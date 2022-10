Os melhores cintos para dor nas costas e prevenção de lesões em 2022

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Saúde AZ Se você já sofreu de dor lombar, sabe o quão desconfortável e debilitante pode ser. Quando você está com dor, pode não ser capaz de se movimentar normalmente e pode ficar completamente imobilizado. Medicação e fisioterapia podem ajudar e usar um cinto nas costas também pode ser eficaz. Um estudo concluiu que quase 20 por cento das lesões no local de trabalho e ausência do trabalho é devido a problemas nas costas. Muitos anos atrás eu tinha uma ocupação muito física e sofria com dores nas costas. Depois de consultar o meu médico, disseram-me para usar um cinto nas costas para ajudar na minha recuperação e também o usei ao trabalhar. Um cinto nas costas não vai curar o problema, mas usar um tem vários benefícios. Quem precisa usar um cinto traseiro? Quando você está com dor devido a um problema na região lombar, você pode usar um cinto nas costas para aliviar a dor. Um cinto traseiro manterá as costas retas, além de apoiar os músculos enquanto a lesão se cura. Proteger e apoiar as costas pode ajudar a acelerar o processo de cicatrização, além de aliviar a dor. Se você fez uma cirurgia nas costas, também pode ter que usar um cinto nas costas até que a área operada esteja curada. Um cinto apoiará a coluna, os músculos e os tecidos moles até que você se recupere. À medida que a cirurgia cicatriza, geralmente você pode reduzir a quantidade de tempo em que usa o cinto traseiro até não precisar mais dele. Mesmo se você nunca machucou as costas, ou quando uma lesão nas costas foi curada, você ainda pode se beneficiar usando um cinto nas costas. Usar um cinto traseiro decente ao levantar objetos pesados ​​ou ao realizar tarefas extenuantes pode proteger suas costas. Se você der algum apoio às suas costas, pode ajudar a prevenir lesões dolorosas. Como funciona um cinto traseiro? A maioria dos cintos traseiros são feitos de um tecido leve com pedaços rígidos de plástico, osso ou aço dentro. Esses estabilizadores rígidos ajudam a manter as costas retas e na posição correta. O cinto envolve a parte inferior das costas e o abdômen e é preso e ajustado com tiras. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube que mostra como um cinto traseiro é colocado, preso e ajustado: Os cintos nas costas também exercem alguma pressão sobre o abdômen, o que pode contrariar as forças que são colocadas na coluna. Equilibrar as forças pode ajudar a prevenir lesões ao levantar ou realizar atividades extenuantes. A pressão exercida sobre o abdômen não é grande, mas é suficiente para ajudar a alcançar o equilíbrio. Os cintos nas costas também exercem alguma pressão sobre o abdômen, o que pode contrariar as forças que são colocadas na coluna. Equilibrar as forças pode ajudar a prevenir lesões ao levantar ou realizar atividades extenuantes. A pressão exercida sobre o abdômen não é grande, mas é suficiente para ajudar a alcançar o equilíbrio. Os cintos traseiros também fornecem alguma compressão que pode promover a cura após danos na coluna ou nos músculos. A compressão melhora o fluxo sanguíneo para que o sangue oxigenado suficiente seja entregue aos músculos. A compressão também ajuda o fluxo do fluido linfático, que fornece nutrientes ao tecido danificado e elimina os resíduos celulares. Um cinto também incentiva os usuários a levantar dobrando os joelhos em vez de dobrar as costas. Dobrar as costas pode levar a lesões graves na coluna e levantar corretamente é importante. Quando você adquire o hábito de levantar corretamente, seus músculos e cérebro podem ser treinados para continuar com os métodos corretos de levantamento. Como escolho um cinto traseiro? Quando você está escolhendo um cinto traseiro, é importante selecionar um que se encaixe bem. Antes de comprar um cinto para as costas, você deve medir ao redor da parte mais larga do seu abdômen para que você peça o tamanho correto. Algumas pessoas cometem o erro de pedir um cinto no tamanho da cintura, mas o cinto não passa pela cintura. Além de certificar-se de que sua cinta traseira é grande o suficiente para caber em torno de suas costas e abdômen, é importante garantir que as alças sejam longas o suficiente. As alças precisam ser longas o suficiente para que possam ser presas. Se as alças forem muito curtas, você não conseguirá apertar o cinto o suficiente e ele poderá escorregar. Escolha um cinto traseiro que permita algum ajuste para que você tenha um ajuste mais confortável. Comprar um cinto traseiro que pode ser ajustado também permitirá que você altere a quantidade de compressão. Seu peso também pode flutuar e ter um cinto traseiro ajustável permite ganho ou perda de peso. Você também deve comprar um aparelho que seja bem feito, para que seja durável e funcional. Tecido de boa qualidade deve ser usado para fazer o cinto e o velcro deve grudar. Um cinto traseiro mal feito não fornecerá suporte adequado e não durará. Escolha um cinto traseiro que seja fácil de colocar, tirar e ajustar sem ajuda. A maioria dos cintos traseiros são presos na frente e são fáceis de colocar e tirar. Se você está com dor devido a um problema nas costas, não quer se esforçar para encaixar e ajustar o cinto traseiro. É uma boa ideia procurar um cinto traseiro que seja fácil de manter limpo à mão ou na máquina de lavar. Quando você usa o cinto por um período de tempo, ele fica sujo e também pode reter a transpiração. Manter seu cinto limpo o manterá em boas condições e também será mais higiênico. Abaixo está uma lista de coisas para procurar ao escolher um cinto traseiro adequado: Compre um cinto que caiba bem.

Verifique o comprimento das alças.

Escolha um cinto ajustável.

Compre um cinto que seja bem feito e durável.

Compre um cinto que seja fácil de colocar.

Use um cinto que possa ser lavado. Qual é o melhor cinto para dor nas costas? Analisamos vários cintos de costas adequados para pessoas que sofrem de diferentes tipos de dor lombar. Estávamos olhando para a qualidade, preço, conforto e o suporte que cada cinto traseiro oferece. Analisamos cinco cintos traseiros e listamos alguns prós e contras de cada um.









Nossa escolha Todos os cintos de costas que analisamos são adequados para homens e mulheres que sofrem ou tentam prevenir dores nas costas. Todos os cintos são de design semelhante e estão na mesma faixa de preço. Eles oferecem um bom nível de suporte para a região lombar e são todos ajustáveis. Depois de olhar para cada um dos produtos, a melhor dor nas costas do cinto traseiro é o suporte lombar Mueller 255. Este cinto traseiro é uma boa relação custo / benefício, é feito de materiais de boa qualidade e os fechos de velcro são seguros. O cinto traseiro também é fácil de colocar, tirar e ajustar sem ajuda. Também gostamos da almofada lombar removível e das molas de aço que fornecem algum suporte extra. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report