Revisão final da dieta de Candida – ambição de saúde

O crescimento excessivo de Candida é um problema muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Pode estar por trás de uma infinidade de sintomas desconcertantes que a maioria dos médicos acha difícil de diagnosticar e muitas vezes tratam com antibióticos, na verdade, pioram a condição. A pesquisadora de saúde e ex-sofredora de Candida, Lisa Richards, criou a dieta definitiva para Candida com base nas mais recentes pesquisas científicas sobre Candido Kate W. Ela o usou para se curar de um crescimento excessivo de fungos intestinais debilitantes e agora é reconhecida como especialista no tratamento de Candida com seu programa exclusivo de cinco etapas que ajudou milhares de pessoas a se recuperarem da doença. O que é Cândida? Kate W é um fungo que geralmente coexiste com outros microorganismos em seu trato gastrointestinal sem causar problemas significativos. No entanto, quando sua flora intestinal fica desequilibrada, o fungo Candida pode assumir o controle. Em sua forma invasiva e lenta, o fungo Candida na verdade envia gavinhas que podem penetrar nas paredes dos intestinos, permitindo que alimentos não digeridos e resíduos entrem na corrente sanguínea e causem estragos em todo o corpo. Quais são os sintomas mais comuns? Embora a língua revestida de branco, o aftas do Journal e as erupções cutâneas com coceira do crescimento excessivo de fungos Candida geralmente não sejam difíceis de diagnosticar, os sintomas de infecção por fungos internos geralmente se mostram muito mais difíceis de tratar para a maioria dos médicos. Alguns dos sintomas mais comumente relatados de supercrescimento de Candida são: Dores de cabeça regulares

Fadiga constante

Aumento das alergias

Síndrome do intestino irritável

Tonturas e névoa cerebral

Irritabilidade e depressão

Eczema

Coceira na pele

Insônia

Articulações doloridas No entanto, uma vez que as paredes intestinais estão comprometidas e as toxinas são capazes de entrar na corrente sanguínea sem serem processadas pelo fígado, todos os tipos de problemas de saúde e sintomas são possíveis. Candida foi encontrada para afetar o cérebro em casos graves. O que causa a candidíase? Em uma terrível ironia, os médicos geralmente tratam os sintomas da Candida com antibióticos. Isso não faz nada para retardar Kate W, pois é um fungo. No entanto, dizima as bactérias benéficas em seu trato digestivo. Essas bactérias, além da timidez e acidophilus, e não apenas importantes para digerir os alimentos e manter a imunidade, são também sua principal defesa contra o descontrole da levedura Candida em seu trato digestivo. Com as bactérias benéficas do intestino eliminadas, o KW começa a prosperar. Um curso de antibióticos acredita-se ser uma das principais causas de supercrescimento de Candida. Às vezes, os antibióticos são necessários para uma doença grave, mas na maioria das vezes são prescritos para condições menores, como a gripe, para as quais são ineficazes de qualquer maneira. Só tome antibióticos quando for absolutamente necessário e se você tiver que tomá-los, mas sugiro fortemente seguir um programa como a Dieta de Cândida de Lisa por pelo menos algumas semanas depois de terminá-los. O risco de um crescimento excessivo de candida com antibióticos é muito grande. Outra causa comum de supercrescimento de Candida é uma dieta rica em açúcar processado e xarope de milho particularmente rico em frutose. Candida albicans prospera em açúcar, mas apenas cortá-lo completamente, sem tomar medidas preventivas para provavelmente morrer, pode causar um grande aumento nos sintomas. The Ultimate Candida Diet revisa as melhores maneiras de minimizar os efeitos negativos da Candida morrer para tornar o fungo sob controle o mais indolor possível. O estresse prolongado é considerado a terceira causa mais comum de crescimento excessivo de levedura Candida. O estresse constante tende a enfraquecer seu sistema imunológico e aumentar o açúcar no sangue, mas o programa Ultimate Candida Diet tem um e-book inteiro para lidar com o estresse chamado remédios de ervas para estresse e Candida. Se você sofre de alguns dos problemas de saúde mencionados como sintomas comuns de Candida, tem muitos alimentos processados ​​ou açucarados em sua dieta, tem ambientes estressantes com os quais está lidando ou, especialmente, se tomou antibióticos, vale a pena ler o que Lisa tem a dizer sobre Candida e como tratá-la. O que está no programa Ultimate Candida Diet? O prato principal da dieta de Candida final com contrato de cinco etapas do plano de tratamento de Candida.

Este curso abrange oito fatores diferentes que causam o supercrescimento de Candida.

Um questionário para ajudá-lo a diagnosticar problemas de Candida e um teste específico que você pode solicitar ao seu médico para ter certeza.

Um plano de tratamento detalhado com um cronograma simples a seguir.

Uma lista completa de alimentos anti-Candida e alimentos a evitar para parar de alimentar o fungo.

Muitas receitas projetadas para vencer a Candida.

Um guia definitivo para probióticos e antifúngicos e como usá-los na dieta Ultimate Candida.

Uma revisão de candida morre e estratégias para evitar o sofrimento com ele.

Dicas para economizar dinheiro para reduzir o custo do tratamento.

Um plano de alimentação saudável e de longo prazo que Lisa diz impedirá que o crescimento excessivo de Candida volte sempre.

Um curso de treinamento por e-mail de 10 partes para responder a perguntas sobre o tratamento Ultimate Candida Diet e motivá-lo em cada uma das cinco etapas.

Lista de compras imprimível de alimentos para comer, alimentos para evitar e alimentos para reintroduzir. Estes podem ser impressos em casa ou no trabalho e levados consigo ao supermercado.

Os remédios de ervas para o estresse e Candida e-book. Este recurso tem cinco remédios fitoterápicos diferentes para tratar, mas estresse e Candida, e contém ferramentas valiosas para afligir sua vida com ervas. Há muito mais sobre os sintomas e causas da Candida, bem como a própria batalha pessoal de Lisa Richards com o crescimento excessivo de Candida e muitas análises pessoais da dieta definitiva para Candida em seu site. A dieta Ultimate Candida é o programa mais abrangente para combater o supercrescimento de Candida disponível com tudo o que você precisa para superar a doença. Compre agora! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

