4 ferramentas de tecnologia úteis no setor de saúde

Saúde AZ Escusado será dizer que o avanço da tecnologia trouxe várias mudanças em diferentes setores sociais e econômicos, como educação, comércio, turismo e saúde, apenas para citar alguns. O impacto da tecnologia no setor de saúde é profundo. Coisas que eram impossíveis séculos atrás, como raios-x e tratamento virtual, agora são possíveis. Como resultado, o sistema de saúde tornou-se mais eficiente, a qualidade de vida melhorou, os custos de saúde diminuíram, os pacientes podem encontrar profissionais de saúde facilmente e os métodos de tratamento melhoraram. Várias ferramentas tecnológicas ajudaram a conseguir isso. Aqui estão quatro ferramentas tecnológicas úteis no setor de saúde. Registros Eletrônicos de Saúde Um registro eletrônico de saúde é uma documentação digital dos dados de saúde de um paciente que pode ser acessado regularmente e atualizado por um profissional de saúde autorizado. As informações que podem estar disponíveis em um sistema de registro eletrônico de saúde incluem o nome do paciente, sua idade, medidas físicas como altura e peso, diagnósticos médicos anteriores, planos de tratamento, resultados de exames laboratoriais, alergias e seguro de saúde. Os registros eletrônicos de saúde têm se mostrado muito eficientes. Podem ser registros hospitalares ou registros nacionais. Os registros de saúde eletrônicos baseados em hospitais são armazenados em um banco de dados exclusivo do hospital. Esse tipo de registro é eficaz para pacientes que visitam o mesmo hospital sempre que apresentam algum problema de saúde. Alguns países como a Austrália têm um sistema nacional de registro eletrônico de saúde onde os dados do paciente são armazenados em um banco de dados nacional. Um benefício deste sistema sobre o sistema hospitalar é que qualquer profissional de saúde autorizado em qualquer parte do país pode acessar os dados com a permissão do paciente. O diagnóstico precoce de uma doença grave e dados de saúde abrangentes são alguns dos benefícios dos registros eletrônicos de saúde. Tecnologia de aplicativo móvel Existem vários aplicativos móveis no setor de saúde. Esses aplicativos podem ser categorizados em vários grupos, dependendo de sua função, da seguinte forma: Aplicativos de fitness. Há coisas diferentes que podemos fazer para ficar em forma. Algumas delas incluem perder peso, ganhar peso, beber oito copos de água por dia e dormir o suficiente. Aplicativos de condicionamento físico como Samsung Health, Strava e Google Fit podem nos ajudar a atingir nossas metas de condicionamento físico.

Aplicativos Educacionais. Embora os alunos possam visitar o Lecturio ou qualquer outro site educacional para estudantes de medicina, baixar o aplicativo pode ser mais útil. Isso porque as informações desses aplicativos podem ser acessadas no modo offline e são mais personalizadas. Exemplos de aplicativos educacionais para estudantes de medicina são Medscape, Capsule e muitos outros.

Aplicativos de saúde reprodutiva. Muitos aplicativos se enquadram nessa categoria, como rastreadores de período como Ovia e Flo, rastreadores de ovulação como Fertility Friend e aplicativos de gravidez como Baby Bump e Full term.

Aplicativos de registros pessoais de saúde como Amwell e Doctor on Demand. Telemedicina A telemedicina é o uso da tecnologia por profissionais de saúde para fornecer serviços como diagnóstico e tratamento. Isso é feito por meio de um bate-papo por vídeo. A pandemia de Covid-19 afetou diversos setores, incluindo o setor de saúde. Felizmente, a tecnologia veio em socorro quando necessário. Uma das medidas de segurança mundial durante a pandemia de Covid-19 foi o distanciamento social. Isso impediu a capacidade dos pacientes, especialmente aqueles considerados ‘indivíduos de alto risco Covid-19, como pacientes diabéticos, de acessar tratamento médico pessoalmente. A telemedicina resolveu esse problema. Esses pacientes puderam se comunicar com seus médicos e passar por procedimentos médicos como avaliação, diagnóstico e tratamento no conforto de sua casa. Eles conseguiram obter a ajuda médica que procuravam e permaneceram seguros de acordo com os regulamentos do Covid-19. Um benefício dessa ferramenta tecnológica é que ela reduz custos. O paciente não precisa de dinheiro para transporte. Também economiza tempo. No hospital, os pacientes têm que esperar sua vez de ver o médico nas salas de espera. A telemedicina permite que o paciente realize suas atividades diárias e se beneficie no momento em que o bate-papo por vídeo estava programado para começar. Robótica Os robôs desempenham um papel vital na medicina. Eles podem: Realizar cirurgias (robôs cirúrgicos).

Transporte substâncias perigosas que podem ser usadas durante a pesquisa médica.

Desinfectar os hospitais. Robôs em países desenvolvidos fizeram isso durante a pandemia de Covid-19.

Entregar suprimentos como medicamentos e alimentos para pacientes com doenças contagiosas. EHRs, tecnologia de aplicativos móveis, telemedicina e robótica são apenas a ponta do iceberg quando consideramos as ferramentas tecnológicas no setor de saúde. Todas as ferramentas tecnológicas foram inventadas para preencher uma lacuna na indústria. A necessidade não é a mãe da invenção? Mais

Conteúdo verificado por RJ5929

Sempre procure ajuda de um médico

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.