Os 5 melhores aparelhos para a síndrome da dor femoropatelar em 2022

“Corra Forrest, corra!” Provavelmente uma das frases mais famosas da história do cinema, mas como Forrest correu por todo o país sem sofrer uma lesão no joelho? A síndrome da dor patelofemoral é conhecida como “joelho do corredor”, mas pode afetar qualquer pessoa. A condição é mais comum em atletas, mas também afeta funcionários de escritório e quem fica sentado por períodos prolongados.

Aqui está a boa notícia!

Um termo genérico para dor na frente do joelho, na maioria dos casos de síndrome da dor patelofemoral não há dano real à articulação do joelho. A cirurgia raramente é necessária, com tratamentos comuns envolvendo fisioterapia ou o uso de uma joelheira.

Quando combinado com outros tratamentos de reabilitação do joelho, uma cinta de apoio do joelho desempenhará um papel fundamental no alívio da dor patelofemoral. Se você sofre de uma dor incômoda na frente do joelho, não se preocupe, nós o cobrimos enquanto analisamos as opções para a melhor órtese para a síndrome da dor patelofemoral.

O que é a síndrome da dor femoropatelar?

A síndrome patelofemoral é a condição que descreve a dor na frente do joelho e ao redor da rótula, conhecida como patela. Quando a patela tem um rastreamento inadequado no sulco femoral, causará uma dor aguda ou uma dor incômoda ao redor ou abaixo da rótula. Isso geralmente piora com o movimento ao redor da área do joelho ao realizar atividades diárias ou dobrar o joelho ao carregar peso.

Embora afete milhões de nós, a síndrome da dor femoropatelar é mais frequente em indivíduos atléticos como corredores, caminhantes ou ciclistas. Uma pesquisa descobriu que 25% de todas as lesões no joelho vistas em uma clínica de medicina esportiva estavam relacionadas à dor femoropatelar. O uso excessivo da articulação do joelho e traumas como cair sobre as rótulas são causas comuns.

O rastreamento inadequado da patela no sulco no final do fêmur também foi associado à síndrome da dor patelofemoral. Quando você dobra o joelho, às vezes a rótula será empurrada para um lado devido a desequilíbrios ou fraquezas musculares. Embora os sintomas da síndrome patelofemoral possam ser extremamente dolorosos, a condição geralmente pode ser tratada em sua própria casa.

Tratamento da Síndrome da Dor Femoropatelar

Uma vez diagnosticado, um médico recomendará o melhor curso de ação para tratar sua dor patelofemoral. Isso pode incluir órteses que aliviam o estresse da perna, estabilizando o pé e o tornozelo.

Medicamentos anti-inflamatórios não esteróides que reduzem o inchaço e aliviam a dor são outra opção. Medicamentos de venda livre, como ibuprofeno e acetaminofeno, também ajudarão na cura. Sempre consulte seu médico antes de tomar qualquer novo medicamento.

Exercício para tratar e prevenir a síndrome da dor patelofemoral

Exercícios suaves e alongamentos melhorarão sua força e mobilidade sem arriscar mais danos ao joelho. Ao fortalecer os músculos ligados ao joelho, você reduzirá a dor patelofemoral. No vídeo do YouTube a seguir, um fisioterapeuta detalha alguns exercícios e alongamentos que colocarão sua patela de volta nos trilhos.

Descanso e compressão

Como a síndrome da dor patelofemoral é frequentemente causada por uso excessivo ou hiperatividade, descansar a área afetada pode ajudar a tratar a condição. O método RICE (repouso, gelo, compressão e elevação) aliviará a dor e ajudará a reduzir qualquer inchaço. Taping ou um curativo podem ser usados ​​para compressão, mas os efeitos diminuirão com o tempo.

Aparelhos Patelares

A melhor cinta para dor patelofemoral aplicará uma força externa que neutraliza o rastreamento inadequado da patela. Estudos mostraram que os aparelhos patelares alteram significativamente o rastreamento patelar. Um estudo descobriu que o uso de joelheira altera a posição da patela no sulco femoral de pacientes com síndrome da dor patelofemoral. Basicamente, ele coloca seu joelho de volta no sulco.

Uma cinta de apoio do joelho impedirá que a patela se desvie muito lateralmente, mas a patela também pode se mover em outros planos. Usar uma joelheira com exercícios terapêuticos ajudará a aliviar essa dor de forma mais eficaz.

O melhor colete para a síndrome da dor femoropatelar

Com tantos tipos de joelheiras disponíveis, pode ser difícil saber qual é a melhor órtese para a síndrome da dor patelofemoral. É importante escolher a órtese correta para lidar com seu tipo de dor no joelho.

A tendinite patelar é uma condição semelhante, mas se apresenta na frente da tíbia e o tratamento normalmente requer uma cinta de rótula. Isso cria um ponto de inserção falso em seus tendões, que tira a pressão da área dolorida e inflamada.

Joelheiras para dor patelofemoral são geralmente um tipo de órtese de manga que controla ou restringe o movimento da rótula. Um design de rótula aberta reduzirá o estresse causado pelo movimento na rótula, com muitos suspensórios apresentando uma abertura de rótula reforçada. Isso pode assumir a forma de uma almofada de gel ou suporte que auxilia no rastreamento medial da patela e alivia a pressão ou o estresse na rótula.

Nossa escolha

Ao escolher uma órtese para aliviar a dor na frente do joelho, é mais importante escolher uma que se encaixe com segurança e ofereça suporte constante à patela. A ampla gama de seis tamanhos diferentes que vão além do tamanho universal normal de joelheiras semelhantes, em nossa opinião, faz com que o suporte de joelho Bauerfeind GenuTrain P3 seja a melhor joelheira para a síndrome da dor patelofemoral.

Embora o preço possa ser mais alto do que muitos outros aparelhos, você está recebendo um suporte de joelho de ótima qualidade, projetado especificamente para sua condição. Um tecido de malha de algodão macio fornece compressão respirável e oferece suporte anatômico sempre que necessário com uma almofada de anel de gel integrada para manter a rótula firmemente no lugar. Usar esta joelheira em breve fará com que você bata nessas faixas novamente, apenas com menos dor da próxima vez.

