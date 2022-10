Os melhores monitores profissionais de pressão arterial em 2022

Report This Content

Saúde AZ Quão saudável você é? É uma pergunta muito difícil. Há tantos componentes diferentes de nossas vidas que todos desempenham um papel na boa saúde. Se fosse feita a pergunta “Como está sua saúde geral?”, a maioria de nós diria que é bom, tudo bem – ou palavras nesse sentido – mas o que exatamente isso significa? Embora possamos pensar que somos saudáveis, geralmente há maneiras de a maioria das pessoas trabalhar em coisas que levam a uma saúde melhor. Como isso é medido é uma questão completamente diferente. Desenvolver uma maneira de medir a saúde para incluir todos os diferentes aspectos da saúde é uma tarefa incrivelmente complexa. A boa notícia é que existem alguns marcadores que podem ser facilmente monitorados. A pressão arterial é um desses marcadores. Fornecendo informações gerais úteis e mais específicas sobre o que está acontecendo no interior, se você já teve um problema de pressão arterial antes, um monitor de pressão arterial pode ser muito útil para controlar as coisas. No entanto, precisamos ter certeza de que é de boa qualidade, confiável e que dará resultados consistentes – qualquer outra coisa anula o propósito. Então, vamos descobrir mais sobre monitores de pressão arterial – o que são, como funcionam – e examinar vários modelos diferentes para descobrir os melhores monitores profissionais de pressão arterial disponíveis. O que é um monitor de pressão arterial profissional? Há muito tempo, eu queria saber por que o termo médico correto para um monitor de pressão arterial não é mais usado em conversas gerais. Quero dizer, quem não encontra a palavra esfigmomanômetro apenas rolando eloquentemente pela língua? Brincadeiras à parte, são aparelhos extremamente úteis que, como o nome mais comum sugere, são usados ​​para verificar a pressão arterial. O estilo mais antigo consiste em um manguito inflável que circunda o braço logo acima do cotovelo e é conectado através de um tubo oco a um barômetro médico de mercúrio, ou um medidor de pressão, e um bulbo de inflação. Tipos mais modernos de monitores ainda apresentam o manguito envolvente, mas podem ter funções como inflação eletrônica automática e leitura digital de pressão arterial. Eles tendem a ser mais fáceis de usar do que os tipos mais antigos de monitores. Não importa o estilo de um dispositivo específico, todos os monitores de pressão arterial funcionam com os mesmos princípios. O suprimento de sangue no braço é inflado para restringir o fluxo sanguíneo. Os monitores de pressão arterial permitem que o sangue retorne lentamente no braço, permitindo que duas leituras sejam feitas. Um resultado de pressão arterial é expresso como dois números. A primeira — e maior — é a leitura sistólica. Representa a força do fluxo sanguíneo quando o coração se contrai. A segunda figura – a leitura diastólica – é uma medida da pressão exercida pelo fluxo sanguíneo à medida que o coração relaxa. Abaixo está um ótimo vídeo que explica tudo sobre a pressão arterial, o que afeta a pressão arterial e como ela é medida: Por que usar um monitor de pressão arterial profissional? Segundo a Organização Mundial da Saúde, estatísticas médicas sugerem que cerca de 40% da população sofre de pressão alta, também conhecida como hipertensão. Globalmente, acredita-se que a hipertensão cause quase 13% de todas as mortes. Em pessoas saudáveis, a pressão arterial normalmente está entre 110/70 e 120/80. Uma variação fora desse intervalo de forma contínua pode ser um indicador claro de que há um problema. Dados de muitas pesquisas diferentes indicam que os níveis de pressão arterial podem ser bons preditores de acidente vascular cerebral e doença cardíaca coronária. Em algumas pessoas, cada aumento incremental na pressão arterial de cerca de 20/10 mmHg pode dobrar o risco de doença cardiovascular. Dados de pesquisas clínicas, como este estudo no Journal of Human Hypertension, indicam que alterações na pressão arterial também estão ligadas a doenças vasculares periféricas, insuficiência cardíaca, problemas nos rins e no sistema renal e também estão associadas a problemas de retina e deficiência visual. Para pessoas que estão em risco ou que já têm muitas condições de saúde diferentes, um monitor de pressão arterial pode fornecer um biofeedback muito útil sobre como as coisas estão sendo gerenciadas. Monitorar sua própria pressão arterial pode ser uma ótima ferramenta motivacional ao tentar reduzi-la. Como usar um monitor de pressão arterial Ao selecionar o melhor monitor de pressão arterial profissional para suas necessidades, certifique-se de que ele seja durável, preciso e com resultados fáceis de ler com precisão. Falando em facilidade, também é importante certificar-se de que, independentemente do modelo que você escolher, você o ache muito direto e simples de usar. Sabemos por pesquisas de fontes como o Journal of the American Heart Association que a pressão arterial de um indivíduo pode flutuar em uma faixa de 20 mmHg. Ensaios clínicos indicam que os níveis de atividade, estresse, comida e bebida, posição do corpo e muitos outros fatores podem ter impacto na pressão arterial. Faça suas leituras nos mesmos horários do dia, na mesma posição. De preferência, este é geralmente em uma posição sentada confortável com o braço apoiado em uma mesa ou similar. O manguito deve estar no mesmo nível do coração. Evite comer, beber bebidas energéticas ou com cafeína por 30 a 60 minutos antes de testar sua pressão arterial. Também é útil evitar atividades extenuantes e até mesmo descansar por 15 minutos antes de fazer uma medição. Não compare a leitura obtida com seu monitor com os resultados quando outro monitor for usado. Esta não é uma medida consistente da pressão arterial e pode levar a preocupações e ansiedade desnecessárias em relação à saúde. Qual é o melhor monitor de pressão arterial profissional Com uma enorme variedade de produtos no mercado, a compra de um monitor de pressão arterial pode ser suficiente para enviar sua pressão arterial às alturas! Mas está tudo bem — fizemos todo o trabalho duro, para que você possa relaxar e desestressar. Vasculhamos o mercado e apresentamos cinco ótimas opções. Todos ótimos monitores, mas com algumas diferenças de recursos de design que significam que um deles pode ser mais adequado para suas necessidades do que outro. Nossa escolha A pressão arterial pode ser um indicador muito útil de saúde e é usada por muitas razões diferentes. Especialmente se alguém tiver um problema de saúde contínuo, uma maneira de se envolver em seus próprios cuidados de saúde é monitorar regularmente a pressão arterial. Embora seja provável que o modelo escolhido forneça resultados pelo menos ligeiramente diferentes de outros monitores, manter um controle regular da pressão arterial em casa pode fornecer uma imagem geral de quando a pressão arterial começa a subir ou descer. De todos os diferentes monitores de pressão arterial que consideramos, os cinco que escolhemos são ótimas opções que atraíram muitos usuários. Nosso vencedor geral e o melhor monitor de pressão arterial profissional foi o Kit de manguito Balance Blood Pressure Monitor. Foi o monitor que a maioria das pessoas achou fácil de usar, com uma tela grande e clara que era fácil de ler. Muitos usuários ficaram impressionados com a precisão de seus resultados – e isso incluiu profissionais médicos. Como um bônus adicional, este monitor também foi um dos preços mais baixos em nossa seleção, o que foi um grande ponto positivo para muitas pessoas. Vários pensaram que este dispositivo poderia dar a monitores muito mais caros uma boa corrida pelo seu dinheiro. Nossa busca pelo melhor monitor de pressão arterial profissional está no fim – boa qualidade e custo-benefício são definitivamente uma combinação vencedora. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

