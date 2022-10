Infecção fúngica não há mais revisão – poderia ajudá-lo?

As infecções fúngicas são um problema que muitas mulheres em todo o mundo sofrem diariamente. Quer estejam grávidas, sofrendo de uma doença autoimune ou simplesmente debilitadas, pode ser difícil para as mulheres se livrarem da infecção persistente. Não é apenas um problema incômodo, mas pode ser doloroso e até causar danos a longo prazo aos seus órgãos reprodutivos.

As drogas e medicamentos usados ​​para se livrar do problema podem ser eficazes, mas muitas pessoas preferem seguir o caminho natural. Livrar-se da infecção por fungos naturalmente é o objetivo do Infecção fúngica não mais livro, e cumpre o que promete.

O que é Infecção fúngica não mais?

Na primeira página do livro, você descobre do que se trata realmente este livro:

Um exclusivo sistema holístico de infecção por levedura passo a passo, garantido para eliminar sua infecção por levedura de dentro para fora, dando-lhe liberdade permanente de Candida.

Um pouco pesado de palavras, mas você entende a essência: é um sistema natural e holístico para ajudá-lo a se livrar das infecções por Candida albicans (leveduras) de uma vez por todas.

A mente por trás do livro: Linda Allen

Se você pesquisar “Linda Allen” no Google, obterá uma série de sites e perfis de mídia social, nenhum dos quais pertence ao autor deste livro. Você pode pesquisar no Google “Linda Allen bio” e “Quem é Linda Allen?”, e ainda não encontra nada em termos de informações sobre o autor do livro. Levei algumas pesquisas sérias para encontrar um site de marketing de afiliados [1] com até mesmo um fragmento de informação sobre essa pessoa chamada Linda Allen. De acordo com o site:

Linda Allen sofria de Candida há 12 anos

Ela pesquisou este programa e o criou graças às suas milhares de horas de experiência nutricional

Ela é nutricionista certificada, pesquisadora médica independente (o que isso significa?) e consultora de saúde natural

Além dessas informações, não há nada que dê vida à persona “Linda Allen”. Não há nenhuma imagem ou site para Linda Allen fornecido, então isso me leva a acreditar que a pessoa é simplesmente um ghostwriter.

Uma olhada Infecção fúngica não mais

É um plano testado, passo a passo, que o levará ao sucesso. Foi escrito por alguém que sofria de infecções fúngicas. É baseado em resultados do mundo real. É verdadeiro e imparcial. Não se trata apenas de lidar com a infecção, mas também de promover o bem-estar interior. É mais do que um programa nutricional. Está focado em curar o problema permanentemente. Não é uma solução rápida temporária. É simples. Oferece aconselhamento gratuito por e-mail 24 horas por dia.

Todas essas declarações são projetadas para deixá-lo viciado no programa, mas não há recursos que forneçam provas de que o programa faz o que diz que faz. Um começo auspicioso, de fato.

O livro passa a contar mais sobre o autor, fornece uma visão geral com um índice e fornece informações suficientes para despertar seu interesse.

Entendendo a Candida Albicans

Antes de podermos entrar no programa, você precisa entender exatamente o que é uma infecção por fungos e o que a causa. Ao contrário de infecções bacterianas – como infecções do trato urinário, por exemplo – infecções fúngicas não são o resultado de estar sujo ou não cuidar do seu corpo. Deixe-me explicar:

Dentro do corpo de homens e mulheres, vive um fungo chamado candida albicans. Encontra-se na boca, nas axilas e na vagina (para mulheres). É um dos muitos microrganismos que vivem no corpo humano. O sistema imunológico tem a tarefa de proteger o corpo contra infecções e geralmente é capaz de manter a propagação de bactérias e fungos sob controle. No entanto, se o sistema imunológico for suprimido – resultado de drogas, quimioterapia, doença, estresse, etc. – ele não será mais capaz de impedir a propagação desses fungos e bactérias. Com o sistema imunológico não mais impedindo a propagação da levedura candida, ela é capaz de crescer e florescer no ambiente úmido e úmido dentro da vagina, na boca, sob as axilas, etc. O fermento se alimenta de açúcar, então as pessoas que consomem grandes quantidades de açúcar em sua dieta tendem a ser mais propensas a infecções fúngicas.

