As melhores bengalas dobráveis ​​em 2022

A ideia de uma bengala que pode ser guardada e desdobrada rapidamente para uso me faz sentir como James Bond – menos os dardos envenenados, obviamente! Muitas pessoas, inclusive eu, adoram a ideia de uma bengala que pode ser escondida quando você não está usando, mas se abre rapidamente quando suas pernas não querem fazer nada muito rápido. As melhores bengalas dobráveis ​​são ótimas para viajar e a maioria também é barata.

Os designs de bengala dobrável tornaram-se muito mais elegantes nos últimos anos que conheço pessoas que possuem várias bengalas dobráveis. Uma ou duas bengalas podem ser mantidas para uso diário, com uma bengala dobrável um pouco mais sofisticada para uso noturno. Uma bengala dobrável mais simplificada ou compacta, muitas vezes fornecida com uma bolsa de transporte, também pode ser ideal para viagens.

Vamos ver se uma bengala dobrável é ideal para você e alguns recursos a serem considerados ao escolher a melhor bengala dobrável. Com tantas opções disponíveis, reduzimos para nossas cinco bengalas dobráveis ​​favoritas para atender a todas as suas necessidades de suporte e talvez também às suas fantasias de agente secreto.

Uma bengala dobrável é ideal para você?

Só porque você pode ser um pouco instável em seus pés não significa que você deve perder algumas das aventuras da vida. Algumas pessoas até usam uma bengala como acessório de moda, com muitos modelos mais elegantes adicionando brio em suas roupas. Às vezes acho que uma bengala me ajudaria no caminho para casa do bar em uma noite de sexta-feira, mas talvez menos taças de vinho ajudem mais!

À medida que envelhecemos, usar uma bengala pode ser uma maneira ideal de prevenir acidentes de mobilidade ou ajudar com problemas de equilíbrio. Um estudo recente de usuários de bengala com mais de 60 anos descobriu que 75% dos entrevistados que caíram não estavam usando a bengala no momento. Uma bengala dobrável é mais portátil e leve do que muitos auxiliares de mobilidade tradicionais e algo menos provável de ser deixado em casa.

Após uma lesão ou cirurgia, um médico pode recomendar que um paciente use uma bengala dobrável ou uma bengala retrátil temporariamente, conforme necessário. Lembre-se sempre de consultar o seu médico antes de usar qualquer bengala dobrável ou auxílio de mobilidade.

O que procurar na melhor bengala dobrável

Ao olhar para as muitas bengalas dobráveis ​​disponíveis, tenha em mente os seguintes fatores-chave:

Qualidade e Design do Punho

As alças usadas nas bengalas variam em tamanho, estilo e estofamento. Uma alça ergonomicamente projetada oferecerá mais conforto às mãos e aliviará a pressão do pulso. Se você sofre de artrite ou tem pele e mãos sensíveis, procure uma bengala com alça de espuma acolchoada para maior conforto de uso.

Altura ajustável

Depois de escolher a melhor bengala dobrável para suas necessidades, é importante garantir que ela possa ser ajustada à sua altura. Uma altura muito curta fará com que você se incline desnecessariamente para a frente e aumente o risco de queda. Se sua bengala for muito alta, você não obterá todos os benefícios de seu apoio ao corpo e um senso de equilíbrio aprimorado.

Uma bengala muito curta ou muito alta pode ser uma escolha insegura. É surpreendentemente simples medir o tamanho de cana dobrável que você precisa. Com a ajuda de um amigo, fique de pé com seus sapatos diários normais e meça do chão até a dobra do pulso com os braços retos. Apenas certifique-se de que sua bengala possa ser ajustada para a mesma altura. O vídeo do YouTube abaixo fornece algumas dicas sobre como ajustar a altura de sua bengala dobrável para um uso mais seguro.

A maioria das bengalas dobráveis ​​usa um pedaço de material elástico ou forte semelhante a uma corda para manter as peças de conexão juntas e para facilitar a dobra. Não é tão fácil cortar apenas um pedaço da ponta se a bengala for muito alta. Sempre tente escolher uma bengala com altura fácil de ajustar e certifique-se de que ela tenha um mecanismo de travamento seguro.

Pés e apertos de borracha

Ter uma boa pegada na ponta da bengala é importante para o seu equilíbrio e segurança. Algumas bengalas dobráveis ​​podem apresentar pés articulados e/ou mais largos, ideais para uso mais externo e terrenos mais acidentados.

Uma boa ponta de borracha aumentará a tração e a estabilidade da bengala enquanto você caminha. Não se preocupe se a bengala que você escolher vier com pontas inferiores, pois geralmente são fáceis de substituir.

Durabilidade dos Materiais

É importante escolher uma bengala que não dobre ou ceda. A maioria das bengalas dobráveis ​​ou dobráveis ​​são feitas de tubos de alumínio resistentes para serem mais leves. Normalmente, as canas de alumínio suportam entre 240 e 300 libras, embora sempre verifique a capacidade máxima de peso da cana específica.

Usuários de cana mais pesados ​​podem precisar escolher uma cana mais durável que será feita de aço. Eles serão mais pesados ​​e exigirão mais esforço para dobrar ou desdobrar, mas oferecerão o suporte adicional que suas necessidades de peso extra. Os bastões dobráveis ​​bariátricos estão disponíveis com capacidades de peso de até 500 libras.

Recursos extras

Muitas das bengalas dobráveis ​​que vimos incluíam bolsas de transporte ou alças de suporte. Uma alça de boa qualidade ajudará a manter a bengala na posição fechada quando dobrada. A última coisa que você quer é uma bengala automontável – algumas pessoas já têm problemas com coisas aparecendo quando não deveriam!

Uma pulseira pode aumentar sua segurança ao usar uma bengala e existem modelos disponíveis que possuem luzes ou sirenes embutidas para uso mais seguro à noite. Considere quais extras você precisa antes de comprar uma bengala dobrável. Muitos dos recursos não essenciais são bons, mas igualmente fáceis de adicionar a modelos mais baratos.

A melhor bengala dobrável

Escolher uma bengala dobrável pode oferecer esse suporte extra quando você estiver em movimento ou viajando. Analisamos muitas das bengalas mais vendidas disponíveis e aqui, em nossa opinião, estão cinco opções que podem ser a melhor bengala dobrável para atender às suas necessidades.











Nossa escolha

Não há razão para você perder a vida só porque está um pouco instável em seus pés. A melhor bengala dobrável é algo que você pode carregar sempre com você para aquelas ocasiões em que você precisa de um pouco de apoio extra. Ao viajar, eles são fáceis de guardar e simplesmente desdobrar para a próxima viagem de sua viagem, seja cruzando um aeroporto até o próximo portão ou subindo a próxima colina.

Em nossa opinião, a bengala dobrável Carex Soft Grip é a melhor bengala dobrável facilmente disponível hoje. Uma alça macia ergonômica e antiderrapante torna a bengala confortável de usar e reduz a pressão no pulso. É forte, elegante e moderno, com uma escolha de bengala preta ou azul metálica. Totalmente ajustável e rápido de dobrar, ele vem com um prático estojo de transporte a um preço imbatível.

