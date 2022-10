6 coisas que você precisa saber sobre negligência médica

Report This Content

Saúde AZ

Bem estar Em algum momento de nossas vidas, é provável que tenhamos que depositar nossa confiança em relativamente estranhos para nosso bem-estar. Os profissionais de saúde são competentes e bem-educados, mas mesmo os mais experientes e bem-intencionados ainda são humanos e podem cometer erros. Então, como podemos nos proteger melhor da negligência? A negligência médica pode ser definida como uma ocorrência em que um profissional de saúde falhou em fornecer o ‘padrão de atendimento’ reconhecido ao tratar um paciente. O ‘padrão de atendimento’ refere-se ao escopo do atendimento que qualquer outro profissional médico razoavelmente prudente forneceria em circunstâncias semelhantes. Em última análise, tudo se resume a se o profissional de saúde agiu de forma negligente. Exemplos de negligência médica podem incluir: Cirurgia desnecessária

Falha no diagnóstico

Diagnosticar errado

Erros cirúrgicos – incluindo cirurgia no local errado

Ler mal ou ignorar os resultados dos testes laboratoriais

Alta prematura ou cuidados de acompanhamento inadequados Estes são apenas alguns dos atos de negligência que podem levar a lesões ou doenças que podem justificar uma ação judicial. Quem pode ser culpado de negligência médica? O equívoco comum com a negligência médica é que ela se refere apenas a cirurgiões e médicos, presumivelmente porque esses são os casos que mais chamaram a atenção da mídia. No entanto, uma ação de negligência médica pode ser movida contra qualquer profissional médico que preste assistência; anestesiologistas, dentistas, enfermeiros, radiologistas, funcionários de hospitais, para citar alguns – até farmacêuticos e técnicos de laboratório podem ser acusados. A negligência médica é comum? Surpreendentemente, o Journal of the American Medical Association relatou que a negligência médica é a 3ªrd principal causa de morte nos Estados Unidos, ceifando a vida de 200.000 a 400.000 pessoas todos os anos. Além desta estatística alarmante, até 20 vezes esse número são relatados para sofrer lesões como resultado direto da negligência de um profissional médico. Como você pode determinar se ocorreu negligência médica? Determinar e provar que a negligência médica ocorreu pode ser um processo complexo. Se você acha que foi vítima de negligência médica, deve discutir seu caso com um advogado de negligência médica para determinar se há motivos e/ou evidências suficientes para entrar com uma ação judicial. Essencialmente, os fundamentos para uma ação de negligência médica giram em torno de quatro pontos principais: Você pode estabelecer a relação médico-paciente?

Você pode provar que a negligência foi um fator?

Você pode provar que sua lesão resultou de negligência?

Você pode fornecer prova de quaisquer danos que estejam diretamente relacionados à lesão sofrida? Um resultado de saúde/procedimento insatisfatório nem sempre indica negligência. Mesmo com os pacientes mais saudáveis ​​e os médicos mais competentes, podem ocorrer problemas imprevistos. Afinal, todo procedimento médico, é claro, não é isento de riscos inerentes e cada indivíduo responde de maneira diferente. Existe um estatuto de limitações para ajuizar uma ação de cuidado negligente? Um estatuto de limitações é um prazo pelo qual uma ação deve ser ajuizada (ou permanentemente barrada). Quando se trata de ações de negligência médica, os requisitos processuais que devem ser atendidos diferem de estado para estado, assim como o prazo de prescrição para arquivá-los. Por exemplo, em Nova Jersey, são 2 anos a partir da data em que a lesão ocorreu – ou a partir do momento em que você deveria ter tomado conhecimento dela. Novamente, é prudente consultar um advogado licenciado no estado onde a alegada negligência ocorreu, o mais rápido possível, para determinar a melhor forma de proceder. Como minimizar os riscos de negligência médica? Além de cuidar para evitar a necessidade de intervenção médica, vivendo uma vida o mais saudável possível – uma que se concentre na prevenção de doenças – inevitavelmente haverá momentos em que precisaremos confiar em um profissional de saúde. Em algum momento, provavelmente teremos que nos render e colocar nosso bem-estar nas mãos de outras pessoas e confiar que estamos seguros para fazê-lo. Dito isso, certamente há alguns pontos de due diligence a serem mencionados, além de se comportar de forma proativa quando se trata de nossos cuidados médicos. Os pacientes devem pesquisar suas condições para melhor compreendê-las, bem como documentar seus sintomas. Pensamentos finais Você deve se sentir à vontade para exercer seu direito de falar e não ser intimidado pelo sistema médico – faça quantas perguntas achar importante, exija respostas abrangentes e defenda seu próprio bem-estar. É aconselhável que um amigo ou membro da família o acompanhe em consultas médicas importantes, especialmente se você estiver em uma categoria vulnerável ou precisar de ajuda para decifrar seu plano de assistência médica. Também é importante confiar em seus instintos. Embora um procedimento iminente possa estar enchendo você de pavor, não desconsidere sua intuição. Se um médico está fazendo você se sentir desconfortável ou você não tem confiança em sua experiência ou conhecimento no campo em que você precisa de cuidados, reserve um tempo para fazer alguma pesquisa ou fazer mais perguntas. Antes que seu médico tenha alcançado o estetoscópio, verifique seus instintos. Garantir que temos a máxima confiança em quem decidimos confiar nossa saúde e bem-estar é nossa responsabilidade de levar a sério. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