Portanto, o fato de a levedura Candida estar presente em seu corpo significa que sempre será uma ameaça. O livro promete ajudá-lo a prevenir infecções fúngicas para o resto de sua vida.

Mas como pode fazer isso? A resposta é relativamente simples: ajudando você a estar ciente das coisas em sua vida que o expõem a infecções fúngicas. Quanto mais você estiver ciente dessas coisas, mais poderá fazer para evitar que os fungos o infectem. O livro fornece informações detalhadas sobre o problema.

Suas informações são semelhantes ao conteúdo que você pode encontrar em sites como MayoClinic [2] e WebMD [3]para que você possa ter certeza de que eles estão orientando você na direção certa ao ensiná-lo sobre a própria infecção.

Fatores que levam ao crescimento excessivo de Candida

Saber o que pode causar o problema é importante, e Infecção fúngica não mais lista algumas das coisas que podem levar à infecção:

Más escolhas alimentares, que muitas vezes podem levar a um trato digestivo comprometido.

Um equilíbrio de pH inadequado, que leva a enzimas digestivas insuficientes e superprodução de ácido clorídrico.

Um sistema imunológico fraco ou comprometido.

A perda de bactérias probióticas em seus intestinos (as boas que mantêm sua digestão funcionando sem problemas).

O acúmulo de toxinas em seu trato digestivo.

Estresse.

Desequilíbrios em seus hormônios.

Drogas, antibióticos e medicamentos.

O tipo errado de roupa.

e mais…

De acordo com o eBook, estas são as coisas que fazem com que a levedura candida cresça fora de controle. O livro continua explicando um pouco mais sobre cada uma dessas causas e como exatamente elas são responsáveis ​​pela infecção por fungos.

Mais sobre infecções fúngicas

O livro detalha mais alguns fatos sobre a infecção, como:

Os tipos de infecções fúngicas

Sintomas das infecções fúngicas

Complicações de infecções fúngicas não tratadas

Todas essas informações podem ser encontradas em sites de autoridade como WebMD e MayoClinic.

Medicina Holística x Medicina Convencional

Nesta seção, o livro analisa a eficácia da medicina convencional no tratamento do problema, em oposição à medicina holística. Essencialmente, ele ataca a medicina convencional – medicamentos, tratamentos tópicos, médicos, nutricionistas, etc. – para destacar os benefícios do Infecção fúngica não mais sistema.

Sim, a medicina holística é eficaz no tratamento do problema, mas não é a única maneira de abordar o problema. Há benefícios em usar medicamentos, bem como desvantagens. O livro gasta muito tempo focando em como essas drogas são ruins, pois esse parece ser seu método preferido para defender seu próprio sistema.

Diagnóstico de Candida

Esta seção lista todos os fatores que aumentam o risco de uma pessoa desenvolver candidíase. Esses incluem:

Era

Gênero

Condições médicas

Consumo de medicamentos

Estilo de vida e escolhas alimentares

Continua explicando como o problema é diagnosticado como candida e como as pessoas podem autodiagnosticar uma infecção por fungos. É um autoteste um pouco confuso e levei alguns minutos para entender como fazê-lo. Depois que entendi o teste, ficou um pouco mais fácil. Perto do final do capítulo, há um teste que você pode fazer para ver se tem candidíase. Envolve um copo de água e saliva, mas não tenho certeza se funciona. Se isso acontecer, é um experimento muito bacana!

O tratamento básico de alívio de 12 horas

Este capítulo analisa maneiras de aliviar a infecção por fungos que está afetando você AGORA.

A informação aqui lhe dará alívio da infecção incrivelmente irritante, e afirma ser capaz de fazê-lo em 12 horas (não sendo uma mulher ou sofrendo de uma infecção por fungos, não tenho como testar a validade dessa afirmação).

O capítulo lista os remédios que você pode usar para ajudá-lo a lidar com a infecção. Todos eles estão facilmente disponíveis em supermercados locais, e os remédios são muito fáceis de preparar. Eles incluem ingredientes como:

Querida

Alho

Iodo

Vinagre de Maçã

Óleo da árvore do chá

Não posso revelar mais informações, mas basta dizer que todos esses remédios podem ser encontrados em outros sites. As alegações de que eles funcionam são apoiadas por evidências científicas, embora não haja links para fontes externas fornecidas no livro.

