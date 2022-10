As melhores palmilhas de suporte de arco em 2022

Saúde AZ Se você sofre de pés chatos ou um arco de pé alto, não se preocupe, você não está sozinho. Surpreendentemente, apenas cerca de 30 por cento da população tem um pé normal ou neutro. As melhores palmilhas de suporte de arco tornarão seus sapatos mais confortáveis, proporcionando suporte extra e alívio da dor enquanto você caminha ou corre. Se você tem arcos altos, baixos ou caídos, uma palmilha de sapato pode ajudar a equilibrar a pressão colocada em seus pés e muitos podem melhorar sua postura também. Isso tornará o uso desses sapatos baixos para o trabalho ou sapatos de treinamento no esporte muito mais suportável. Vejamos como determinar que tipo de suporte seu arco precisa antes de selecionar algumas das melhores palmilhas de suporte de arco que você pode comprar hoje. Como saber que tipo de arco você tem Muitas pessoas não percebem se estão sofrendo de rigidez nos pés e se a rigidez estiver em todo o pé, pode ser um problema com suporte insuficiente do arco. Um teste simples é o teste molhado da altura do arco da pegada. Você coloca o pé em uma pequena camada de água em uma banheira antes de colocá-lo em um pedaço de papelão ou papel pesado no chão. Usando todo o peso do corpo em um pé, pressione para baixo até deixar uma marca firme. Se você vir uma pegada inteira, você tem um arco baixo. Se você puder ver apenas metade do arco do pé, como uma pegada na imagem de areia, você tem um arco moderado ou normal. E apenas ver o calcanhar e a planta do pé com quase nenhum arco significa que você tem um arco alto. Quais são os benefícios das melhores palmilhas de suporte de arco? Calçados bem ajustados e apropriados com palmilhas ortopédicas podem ajudar a prevenir muitos problemas que podem resultar de superpronação ou subpronação. A pronação é o quanto seu pé rola para dentro ou para fora ao caminhar ou, mais comumente, ao correr. Quando um indivíduo prona em excesso, o pé rola para dentro em maior extensão em um passo normal. Pessoas com arcos inferiores devem escolher uma palmilha com recursos de controle de movimento que possam dar estabilidade extra na parte interna do pé. Onde o arco desmorona deve ser apoiado para evitar o rolamento excessivo para dentro. Subpronação ou supinação é quando o pé rola para fora durante a batida do pé. Arcos altos podem fazer com que o pé não ceda o suficiente durante a passada com todo o peso transferido para a parte externa do pé. Os arcos altos se beneficiam mais do amortecimento que absorve o choque e o impacto nos pés – eles também normalmente têm uma forma curva que incentiva o pé a rolar mais para dentro. Outra maneira de melhorar o arco do pé e reduzir a dor é através de exercícios que visam o arco do pé. O vídeo do YouTube a seguir sugere exercícios simples que podem fortalecer o arco do pé. Quais são as melhores palmilhas de suporte de arco? Agora que você sabe como o suporte de arco adequado pode beneficiar seus pés, vamos dar uma olhada em algumas palmilhas de suporte de arco mais vendidas.









Nossa escolha Embora possa levar algum tempo para se acostumar, especialmente se você nunca usou palmilhas ortopédicas antes, em nossa opinião, as palmilhas ortopédicas Pinnacle Maxx de comprimento total são as melhores palmilhas de suporte de arco. A tecnologia de amortecimento variável, um suporte de arco firme e uma plataforma de calcanhar externa angulada os tornam ideais para pessoas com arcos baixos ou caídos. Depois de se acostumar com eles, você se perguntará como conseguiu se virar sem eles. Mais

