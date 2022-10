Os melhores suportes para um pulso torcido em 2022

Report This Content

Saúde AZ Um pulso torcido não é apenas uma ocorrência dolorosa; o longo processo de cicatrização significa que pode ser um inconveniente do dia-a-dia. Os melhores suportes para pulsos torcidos não apenas auxiliam o processo de cicatrização e aceleram o tempo de recuperação, mas também estabilizam a articulação durante as atividades diárias e ajudam a prevenir novas lesões. O que é um pulso torcido? Um pulso torcido é quando os ligamentos que conectam os ossos do pulso estão sobrecarregados ou quebrados. Isso geralmente acontece durante uma queda, quando você estende a mão para amortecer a queda, mas também pode acontecer se você for atingido no pulso ou exercer um nível extremo de pressão sobre ele. Um pulso torcido é caracterizado por dor, sensibilidade, inchaço e hematomas na área do pulso. As entorses de pulso variam de grau I, com dor e pequenos danos nos ligamentos, a grau III, com um ligamento completamente rompido, frouxidão extrema na articulação e perda geral de função. Mais informações e exercícios de reabilitação são mostrados no seguinte vídeo do YouTube: Quem precisa de um suporte para o pulso torcido? Um pulso torcido é uma lesão comum entre esquiadores e atletas de muitos esportes. Também é comum entre os idosos que são mais propensos a quedas, embora um suporte para um pulso torcido possa ser usado por pessoas de qualquer idade. Um suporte para um pulso torcido ajuda a estabilizar e proteger a articulação e a impedir que ela se mova. Ao longo da fase de reabilitação, pode permitir que você realize muitas atividades diárias, enquanto ainda fornece suporte e restrição adequados para permitir a cicatrização da articulação. Como escolho o melhor suporte para um pulso torcido? Ao escolher o melhor suporte para um pulso torcido, é aconselhável discutir com seu médico qual estilo de suporte é melhor para sua lesão específica. Isso dependerá muito da gravidade da entorse e da quantidade de suporte necessária. Uma cinta tipo luva com talas de metal ou plástico é benéfica para imobilizar a articulação e fornecer um alto nível de suporte para uma entorse mais grave. Uma cinta estilo envolvente com menos ou nenhuma tala fornece um nível mais baixo de suporte para uma lesão de grau inferior ou uma lesão de alto grau parcialmente recuperada. Qual é a melhor maneira de usar um suporte para um pulso torcido? Um suporte para um pulso torcido pode ser usado na fase inicial de tratamento e estabilização antes de consultar um médico, em conjunto com repouso, gelo, compressão e elevação (RICE). É importante seguir o conselho do seu médico sobre quanto usar o suporte após a avaliação inicial, pois o uso excessivo pode causar rigidez e fraqueza nos músculos. A melhor maneira de usar um suporte para um pulso torcido depende um pouco do design do produto escolhido. Alguns produtos envolvem a área do pulso, permitindo que você aperte o suporte em um nível adequado de tensão. Outros produtos contêm talas e você desliza a mão nelas como uma luva, antes de usar as alças ajustáveis ​​para selecionar o melhor nível de compressão. Na maioria dos casos, um suporte para um pulso torcido é projetado para poder ser usado durante o dia e também à noite, embora você deva seguir as recomendações do seu médico para garantir que o produto tenha o máximo benefício para sua lesão. Quais são os recursos e benefícios de um suporte para um pulso torcido? Um suporte para um pulso torcido tem vários recursos. Como mencionei, o nível de estabilização varia de acordo com o número de suportes incorporados ao produto, e isso também pode afetar a flexibilidade do suporte e a facilidade de realizar tarefas diárias enquanto o usa. Muitos suportes para pulsos torcidos são vendidos em diferentes tamanhos e possuem alças ajustáveis ​​para atender às suas necessidades, pois o nível de compressão necessário geralmente muda à medida que a lesão cicatriza ainda mais. Alguns produtos podem ser usados ​​em ambas as mãos, enquanto outros são construídos para se ajustarem a um lado específico. A fabricação dessas talas geralmente é uma mistura elástica de neoprene, que fornece compressão e flexibilidade para realizar tarefas diárias. Os materiais usados ​​tendem a ser laváveis, respiráveis ​​e mantêm a área afetada fresca. A absorção de umidade e os tratamentos antimicrobianos são outros recursos que ajudam a manter a área seca, limpa e livre de odores. Qual é o melhor suporte para um pulso torcido? Com muitos suportes e suportes de pulso disponíveis, cada um com seu próprio design e recursos exclusivos, escolher o melhor suporte para um pulso torcido pode ser um desafio. Selecionamos cinco dos melhores produtos atualmente no mercado e avaliamos cada um deles em suas características, qualidade, benefícios e preço.









Nossa escolha Depois de avaliar esses cinco produtos, em nossa opinião, o melhor suporte para um pulso torcido é a cinta de suporte de pulso ajustável Featol com talas. Este produto não é apenas um dos melhores para apoiar entorses de pulso com três talas estabilizadoras, também está disponível em dois tamanhos diferentes para garantir um ajuste perfeito. Tanto a cinta de pulso UProtective quanto o modelo Dr Arthritis são de tamanho universal, o que causou problemas para alguns usuários. A cinta de apoio de pulso ajustável Featol com talas foi o único produto que analisamos que não apresentava falhas de fabricação; todos os outros tiveram problemas com dimensionamento irregular ou causaram desconforto devido a um problema de fabricação. O suporte de pulso Futuro não continha talas, o que resultou em um nível de suporte inadequado para muitos usuários, e os produtos Mueller e Dr Arthritis causavam suor, coceira ou cheiro desagradável. No geral, a combinação de eficácia para pulsos torcidos, conforto, acabamento de qualidade e boa relação custo / benefício torna a cinta de suporte de pulso ajustável Featol com talas o melhor suporte para um pulso torcido atualmente disponível. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

