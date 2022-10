Report This Content

Diabetes

Multivitamínico Nos Estados Unidos, cerca de uma em cada 11 pessoas tem diabetes. Esta é uma estatística preocupante, especialmente considerando que dessas 29,1 milhões de pessoas, um quarto nem sabe que tem a doença. Se você foi diagnosticado com diabetes, ou suspeita que pode ser diabético, está longe de ser o fim do mundo. Hoje, existem tratamentos que o beneficiarão muito, mudanças no estilo de vida que garantem uma vida normal e multivitaminas que ajudam a restaurar sua energia e vigor. Desses tratamentos, você pode perguntar: “Qual é o melhor multivitamínico para diabéticos?” Bem, vamos discutir um pouco do que você deve procurar em um multivitamínico diabético. Como os multivitamínicos podem ajudar os diabéticos? Estar acima do peso é a principal causa de diabetes tipo II nos EUA e, como uma pessoa que lutou com seu peso no passado, sei como é fácil comer demais. Um dos principais tratamentos para controlar o diabetes é monitorar rigorosamente sua dieta e ingestão de calorias. Comer menos é imperativo para controlar essa condição, mas isso não significa que também podemos ter que cortar importantes vitaminas que combatem o diabetes de nosso estilo de vida. O principal poder dos multivitamínicos para o tratamento do diabetes é o fato de que muitas vezes eles podem ajudar a nos complementar do ponto de vista dietético quando somos forçados a comer menos. As vitaminas são necessárias para aumentar a eficácia das enzimas do seu corpo, agindo como coenzimas. Cada vitamina fornece um impulso diferente para a maneira como seu corpo lida com perda de peso, fadiga ou infecção. As vitaminas do complexo B, como o ácido fólico, reduzem os níveis de homocisteína e podem reduzir o risco cardiovascular (fonte), portanto, um suplemento que contenha esses tipos de vitaminas geralmente é muito útil para controlar a natureza progressiva da doença. A vitamina C, por outro lado, reduz as quantidades do açúcar prejudicial que se forma no olho. Infelizmente, o diabetes enfraquece nosso sistema imunológico. Como diabético, você pode esperar ficar doente de resfriados e gripes regularmente se não conseguir. A vitamina D, que muitos diabéticos não têm o suficiente, aumenta os níveis de catelicidinas do seu corpo – isso ajuda a aumentar sua resposta imunológica. Quando você adiciona um multivitamínico, descobrirá que ficará menos doente e, quando o fizer, ficará melhor mais rapidamente. A letargia diabética pode ser disruptiva em sua vida profissional e pessoal. (fonte) Tomar um suplemento pode restaurar seus níveis de energia. Aqui está um ótimo vídeo que descreve o valor das vitaminas na vida de um diabético: Quais vitaminas e minerais eu preciso? Se o seu médico prescreveu uma dieta rigorosa para perda de peso, a lista das principais vitaminas e minerais que você deve procurar em um multivitamínico diabético é: Vitamina A (beta-caroteno é a melhor fonte para isso)

Ácido fólico

Niacina

Vitamina B1 (tiamina)

Vitamina B2 (riboflavina)

Vitamina B6

Vitamina b12

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina E Existem também minerais que ajudam a combater os efeitos da diabetes, alguns deles podem ser encontrados na sua alimentação, pelo que a suplementação pode não ser expressamente necessária: Cálcio

Cromo

Cobre

Magnésio

Potássio

Zinco

Iodo

Manganês

Molibdênio

Cloreto Fora dessas vitaminas e minerais, vegetais como o feno-grego têm sido usados ​​para combater os efeitos do diabetes. Você pode ler mais sobre suplementos para diabetes aqui. Você deve procurar um multivitamínico que inclua pelo menos 50% da lista que fornecemos. Neste caso, quanto mais, melhor! A última coisa que você quer é ter que tomar várias pílulas quando os benefícios para a saúde podem estar contidos em uma ou duas. Cada uma das vitaminas e minerais listados acima são úteis, mas alguns multivitamínicos têm menos de um ingrediente e mais de outro, então a melhor prática quando se trata de selecionar um suplemento é fazer uma pequena pesquisa sobre a composição de cada pílula. Ferro O ferro como mineral pode ser útil quando você tem uma quantidade reduzida em sua dieta. Por outro lado, muito ferro também pode oxidar muito rapidamente em seu sistema; uma condição que pode realmente causar diabetes tipo 2. Como é melhor não ter um excesso desse mineral, uma boa regra é evitar ferro adicional. Preço Mais caro nem sempre significa mais eficaz. Alguns dos melhores multivitamínicos estão disponíveis por um preço relativamente barato; então não sinta a necessidade de gastar muito dinheiro para um suplemento “melhor”. Tamanho do pacote Isso pode variar. Na maioria das vezes, os multivitamínicos vêm em um frasco de 60 contagens, mas não é incomum que as pílulas venham em variedades de 30 ou até 100 contagens também. Suas necessidades específicas Isso depende da sua saúde. Esses suplementos são projetados para lhe dar um impulso de energia, reduzir a letargia e fortalecer sua resposta imunológica; portanto, se você sentir falta em qualquer uma dessas áreas, sim, fará você se sentir melhor. Avaliações Conclusão Dos cinco multivitamínicos revisados, o Nature’s Way Completia se destaca, pois fornece a quantidade mais completa de vitaminas e minerais que ajudam os diabéticos a gerenciar sua condição. Simplificando, este multivitamínico fornecerá a melhor cobertura geral quando se trata de vitaminas benéficas. Também é composto de ingredientes naturais e é livre de conservantes. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

