Guia com base na idade para cuidados abrangentes com a mulher

Estilo de vida À medida que a mulher envelhece, há certas coisas que ela pode fazer para garantir uma boa saúde, não importa quantos anos ela tenha. Existem visitas de cuidados preventivos recomendados em cada fase da vida que rastreiam e avaliam quaisquer riscos ou necessidades de saúde. Ao ser proativo em cuidar de seu corpo, é provável que você pegue doenças graves antes que elas afetem sua qualidade de vida. Dê uma olhada no que você deve fazer em vários intervalos de idade para garantir uma ótima saúde. Início da adolescência (13-17 anos) Geralmente, com adolescentes, muitos dos serviços preventivos oferecidos focam no bem-estar mental e emocional. Estão incluídos aqueles que ensinam as adolescentes sobre contraceptivos e outras questões relacionadas à gravidez. Algumas outras instalações de triagem essenciais incluem a verificação de depressão, ansiedade e abuso de substâncias. Na categoria de doenças infecciosas, o foco é predominantemente nas doenças sexualmente transmissíveis. Há exames para gonorreia, HIV e outras DSTs. Estão incluídos aconselhamento de prevenção e triagem de sífilis. Nesta fase, não é comum testar qualquer forma de câncer. Início da idade adulta (18-21 anos) Juntamente com os testes habituais realizados na adolescência, existem algumas medidas extras de prevenção que você pode fazer nessa idade. Estes incluem suplementação de ácido fólico, se necessário, e triagem de lipídios e incontinência urinária. Uma verificação adicional feita para essa faixa etária é a hepatite C. É altamente recomendável que as jovens iniciem exames regulares para câncer do colo do útero e passem por uma avaliação de risco para BRCA. A avaliação visa identificar se a pessoa possui o gene BRCA1 ou BRCA2, o que pode impactar nas chances de desenvolver câncer de mama. Idade adulta até a meia-idade (22-39 anos) Todo mundo precisa ter um pacote de seguro de saúde abrangente. No entanto, para as mulheres, é vital ter o direito que cobre a assistência essencial à saúde da mulher. O número de serviços preventivos e verificações aumenta na idade adulta na meia-idade. Além dos testes de triagem mencionados acima, as mulheres precisam adicionar testes relacionados à gravidez se decidirem ter filhos. Parte do pacote incluirá doenças sexualmente transmissíveis, triagem de pré-eclâmpsia, tipagem sanguínea e teste de diabetes gestacional. Alguns cuidados extras oferecidos seriam aconselhamento e assistência à amamentação. Idade Média (40-49 anos) À medida que você envelhece, o foco em serviços como DSTs diminuirá e mais atenção será dada à prevenção de doenças como o câncer. Recomenda-se fazer um exame de Papanicolau e uma mamografia uma vez por ano. Se você se enquadra na categoria de alto risco para BRAC, seu médico provavelmente prescreverá medicamentos para reduzir o risco de câncer de mama. Um médico pode recomendar um teste para ver se as estatinas são necessárias para prevenir DCV (doença cardiovascular). É principalmente para mulheres que sofrem de níveis elevados de colesterol. Primeiro Sênior (50-64 anos) À medida que você avança para os primeiros anos da terceira idade, você precisa rastrear a osteoporose. A detecção e o tratamento precoces ajudam a prevenir futuras fraturas. Você pode até obter uma receita para aumentar seus níveis de cálcio para garantir ossos saudáveis ​​em seus anos dourados. Se você estiver em risco de DCV, o tratamento com estatinas e outros medicamentos continuará dependendo dos resultados dos testes de triagem. Além dos testes regulares para câncer, seu médico provavelmente realizará um exame de rastreamento de câncer de pulmão. Anos Sênior (65 anos ou mais) Quanto mais velho você fica, mais cuidados precisam ser tomados para garantir uma boa saúde. A análise de prevenção de quedas é um dos serviços oferecidos. O rastreamento do câncer colorretal também é recomendado nessa idade. Os testes para osteoporose estão em andamento, assim como o monitoramento do risco de DCV do seu coração. Essas opções de cuidados se somam a todos os outros exames que são feitos ao longo dos anos. Pensamentos finais Se você tiver um plano abrangente de cuidados com a mulher, estará no caminho certo para uma boa saúde ao longo dos anos. No início da adolescência e na idade adulta, muito foco é colocado nas doenças sexualmente transmissíveis, bem como no bem-estar mental e emocional. Ao atingir a meia-idade, você precisa mudar sua atenção para a prevenção do câncer e, se aplicável, para os serviços relacionados à gravidez. À medida que as mulheres entram na terceira idade, é aconselhável ficar de olho nos sinais de DCV, osteoporose e certos tipos de câncer. Mais

