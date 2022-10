Revisão do colchão Leesa – ambição de saúde

Report This Content

Saúde AZ O mercado direto ao cliente tornou-se um setor substancial no mundo dos colchões, e a Leesa é um concorrente significativo. Com muitas avaliações complementares, este colchão está rapidamente se tornando uma opção muito popular. A filosofia da Leesa é simples – ajudar as pessoas a dormir melhor. Vamos verificar o colchão Leesa e decidir por nós mesmos se o objetivo deles funcionará para você. O que há por baixo: Visão geral da construção Em poucas palavras, o colchão Leesa é um design simples de espuma de três camadas envolto em uma capa à prova de fogo. Quando você coloca em termos simples, não soa nada de especial – no entanto, é o que está dentro que conta. Vamos começar com os fundamentos deste colchão e o que está embaixo de você. Cobrir Começando na parte superior, circundando todo o colchão é a cobertura de mistura de poliéster sem costuras que dá o toque final. A primeira coisa que chama a atenção é a listra de quatro barras de bom gosto que envolve toda a cama e a etiqueta de nome funky costurada em um canto. Para mim, parece uma pena esconder o design elegante debaixo dos lençóis! Esta capa é feita de material de qualidade, tornando-a muito durável e possui uma meia de fogo diretamente abaixo dela para praticidade. No geral, o pensamento e a atenção aos detalhes do lado de fora me dão a impressão de que alta qualidade e padrões serão vistos por toda parte. É tudo sobre as camadas O corpo principal da cama é composto por três camadas de espuma diferentes, totalizando uma altura de 10 polegadas. Aqui está uma breve visão geral: Camada superior Esta camada é feita de espuma Avena de 2 polegadas de espessura. A espuma Avena é uma fórmula exclusiva desenvolvida pela Leesa que visa trabalhar de forma mais eficaz do que os princípios do látex. A camada superior foi projetada para fornecer as qualidades de resfriamento e conforto do colchão. Camada Intermediária No centro do colchão, você encontrará espuma de memória de alívio de pressão de 2 polegadas de espessura, que oferece todas as expectativas usuais de um colchão de espuma tradicional. Esta camada permite suporte e alívio de pressão. Camada inferior A camada de base apresenta uma espuma de suporte de alta densidade e 6 polegadas de espessura que atua como a base de toda a estrutura. Não só fornece suporte e estabilidade para todos os tipos de dormentes (até 300 libras de peso), mas também garante a durabilidade da construção do colchão. A revisão do colchão Leesa Tocamos nos ingredientes básicos que formam este sistema de sono, agora vamos dar uma olhada na carne e nas batatas do colchão. Recursos em resumo Altura total 10 polegadas

Camada de espuma “Avena” de resfriamento de 2 polegadas

espuma de memória de contorno de 2 polegadas

Base de alta densidade de suporte de 6 polegadas

Adequado para dormentes laterais, dormentes traseiros e dormentes dianteiros devido à tecnologia de sensação adaptativa

