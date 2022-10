Quais são as melhores joelheiras para artrite em 2022?

Report This Content

Quando estamos pulando em nossos 20 e 30 anos, geralmente não há necessidade de a maioria de nós pensar duas vezes na artrite… por que deveríamos? Nesta fase da nossa vida adulta, a maioria de nós está em forma e saudável o suficiente para poder fazer o que quiser no dia a dia. À medida que avançamos para os estágios posteriores da vida, muitas pessoas começam a sentir dores e outras dificuldades que simplesmente nunca passaram pela cabeça antes. Na minha opinião, é toda a nossa incrível tecnologia médica que é o problema – bem, meio que! Biólogos arqueológicos estimam que, para nossos ancestrais neandertais, a velhice ocorreu por volta da mesma idade que consideramos ser a meia-idade. Agora vivemos mais por causa de muitos fatores, incluindo alimentos e fontes de água prontamente disponíveis, e por causa dos enormes desenvolvimentos na qualidade do conhecimento e dos cuidados médicos. Em alguns casos, as pessoas podem viver até o dobro do tempo. Isso significa que estamos exigindo que os tecidos moles em nossas articulações de sustentação de peso também durem duas vezes mais do que originalmente precisavam. Imagine esperar que um dos primeiros carros tenha um desempenho 100% melhor sem modificações no design. Agora isso é uma grande pergunta – até mesmo nossos corpos incrivelmente inteligentes! Os Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relatam cerca de 50 milhões de novos diagnósticos de artrite em adultos americanos a cada ano, com expectativas de um aumento para aproximadamente 78 milhões até o ano de 2040. Portanto, para cerca de um em cada quatro de nós, a artrite é ou será um problema que precisamos gerenciar. Embora muitas pessoas saibam que é benéfico manter-se ativo para manter uma boa saúde, pode ser difícil saber o que fazer ao lidar com um problema de saúde relacionado ao desgaste. A resposta mais simples é encontrar um equilíbrio de exercícios suficientes para manter seu corpo saudável e forte e evitar trabalho excessivo de alto impacto e alta repetição que aumenta a força sendo direcionada através do joelho. O uso de uma joelheira pode ajudar a apoiar o joelho para facilitar a vida diária ativa e a participação esportiva. Então, aqui está mais sobre joelheiras, o que eles podem fazer e como encontrar a melhor joelheira para artrite. O que é artrite? Existem muitas formas diferentes de artrite, como artrite reumatóide, artrite psoriática e osteoartrite, para citar alguns. Artrite é um termo abrangente que abrange uma série de condições, todas com algumas coisas em comum. Todos os tipos de artrite estão relacionados com os tecidos moles dentro de uma articulação – especificamente, é um tipo de cartilagem que é afetada principalmente. As extremidades de nossos ossos longos são cobertas com um tipo de tecido macio e resistente chamado cartilagem hialina articular. Essa cartilagem ajuda a permitir que os ossos se movam suavemente, reduzindo a quantidade de atrito. Também ajuda a absorver o choque que ocorre quando carregamos peso através de uma articulação. A osteoartrite é o tipo de artrite que ocorre mais comumente à medida que envelhecemos. A cartilagem hialina que protege as extremidades dos ossos se deteriora, expondo o tecido ósseo mais sensível por baixo, e isso pode causar dor e inflamação. A artrite psoriática e reumatóide são doenças específicas ligadas a problemas no sistema imunológico. Parece perceber um problema com uma articulação como um ataque ao corpo e responde enviando seu exército de células especializadas para atacar as articulações envolvidas. Isso pode causar dor nas articulações, inflamação e danos, e pode ser debilitante. Através da pesquisa, aprendemos muito sobre artrite, mas não entendemos completamente tudo sobre todas as formas de artrite. Sabemos, no entanto, que há sempre um componente inflamatório. A artrite não pode ser curada — não existe pílula mágica. O tratamento visa regular e tentar diminuir os níveis de dor, minimizar mais danos nas articulações, manter a maior amplitude de movimento e função possível e controlar a inflamação. Com o joelho, na posição do meio da perna, sendo particularmente vulnerável à osteoartrite, é importante manter-se o mais ativo possível, e uma joelheira pode ajudar as pessoas a fazer isso, proporcionando alguma segurança e apoio. O que faz uma cinta de joelho para artrite? Joelheiras ajudam na artrite de várias maneiras diferentes. Eles podem ajudar a: Fornece compressão geral.

Reduzir o movimento lateral.

Auxiliar o movimento patelar através da compressão.

Prevenir a hiperextensão do joelho.

Mantenha o joelho aquecido. Todos esses fatores podem ajudar a reduzir os sintomas da artrite. Não há, no entanto, evidências científicas sólidas de que as joelheiras possam tratar a causa do problema. Abaixo, você pode ver um vídeo rápido do Dr. Matthew Lawless discutindo o uso de joelheiras para artrite: Precauções para uso Sempre use uma joelheira de acordo com as instruções do fabricante ou do profissional de saúde. Esteja ciente de que alguns aparelhos não são projetados para uso noturno, e isso deve ser claramente indicado. Certifique-se de que a órtese não esteja muito apertada – você deve conseguir deslizar um dedo confortavelmente entre a perna e a órtese. Se estiver usando uma joelheira que inclua tecnologia magnética, consulte atentamente as instruções de uso do fabricante. É muito importante estar ciente de que os ímãs podem interferir em alguns dispositivos médicos, incluindo marca-passos. Em caso de dúvida, não use terapia magnética antes de consultar seu médico. Qual é a melhor joelheira para artrite? Na busca pela melhor joelheira para artrite, procuramos uma infinidade de diferentes aparelhos ao redor. Aqui estão cinco opções de alta qualidade que criamos. Cada um foi testado para revelar os pontos positivos e negativos para facilitar a você ver qual deles pode atender melhor às suas necessidades.









Nossa escolha As joelheiras podem ser peças de equipamento muito úteis que podem ajudar a apoiar o joelho durante as atividades diárias, bem como para esportes e exercícios. A grande maioria das pessoas tinha algo positivo a dizer sobre todas as cinco chaves que analisamos. Quando se trata de escolher a melhor joelheira para artrite, no entanto, o Simple Health Knee Support Sleeve Wrap foi um vencedor claro. As pessoas acharam muito fácil colocar, ficar na posição correta e remover no final do dia. Durante o uso, quase todos acharam confortável e ficaram impressionados com o nível de suporte. Os usuários comentaram sobre a combinação das três tiras, que na grande maioria dos casos ajudaram a obter um ajuste confortável e seguro e garantir que essa barca não escorregasse em momentos inconvenientes, como no meio do treino. A coisa realmente surpreendente sobre essa cinta é o quão bem ela resiste à concorrência feroz de outras marcas muito mais caras. Algumas pessoas até comentaram que funcionou melhor do que outras marcas muito mais caras que eles experimentaram no passado. Portanto, ótimo desempenho para a grande maioria dos usuários, oferecido por um ótimo custo-benefício de um fabricante estabelecido que oferece uma garantia vitalícia de devolução do dinheiro – para ser honesto, não há muito o que não gostar! Mais

