Diabetes

Em pó Se você deseja iniciar seu plano atual de perda de peso ou ganhar músculos na academia, os pós de proteína podem ser muito úteis. No entanto, se você é diabético, precisa ter um cuidado extra na hora de escolher uma proteína em pó. Garantir que o suplemento que você escolher se encaixa no seu estilo de vida atual e necessidades alimentares é muito importante. Continue lendo para descobrir exatamente qual é a melhor proteína em pó para diabéticos. Para quem os pós de proteína são projetados? Existem vários pós de proteína disponíveis, todos geralmente comercializados para usos específicos. Por exemplo, você pode encontrar proteínas para perda de peso, pós para aumentar o volume e ganhar músculos e substitutos de refeição. Tradicionalmente, porém, a maioria das pessoas tende a usar proteína em pó como um shake pós-treino para ajudar seus objetivos de condicionamento físico. Os benefícios da proteína em pó Proteína em pó ajuda na perda de peso enquanto preserva os músculos Se você estiver iniciando um programa sério de perda de peso, especialmente se estiver tentando melhorar ou reverter os efeitos do diabetes tipo 2, seguir uma dieta de muito baixa caloria (VLCD) é um bom plano. Programas como a dieta de açúcar no sangue podem ser uma ótima maneira de perder peso rapidamente. Uma coisa a ter cuidado é que restringir as calorias a esse nível pode fazer com que seu corpo quebre os músculos enquanto você se exercita enquanto tenta manter suas reservas de gordura. Beber um shake de proteína após o treino pode ajudar a preservar os músculos e queimar mais calorias. Proteína em pó controla a fome Se você está tentando o seu melhor para completar um programa de perda de peso, sentir fome constantemente pode ser um grande obstáculo. No entanto, a pesquisa mostrou que beber shakes com 50 gramas de proteína de soro de leite pode reduzir os hormônios que dizem ao cérebro que você está com fome por até quatro horas. (fonte) Proteína em pó pode ajudá-lo a vencer o estresse Se você está se sentindo estressado, esgotado e até deprimido, estudos mostraram que a proteína do soro do leite pode aumentar os níveis de serotonina no cérebro. Isso pode ajudá-lo a lidar com o estresse de forma mais eficaz. (fonte) Proteína pode combater o câncer Vários estudos mostraram que o uso de proteína de soro de leite pode ajudar a combater alguns tipos de câncer comuns. (fonte) Estes incluem câncer de próstata e cólon. Proteína em pó e diabetes Estudos mostraram que a suplementação com proteína de soro de leite pode permitir que você gerencie melhor o açúcar no sangue. (fonte) Pesquisas sugerem que usar um shake de proteína de soro de leite antes das refeições, mesmo aquelas com alto teor de açúcar, pode reduzir drasticamente o açúcar no sangue. Portanto, o uso de um suplemento de proteína pode ser benéfico para aqueles com diabetes tipo 2, ajudando-os a controlar a doença. Como escolher o pó de proteína certo Apesar dos benefícios óbvios que o uso de um suplemento de proteína pode proporcionar, antes de considerar tentar um pó de proteína, é importante que as pessoas com diabetes realmente avaliem se é necessário. O Conselho de Alimentação e Nutrição do Instituto de Medicina recomenda que os homens adultos consumam 56 gramas de proteína por dia, enquanto as mulheres precisam apenas de 46 gramas por dia. (fonte) Isso sugere que, se suas necessidades diárias de proteína já estão sendo atendidas com proteína na dieta, a suplementação pode não ser necessária. De acordo com a American Diabetes Association sofredores de diabetes estão em alto risco de desenvolver doença renal. (fonte) Portanto, se seus rins não estiverem funcionando da melhor maneira possível, consumir muita proteína pode ser perigoso. Com isso em mente, é importante observar que, embora os produtos que discutirei aqui sejam especificamente voltados para pacientes com diabetes, é imperativo que você consulte seu médico antes de tentar algo novo. Se você deseja aumentar sua proteína dietética, pode fazê-lo sem o uso de suplementação. Se você é recomendado para evitar pós de proteína, há muitos alimentos ricos em proteínas que você pode adicionar à sua dieta. Você também pode considerar usar alguns desses alimentos ricos em proteínas para fazer seu próprio shake de proteína. Alguns alimentos ricos em proteínas incluem: Carne magra

Frango

Peixe fresco

Nozes

Feijões

Soja

Sementes No entanto, se você está confiante de que uma proteína em pó é uma boa solução para você e deseja experimentar a proteína, há algumas coisas a serem observadas. Idealmente, tente encontrar um pó de proteína que afirme que é especificamente para diabéticos. Muitos suplementos que não são destinados a diabéticos são embalados com sabores artificiais e, por sua vez, podem ser ricos em açúcar. Eu olhei para uma série de pós de proteína para diabéticos disponíveis e escolhi os meus três principais para compartilhar com vocês hoje. Eu listei alguns prós e contras de cada um, bem como deixei você com o meu favorito geral. E a melhor proteína em pó para diabéticos é… O meu favorito é o Glucerna Nutrition Shake por várias razões. Em primeiro lugar porque este é apenas para pacientes diabéticos e seu uso é recomendado pelos médicos. Isso é o que você precisa quando deseja escolher um suplemento que seja seguro para você usar. Tem uma baixa dose de proteína para pessoas que procuram usá-lo para o ginásio. No entanto, para aqueles que realmente não sabem quanta proteína já estão ingerindo em sua dieta diária, uma dose menor pode ser uma opção mais segura. Além disso, ser um shake pequeno e pronto é simples e conveniente. Você pode simplesmente jogá-lo em sua bolsa e tê-lo quando quiser. Sem bagunça ou confusão. Então eu acho que, no geral, essa marca é a que eu tentaria. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