6 tamanhos padrão disponíveis

2 opções de design de capa

Hipoalergênico

Espuma certificada CertiPUR-US

Projetado e fabricado nos EUA

Fácil configuração

Garantia de 10 anos

100 noites de avaliação

Devoluções Gratuitas Fator de firmeza Em termos de firmeza e sensação, há relatos mistos, no entanto, o consenso geral dos dorminhocos concluiu que isso tem uma sensação mais firme do que média. A maioria avaliou 6/10 na escala. Isso pode significar que aqueles que sofrem com dores nas costas podem encontrar alívio, pois suportam a região lombar. No entanto, se você estiver procurando por algo super macio e macio, isso não fará seu barco flutuar. Uma solução intermediária pode ser a instalação de um topper para ajustar a firmeza. Conforto e Suporte O conforto e o suporte vêm da camada superior de espuma Avena e das camadas intermediárias de espuma de memória A espuma Avena é projetada de tal forma que lhe dá um salto acolchoado suficiente para movimento e flexibilidade, enquanto a espuma de memória contorna o corpo, proporcionando o importante alívio de pressão. Quando você junta o Avena e a espuma de memória, você tem aquela sensação de um abraço suave, mas com o equilíbrio certo de suporte. Transferência de movimento A combinação de espuma Avena e espuma de memória trabalhando em sinergia alivia a transferência de movimento de forma bastante eficaz. Portanto, se o seu parceiro tem uma tendência a se mexer e mudar constantemente de posição durante a noite, as chances de você ser perturbado devem, em teoria, ser drasticamente reduzidas. Acomoda todos os tipos de dorminhocos O colchão Leesa é projetado para acomodar todos os tipos, todas as formas e todos os tamanhos de dorminhocos, até um peso de 300 libras. A “sensação adaptativa” universal patenteada que este colchão apresenta certamente é uma opção muito versátil. O princípio por trás da ideia é que ele pode atender às necessidades de qualquer posição de dormir, o que é uma afirmação ousada. A Leesa afirma ter combinado experiência, testes e feedback dos consumidores para alcançar esse elemento da tecnologia do sono. Se o seu parceiro dorme de costas e você prefere uma posição fetal, este colchão pode, em teoria, servir para ambos. Habilidades de resfriamento Os colchões de espuma podem ser conhecidos por dormir “quentes”, mas os caras da Leesa criaram inovações para aliviar esse problema. A espuma Avena situada na superfície do colchão é o cara legal das camadas. Este nível é perfurado e moldado de forma a fornecer um fluxo de ar ideal através do colchão, o que deve permitir uma noite de sono mais fresca. A cobertura externa também é feita de materiais respiráveis ​​que devem melhorar o fluxo de ar e regular a temperatura do corpo. Preço Como este colchão só pode ser comprado online, as despesas gerais de showrooms sofisticados podem ser retiradas da equação. Como resultado direto, os custos mais baixos se refletem no preço que você paga, o que deve significar uma boa relação custo-benefício. 100% Feito nos EUA Todos os elementos e materiais são adquiridos e construídos sob encomenda diretamente dos EUA, o que é uma vantagem se for importante para você a origem do seu colchão. Saúde e segurança Ao procurar um colchão novo, seus pensamentos iniciais podem estar focados em conforto e suporte, mas você já considerou se o colchão é saudável para você ou o aspecto de segurança? Parece que Leesa tentou cobrir ambos os ângulos. O colchão Leesa é hipoalergênico, o que é uma boa notícia para quem tem sensibilidade. Isso significa que é menos provável que cause uma reação alérgica. A Leesa também não trata seus colchões com produtos químicos resistentes ao fogo. Em vez disso, eles optaram por incorporar fibras resistentes ao fogo que envolvem o colchão, formando uma barreira e eliminando a necessidade de tratamentos adicionais. O resultado é um ambiente de sono mais saudável. Este método atingiu o padrão de requisitos regulamentares de incêndio “16 CFR parte 1633”. Sua espuma obteve a certificação aprovada CertiPUR-US, o que significa que está livre de qualquer: Destruidores de ozônio

retardadores de chama PBDE

Formaldeído

Metais pesados, mercúrio e chumbo

Ftalatos Além disso, para manter a qualidade do ar interior saudável, o colchão é aprovado para baixas emissões de COV. Por essas razões, você deve conseguir dormir profundamente sabendo que a Leesa colocou seus melhores esforços para criar um ambiente mais seguro e saudável para você. Entrega gratuita e configuração fácil Se você é alguém que gosta da abordagem direta, então um colchão Leesa pode apelar. A cama é enviada gratuitamente diretamente à sua porta, comprimida dentro de uma caixa. Tudo o que se exige de você é posicionar a caixa onde quiser, abrir, desembrulhar e ver seu colchão se expandir e tomar forma, simples. Leesa aconselha que pode levar até uma hora para expandir e mais alguns dias para se estabelecer e firmar. Tranquilidade com garantia e testes de sono A Leesa oferece uma garantia padrão de mercado de 10 anos em seu colchão. No entanto, o que não é tão padrão tem que ser o generoso teste de sono de 100 noites que eles têm. Tudo o que eles pedem de você é “dormir nele” por 30 noites antes de tomar uma decisão, isso pode dar ao seu corpo tempo suficiente para se ajustar e permitir uma sensação real da cama. Se, por qualquer motivo, você decidir que não é para você, basta ligar para eles e eles providenciarão a coleta para você. Você também não precisa se preocupar com um colchão desperdiçado, porque Leesa o doa para caridade ou providencia para que ele seja reciclado. Devolvendo Iniciativas Embora isso não seja diretamente sobre o colchão em si, acho que é uma coisa tão boa de se ver, portanto, acho que merece uma menção. A Leesa faz sua parte pela comunidade e pelo meio ambiente com algumas iniciativas importantes Para cada 10 leitos vendidos, Leesa doa um colchão para um abrigo para moradores de rua em um programa criado chamado “um-dez”. Até este ponto, mais de 10.000 colchões foram doados. Quanto ao meio ambiente, em conjunto com a Arbor Day Foundation, uma árvore é plantada toda vez que um colchão é vendido Esse tipo de ação raramente é visto em grandes conglomerados, o que apenas reforça o caráter da empresa.

Revisão do colchão Leesa em resumo Para mim, o colchão Leesa parece ser um produto extremamente bem pensado que leva em consideração muitos aspectos diferentes do sono para permitir uma boa noite de descanso. Este design descomplicado é simples, mas eficaz e muitas revisões reiteram esse fato. O colchão Leesa é muito bem feito e tem um preço acessível para a maioria das pessoas, o que o torna um bom custo-benefício. A cama abraça seu corpo o suficiente para se sentir confortável, mas não muito para lhe dar aquela sensação de areia movediça. Ele também tem uma grande quantidade de salto responsivo. O fato de poder acomodar uma ampla variedade de travessas o torna muito versátil. É um produto de qualidade de som com um número crescente de clientes satisfeitos. Para alguns, até mudou sua maneira de dormir para melhor. Portanto, voltando à minha pergunta original, a Leesa ajuda as pessoas a dormir melhor? Para mim, acho que passa no teste. Mais