O livro continua dando a você um processo simples de hora a hora para lidar com sua infecção por fungos. Você fará bom uso de todos os remédios que acabou de descobrir, e o objetivo é que, na 12ª hora, sua infecção seja bastante reduzida – se não totalmente curada.

Bônus: O livro fornece informações não apenas para infecções fúngicas vaginais, mas também para infecções fúngicas penianas (para homens). Embora essas infecções não sejam muito comuns, elas podem ser muito mais dolorosas do que as infecções fúngicas vaginais. A partir daí, o guia detalha como tratar candidíase oral e infecções fúngicas nas unhas, duas outras formas menos comuns de infecções fúngicas.

o Infecção fúngica não mais Programa de Mini-Resultados Rápidos

Esta parte do livro é destinada àqueles que desejam começar a fazer mudanças no estilo de vida que manterão as infecções fúngicas afastadas. Ele não lida com os sintomas da infecção, mas com as coisas que a estão causando (veja a lista acima). Ele detalha algumas coisas que você pode fazer nas próximas 8 a 10 semanas para se livrar da infecção:

Coma refeições melhores e mais equilibradas

Tome os suplementos certos

Desintoxicação

Reabasteça as bactérias amigáveis ​​em seu intestino

Controlar o estresse

Durma mais

Exercício

Tome as devidas precauções de higiene

Todas essas coisas visam ajudá-lo a ter uma vida mais saudável, e você descobrirá que elas são eficazes para ajudá-lo a se livrar do problema naturalmente.

O Holístico Infecção fúngica não mais Sistema

Este capítulo analisa como você pode colocar em ação tudo o que aprendeu no livro.

Ele examina escolhas de dieta saudável e como você pode implementá-las facilmente.

Ele analisa os alimentos que causam e curam infecções fúngicas.

Você aprende sobre a importância de um equilíbrio de pH saudável.

Você aprende como otimizar sua digestão.

Ele ensina sobre como impulsionar seu sistema imunológico.

Ele ajuda você a descobrir quais suplementos são os melhores para tomar.

e muito mais…

Esta é a parte importante do livro, pois é a parte em que você aprenderá tudo o que precisa fazer para fazer escolhas saudáveis ​​e manter as infecções fúngicas afastadas. Há muitas informações muito úteis nesta seção, e você descobrirá que será fácil aprender o essencial sobre como cuidar do seu corpo e prevenir as infecções.

O que pensamos sobre a infecção por fungos não mais

O livro não é muito caro e você recebe muitos bônus grátis junto com ele.

Não Gostamos De

A falta de boa fé

Como sabemos que Linda Allen é uma nutricionista certificada, ou mesmo uma pessoa real? Sem qualquer informação sobre ela, temos motivos para hesitar.

Nenhum recurso fornecido

O livro faz muitas declarações sobre infecções fúngicas, medicamentos e tratamentos, mas sem links para recursos externos que respaldem as alegações.

As informações estão facilmente disponíveis

Todas as informações do livro estão facilmente disponíveis fazendo uma pesquisa no Google. O fato de ter compilado todas as informações em um ebook é bom, mas os leitores podem descobrir os mesmos fatos sobre a infecção gratuitamente usando sites como WebMD e MayoClinic.

Nós amamos

O detalhe

O livro está cheio de detalhes sobre dietas saudáveis, escolhas de estilo de vida saudáveis, a própria infecção, medicamentos e muito mais. Ele entra em bons detalhes sobre cada tópico, tornando-o um programa abrangente.

Os materiais

É fácil de ler e vem com tudo o que você precisa saber sobre as infecções fúngicas. Ele não fornece muitas informações sobre medicamentos, mas fornece muitas informações sobre curas naturais de infecção por fungos.

O layout

O livro é muito fácil de ler e está estruturado de tal forma que você progride logicamente de um tópico para outro. Não salta de um tópico para outro, mas introduz cada tópico assim que o último tiver sido devidamente fechado.

Conclusão

A verdade é que o livro fornece boas informações sobre infecções fúngicas e é um guia completo para ajudá-lo a aprender mais sobre esse importante problema de saúde. No entanto, o fato de que todas as informações podem ser encontradas gratuitamente on-line definitivamente nos deixa cautelosos em dar uma classificação de alto nível.

Veredicto final: 3 estrelas

