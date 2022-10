Os melhores aparelhos de tornozelo em 2022

Report This Content

Saúde AZ Se você tiver a infelicidade de quebrar o tornozelo, não poderá andar corretamente e poderá ficar completamente imobilizado. Se você sofrer uma fratura, existem várias maneiras de os médicos tratarem a lesão. Você pode ter que visitar uma sala de emergência para colocar um gesso, mas usar uma tornozeleira também é uma opção. As cintas de tornozelo são uma maneira barata de apoiar e proteger um tornozelo quebrado até que ele esteja curado. Uma cinta de tornozelo não consertará a fratura durante a noite, mas ajudará na sua recuperação e usar uma pode aliviar um pouco da dor. Muitos médicos agora preferem prescrever órteses de tornozelo quando os pacientes sofrem uma fratura. Um estudo clínico mostrou que o uso de uma cinta de tornozelo para tratar um tornozelo quebrado tem alguns benefícios. Quem precisa usar uma cinta de tornozelo após um tornozelo quebrado? Quando você quebra o tornozelo, pode ser necessário usar um gesso até que a fratura esteja curada. Quando o gesso for removido, você pode usar uma tornozeleira para dar algum suporte ao tornozelo enfraquecido. Proteger e apoiar a articulação é necessário até que a lesão tenha cicatrizado. Em alguns casos, você pode não ter que colocar um gesso quando quebrou o tornozelo e uma cinta pode ser usada. Algumas pequenas quebras só precisarão ser estabilizadas e protegidas enquanto curam. Uma cinta de tornozelo decente apoiará o tornozelo sem ter que usar um gesso pesado. Você também pode se beneficiar de usar uma cinta de tornozelo quando a fratura estiver totalmente curada. Usar uma luva ou cinta de amarrar apoiará o tornozelo, o que pode ajudar a evitar mais quebras. Se você planeja praticar esportes ou correr, usar uma cinta estilo manga é uma boa opção. Como funciona uma cinta de tornozelo? As cintas de tornozelo são projetadas para apoiar e proteger o tornozelo após uma pausa até que a lesão seja curada. É necessário manter o tornozelo na posição correta enquanto os ossos se unem. Se os ossos se moverem, eles não se unirão e a fratura levará muito mais tempo para cicatrizar. Algumas das cintas de tornozelo também fornecem alguma compressão graduada que auxilia o processo de cicatrização. A compressão graduada melhora o fluxo de sangue e fluido linfático, o que ajuda a curar o tecido danificado. A compressão também ajuda a controlar o inchaço, que geralmente ocorre após a fratura de um tornozelo. Existem três tipos de tornozeleira que podem ser usados ​​para apoiar e proteger o tornozelo após uma fratura. As cintas de tornozelo são mangas, cintas com cadarço ou cintas estilo bota. Tornozelos estilo manga Uma cinta de tornozelo estilo manga é uma meia aberta que desliza sobre o pé para caber ao redor do tornozelo. As mangas ajudam a apoiar o tornozelo e também fornecem compressão graduada para estimular o fluxo sanguíneo. Vale a pena notar que, embora esses suportes forneçam algum suporte, eles oferecem muito pouca proteção para o tornozelo. Suportes de tornozelo com cadarço As cintas de tornozelo com cadarço são semelhantes a um sapato e, quando apertadas, oferecem um bom nível de suporte para o tornozelo. Alguns dos suspensórios com cordões contêm tirantes reforçados para estabilizar o tornozelo. Esses suspensórios com cadarço permitem algum movimento e também fornecem alguma proteção para o tornozelo. Tornozelos estilo bota As cintas de tornozelo estilo bota fornecem suporte, estabilidade e proteção máximos e também imobilizam o tornozelo. As botas são feitas de plástico rígido e são forradas com estofamento macio para maior conforto. Algumas das botas também contêm câmaras de ar que podem ser infladas para moldar o tornozelo. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube que explica os benefícios de usar uma cinta estilo bota para tratar um tornozelo quebrado: Como escolho uma cinta de tornozelo após um tornozelo quebrado? Uma das coisas mais importantes a fazer é certificar-se de comprar uma cinta de tornozelo que vai se encaixar bem. A cinta de tornozelo precisa ser um ajuste confortável para que ele apoie seu tornozelo enquanto você está se recuperando. Se a órtese for muito grande, não apoiará seu tornozelo e você não terá o suporte e a proteção necessários. Procure uma cinta de tornozelo que seja respirável para que seja confortável e legal de usar. Quando você usa uma tornozeleira por longos períodos, você vai transpirar e uma cinta respirável é uma boa opção. Se você suar muito enquanto estiver usando a cinta de tornozelo, poderá desenvolver erupções cutâneas ou outras condições de pele. Escolha uma tornozeleira que seja fácil de colocar, tirar e apertar sem ajuda. As cintas e mangas com velcro são as mais fáceis de prender e ajustar. Se você escolher uma cinta com cadarço, eles podem ser um pouco complicados de prender e apertar. Se você escolher uma cinta estilo bota para poder andar com ela, deve comprar uma que tenha alguma aderência. Muitos dos tornozelos estilo bota têm um piso texturizado na parte inferior para evitar que os usuários escorreguem. Uma bota sem aderência pode não ser segura e, se você escorregar, poderá danificar o tornozelo ou sofrer outras lesões. Compre uma tornozeleira que seja fácil de manter limpa lavando as mãos ou na máquina. Muitos dos suspensórios podem ser lavados e os suspensórios tipo bota podem ser limpos com água morna e sabão. Manter seu tornozelo limpo irá mantê-lo em boas condições e livre de odores. Abaixo está uma lista rápida de coisas a serem observadas ao escolher uma tornozeleira após um tornozelo quebrado: Compre uma cinta de tornozelo que se encaixe corretamente.

Escolha uma cinta que seja respirável.

Use uma cinta que seja fácil de colocar.

Compre um aparelho que seja fácil de manter limpo. Qual é a melhor cinta de tornozelo depois de um tornozelo quebrado? Vimos uma série de tornozeleiras que podem ser usadas por pessoas para ajudá-las a se recuperar de um tornozelo quebrado. Analisamos o design de cada braçadeira, o preço, a qualidade e o suporte fornecido. Analisamos cinco tornozeleiras e destacamos alguns prós e contras de cada uma.









Nossa escolha Todas as cintas de tornozelo que analisamos fornecem um bom nível de suporte para o tornozelo após uma pausa. Cobrimos os três tipos diferentes de tornozeleira e todos os modelos têm preços razoáveis. Todos os suspensórios que vimos são fáceis de colocar, tirar e ajustar e todos são bem feitos. Depois de comparar cuidadosamente os cinco produtos, a melhor cinta de tornozelo após o tornozelo quebrado é a bota de fratura United Surgical Short Air Cam Walker. Esta cinta de tornozelo estilo bota oferece suporte e protege o tornozelo devido ao design e à construção rígida. A bota leve permite que os usuários andem e a cinta é fácil de encaixar e ajustar. Também gostamos das almofadas infláveis ​​que tornam a bota confortável de usar ao longo do dia. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

