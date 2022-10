Quais são os melhores probióticos para infecção por fungos?

Report This Content

Probióticos

Infecção por fungos As infecções fúngicas são uma ocorrência desconfortável, mas comum. Apesar da normalidade dessa condição, a maioria de nós prefere evitá-la. Qual é a melhor maneira de prevenir uma infecção por fungos? Os probióticos são uma ótima opção. Vou discutir alguns dos melhores probióticos para infecção por fungos no mercado hoje e espero ajudá-lo a evitar essa infecção desagradável a longo prazo. O que exatamente é uma infecção por fungos? As infecções fúngicas são causadas por um fungo chamado candida. Embora esse fungo seja encontrado naturalmente em nossos corpos, quando a candida fica superpovoada, pode causar uma infecção irritante, muitas vezes conhecida como candidíase. Embora essas infecções possam tecnicamente ocorrer em qualquer parte do corpo, o que é chamado de “infecção por fungos” é normalmente encontrado na vagina. Embora uma infecção por candida seja definitivamente estranha e potencialmente embaraçosa, raramente é prejudicial. Alguns sintomas da infecção vaginal por fungos incluem corrimento vaginal anormal, coceira e queimação na área, relações sexuais dolorosas e micção, e vermelhidão e inchaço do lado de fora da vagina. A infecção geralmente é diagnosticada por um exame pélvico, onde seu médico verificará os sintomas clássicos. O que causa infecções por Candida? A infecção é causada por um crescimento excessivo de uma das cepas de candida. Candida albicans é a variedade mais comum de fungos para causar infecções fúngicas diárias. Esse crescimento excessivo é causado pelas condições em que a levedura cresce tornando-se mais apropriada ou por uma falha do sistema imunológico. A infecção da boca por Candida é extremamente comum em bebês, embora certamente não seja inédita em adultos. Esta condição é caracterizada por manchas brancas na boca e na língua. As manchas podem se assemelhar a leite ou queijo cottage grudado na boca, mas não são limpas. Embora essas manchas brancas possam ser dolorosas, elas normalmente não são perigosas de forma alguma. Eles podem fazer com que os bebês recusem comida, e isso pode ser um problema. Esse tipo de infecção por fungos também é muito contagioso, o que significa que mamadeiras e chupetas precisam ser higienizadas com frequência. Infecções fúngicas penianas, infecções fúngicas entre as dobras da pele e assaduras causadas por fungos também são bastante comuns, embora menos conhecidas. Embora, como mencionei, as infecções fúngicas raramente sejam prejudiciais, sua contagiosidade significa que é muito importante tratá-las. Se deixado sozinho, pode se espalhar para outras partes do corpo e pessoas. Quais tratamentos são usados ​​para infecções fúngicas? Existem vários tratamentos comuns disponíveis para vários tipos de infecção por fungos. Para infecções fúngicas vaginais, miconazol, tioconazol e butoconazol são tipos comuns de medicamentos disponíveis no balcão. Para candidíase em bebês, a nistatina é comumente prescrita, combinada com uma boa higiene bucal e a esterilização de tudo o que entra na boca do bebê. Em adultos, nistatina, pastilhas (pastilhas) e fluconazol (comprimidos) podem ser usados ​​sozinhos ou em conjunto para tratar infecções fúngicas orais. Clotrimazol é o creme mais comumente usado para infecções fúngicas da pele, como assaduras. Ele vai curar melhor se a área for mantida limpa e seca também. Simplesmente lave a pele infectada com água e sabão, seque a área e tome cuidado para evitar o acúmulo excessivo de umidade. Como você pode prevenir infecções fúngicas? Existem algumas maneiras de ajudar a prevenir infecções fúngicas. Usar roupas leves e folgadas pode ajudar. Manter a pele limpa e seca também pode ajudar. Você também pode ajudar a prevenir infecções fúngicas alterando sua dieta – comendo menos açúcar e laticínios em particular. Se você está recebendo infecções fúngicas regularmente, apesar dos cuidados preventivos, pode ser necessário consultar seu médico. É possível que você tenha uma condição que aumenta as chances de infecção por fungos. Embora as infecções fúngicas por si só não causem danos, as condições subjacentes que as levam a elas podem ser perigosas. O que mais pode ajudar? Os probióticos também são uma maneira fantástica de prevenir infecções fúngicas. A teoria por trás disso envolve a construção de bactérias “boas” em seu corpo para que superem as bactérias “ruins”. Tomar probióticos regularmente pode ajudar sua saúde geral, mantendo o microbioma (composição bacteriana) saudável e equilibrado. Existem algumas evidências para mostrar que os suplementos probióticos também ajudam o sistema imunológico a funcionar melhor, o que pode ajudar a prevenir infecções fúngicas e ajudar seu corpo a combatê-las. Os probióticos também podem contribuir para a saúde do seu sistema imunológico. Alguns médicos agora acreditam que grande parte do seu sistema imunológico está contido no intestino. Isso significa que melhorar a saúde do seu intestino pode impulsionar seu sistema imunológico. Isso ajudará seu corpo a prevenir infecções – incluindo o crescimento excessivo de candida. Como sempre, consulte seu médico sobre suplementos ou tratamentos alternativos que deseja experimentar, principalmente se já estiver em tratamento. Isso pode ajudá-lo a evitar possíveis interações medicamentosas ou efeitos adversos à sua saúde. Vamos verificar alguns suplementos de infecção por fungos vaginais. Considerações finais sobre os melhores probióticos para infecção por fungos Para mim, os probióticos LoveBug são definitivamente a minha escolha para os melhores probióticos para infecção por fungos na vagina. Esta empresa parece ter realmente feito um esforço para entender e apoiar as necessidades de saúde das mulheres, e os resultados parecem muito bons. Embora este suplemento seja bastante caro, você descobrirá que muitos suplementos femininos (realmente, produtos específicos de gênero em geral… pesquise o imposto rosa) são mais caros do que os neutros em termos de gênero, o que infelizmente é de se esperar. No entanto, a qualidade deste suplemento e sua fórmula direcionada fazem valer a pena a massa extra.

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

