão de líquidos. Pesquisas nos dizem que leva cerca de 2 horas para a água sair do corpo depois de beber. Isso pode variar entre os indivíduos e depende do que mais você comeu e bebeu. Portanto, faça ajustes na ingestão de líquidos se souber que fará algo mais extenuante. Se você estiver planejando uma viagem de compras ou se estiver em uma situação que tornará a incontinência mais difícil de controlar, minimize a quantidade de líquido que você bebe nas 2 horas antes de ir. É extremamente importante, no entanto, manter o corpo regularmente abastecido com a quantidade de água necessária para funcionar adequadamente. Seis a oito copos por dia é a quantidade recomendada – é essencial que você não reduza. Fazer com que sua urina fique mais concentrada por não beber o suficiente pode piorar os sintomas. Antes de dormir Para reduzir problemas com vazamentos noturnos, limite a quantidade de líquido que você consome nas 2 horas antes de dormir. A Regra das 2 Horas Planeje intervalos regulares no banheiro. Como sabemos que o fluido leva cerca de 2 horas para passar pelo corpo, ir ao banheiro aproximadamente a cada 2 horas significa que você está esvaziando a bexiga regularmente, reduzindo a probabilidade de vazamentos. O que evitar Evite alimentos e bebidas que possam irritar a bexiga e o sistema urinário. Bebidas com cafeína, álcool, qualquer alimento e bebida com aspartame, alimentos condimentados e alimentos e bebidas ácidas, como aqueles que contêm muitos sucos cítricos, podem irritar a bexiga. Muitas pessoas ficam extremamente surpresas com a diferença que a eliminação desses fatores pode fazer na melhora dos sintomas da incontinência. Dieta e Exercício Beba bebidas úteis, como suco de cranberry – que pode melhorar os sintomas, impedindo que as bactérias grudem nas paredes do trato urinário – e água. O exercício regular pode ajudar a melhorar a força dos músculos que controlam o fluxo de urina e fezes. Estes são conhecidos como músculos do assoalho pélvico, e existem muitos exercícios diferentes que podem ajudar se forem feitos de forma consistente. Alguns fisioterapeutas se especializam em trabalhar com pessoas que têm incontinência urinária e fecal. Estudos científicos fornecem fortes evidências de que programas específicos de exercícios e mudanças no estilo de vida podem melhorar e resolver os sintomas em um número significativo de pessoas. Sua avaliação e conselhos podem ser inestimáveis. Precauções para uso É muito importante usar roupas íntimas para incontinência conforme especificado pelo fabricante. Por exemplo, deixar qualquer produto para incontinência em contato com a pele por muito tempo pode resultar em irritação da pele, erupção cutânea e desconforto. Se você notar alguma irritação na pele ao usar qualquer produto para incontinência, interrompa o uso e procure orientação médica. Pode valer a pena tentar uma marca diferente para ver se você pode evitar o problema. Qual é a melhor roupa íntima para incontinência? Pesquisamos todos os produtos testados e comprovados que encontramos e encontramos cinco dos mais populares. Colocamos todos os cinco em seus ritmos e identificamos os pontos bons e ruins de cada produto. Dê uma olhada e veja se você pode encontrar a melhor roupa íntima para incontinência para você!









Nossa escolha Roupas íntimas para incontinência podem não ser o tema de escolha na conversa geral, mas são um salva-vidas para muitas pessoas com incontinência, o que pode ser um problema perturbador e embaraçoso de se lidar. Todos os cinco produtos que escolhemos foram muito populares entre os revisores, que tiveram muitos comentários positivos para cada produto. A que mais se destacou como a melhor roupa interior para incontinência foi a roupa interior para mulheres para incontinência Always Discreet. Os comentários positivos superaram em muito os ruins, muitos dos quais devido à preferência pessoal. A maioria das pessoas achou essa roupa íntima muito bem ajustada e não era muito volumosa ou visível sob roupas normais. Igualmente eficaz durante o uso diurno ou noturno, muitas pessoas relataram que essa roupa íntima absorvia grandes quantidades de líquido muito rapidamente e ficaram muito felizes ao descobrir que sua pele foi mantida bem e seca. Várias pessoas comentaram sobre o tecido elástico estilo algodão e o bom ajuste ao redor das aberturas das pernas, o que impediu qualquer vazamento. Juntando todos os aspectos positivos e adicionando o excelente preço, é fácil ver por que essa marca em particular se destacou como a melhor roupa íntima para incontinência. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

