Qual é o melhor estabilizador de polegar em 2022?

Se você digitar uma média de 40 palavras por minuto, são 12.000 teclas pressionadas por hora ou 96.000 teclas por 8 horas por dia, com cada tecla pressionada usando aproximadamente 8 onças de força. Isso é quase 16 toneladas de força exercida por seus dedos e polegares por dia, não é de admirar que às vezes eles precisem de um pouco de apoio extra.

Pense nisso por um momento.

A osteoartrite do polegar é a forma mais comum de artrite que afeta a mão com a qual milhões de pessoas convivem diariamente e a cirurgia da síndrome do túnel do carpo é uma das operações mais comuns realizadas. O Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional descobriu que a cirurgia do túnel do carpo fica atrás apenas da cirurgia nas costas, com mais de 230.000 procedimentos realizados anualmente.

Linha inferior.

Com o estilo de vida de hoje colocando cada vez mais estresse nos polegares, por meio de digitação, mensagens de texto, jogos e até namoro moderno (deslize para a esquerda, alguém?), nossos polegares precisam de ajuda. O melhor estabilizador de polegar, também conhecido como suporte de polegar, visa aliviar a dor reduzindo o movimento do polegar ou oferecendo suporte e compressão extra. Seja apenas uma noite de sono sem dor que você procura ou uma sessão de Call of Duty recorde, o melhor estabilizador de polegar ajudará a tornar seu sonho realidade.

Como funciona um estabilizador de polegar

As cintas de polegar, ou estabilizadores, visam proteger a parte inferior da mão conhecida como sela do polegar, a articulação carpometacarpal, além da articulação metacarpofalângica, que geralmente é a causa da lesão e, portanto, da dor. Estabilizadores tendem a restringir o movimento na parte inferior do polegar, alguns até imobilizam totalmente o polegar, e oferecem compressão com graus variados de mobilidade para o resto da mão.

Aqui está a boa notícia.

A pesquisa mostrou evidências consistentes de que as talas (como encontradas nos aparelhos de polegar) podem ajudar a reduzir a dor nas mãos com uma combinação de talas e exercícios diários, ajudando a reduzir a dor e a rigidez, além de melhorar a função. O vídeo do Youtube a seguir demonstra alguns exercícios de polegar que você pode realizar para ajudar a aliviar ainda mais a dor da artrite e condições como o polegar em gatilho:

Melhorar sua força geral através do exercício ajudará a prevenir a dor no polegar, enquanto aumentar a força da mão também pode ajudar a melhorar ou prevenir mais dores. A massa de terapia é uma maneira divertida e eficaz de melhorar sua aderência e força dos dedos recomendada por muitos terapeutas. Tente evitar atividades que possam piorar os sintomas, incluindo digitar, usar smartphones ou jogar golfe / tênis, que definitivamente não são amigáveis ​​com o polegar.

Melhor estabilizador de polegar

Escolher o melhor estabilizador de polegar pode ser uma decisão assustadora. Analisamos muitos dos estabilizadores de polegar mais vendidos no mercado, tentando selecionar vários estilos diferentes para ajudá-lo a escolher o melhor produto certo para você e seu polegar ruim.

Uma cinta de polegar bem ajustada é vital para a cura e alívio da dor, então tente escolher uma que ofereça o melhor ajuste. Alguns podem ser inutilizáveis ​​para polegares maiores com aperto causando mais problemas. Certifique-se de seguir a tabela de tamanhos de um produto ou verifique as dimensões máximas de chaves de polegar de tamanho único.

Aparelhos mais rígidos oferecem mais suporte, mas podem tornar a realização de tarefas diárias ou esportes muito mais desafiadoras. Aparelhos menos rígidos são melhores para realizar tarefas diárias e normalmente são feitos de um material mais macio e respirável que muitos usuários acham mais confortável. Alguns terão alças ajustáveis ​​que permitem alterar a compressão com base em suas atividades e podem até ter talas removíveis para aumentar ou diminuir a flexibilidade e o suporte quando necessário.











Nossa escolha

Embora você não vá errar com nenhum dos produtos que analisamos, você deve considerar exatamente o que deseja do suporte/estabilizador e quanto deseja gastar. Se você precisa de algo extremamente rígido e dinheiro não é problema (muitas vezes o caso de dor excruciante), então o Push Metagrip Thumb Brace é o caminho a percorrer. Um excelente produto, mas a principal razão pela qual foi tirado do primeiro lugar é o custo proibitivamente caro (só pode ser usado na mão para a qual você o comprou) e a falta de suporte para o polegar superior.

Vamos encerrar as coisas. (Desculpe o trocadilho)!

Embora existam muitos produtos de aparência semelhante, o preço, a durabilidade e as classificações dos clientes tornam o Estabilizador de Polegar Reversível Mueller Sports Medicine, em nossa opinião, o melhor estabilizador de polegar em 2022. Do conhecido fabricante de medicina esportiva Mueller Sports, com mais de 50 anos de experiência, esta cinta oferece suporte firme para o polegar, permitindo liberdade de movimento para sua mão em um estilo envolvente fácil de usar.

Mais