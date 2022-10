Os melhores pacotes de gelo para dor no pescoço em 2022

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Saúde AZ A dor na região do pescoço pode ser causada por condições agudas e crônicas. As melhores compressas de gelo para dor no pescoço ajudam a aliviar os sintomas, reduzindo o inchaço e a inflamação e relaxando os músculos dessa área. O que é uma bolsa de gelo para o pescoço? Uma bolsa de gelo para dor no pescoço é uma substância semelhante a um gel envolta em plástico, que é então resfriada e usada para aliviar os sintomas da dor no pescoço. A dor no pescoço pode ser causada por várias condições diferentes, incluindo lesões esportivas, má postura, movimentos repetitivos, chicotadas ou simplesmente manter a cabeça em uma posição incomum ou dormir na posição errada. A dor na região do pescoço pode ser aguda, o que significa que é causada por uma lesão repentina e uma dor imediata é sentida, geralmente acompanhada de inflamação e inchaço. Também pode ser crônica, onde se desenvolve lentamente ao longo do tempo, devido ao uso excessivo dos músculos ou postura incorreta. Como funciona uma bolsa de gelo para o pescoço? Uma bolsa de gelo para dor no pescoço alivia os sintomas através da crioterapia ou terapia com frio. Este método funciona diminuindo a temperatura da pele, reduzindo a atividade nervosa e reduzindo a dor e o inchaço. Acredita-se que a terapia fria seja especialmente eficaz para controlar a dor acompanhada de inchaço, que geralmente acontece na área ao redor de um tendão ou articulação. A terapia fria também aperta os vasos sanguíneos, o que ajuda o ácido lático a drenar dos músculos fatigados. Depois de usar uma bolsa de gelo pelo período recomendado de 20 minutos, você permite que o tecido muscular se aqueça novamente, o que faz com que o sangue oxigenado retorne aos músculos e ajude na recuperação. Quem precisa de um bloco de gelo para dor no pescoço? Uma bolsa de gelo para dor no pescoço pode ser usada por qualquer pessoa de qualquer idade se estiver sofrendo de sintomas de dor no pescoço. Estes produtos não são tóxicos e são seguros para serem usados ​​por crianças e idosos, embora as crianças pequenas precisem ser supervisionadas enquanto preparam e usam o pacote para evitar queimaduras por usá-lo por muito tempo ou superaquecer se usado como bolsa quente. Qual é a melhor maneira de usar uma bolsa de gelo para dor no pescoço? Para usar uma bolsa de gelo para dor no pescoço, o produto deve ser colocado inicialmente no freezer para esfriar por cerca de duas horas. Não deve ser refrigerado abaixo de zero graus Fahrenheit. Quando a bolsa de gelo estiver suficientemente fria, retire-a do freezer e coloque-a na capa protetora, se houver. Se não, certifique-se de colocar um pano de prato ou uma camada de roupa entre o bloco de gelo e a pele da área afetada, ou você corre o risco de queimaduras de gelo na pele. Aplique o produto na área afetada por até 20 minutos de cada vez e guarde-o no freezer depois de usá-lo. Muitas bolsas de gelo para dor no pescoço também podem ser aquecidas e usadas como compressas quentes, e para uma lesão aguda isso é benéfico após o período inicial de 48 horas após a lesão, quando uma bolsa fria deve ser usada. O vídeo do YouTube a seguir explica a diferença entre terapia de frio e terapia de calor e em quais momentos você deve usar cada método para sua condição: Para usar este produto como uma bolsa quente, você pode aquecê-lo colocando-o no micro-ondas por cerca de 30 segundos ou colocando-o em água já fervida por sete a 10 minutos. Verifique a temperatura da bolsa quente no pulso antes de aplicá-la na área afetada por no máximo 20 minutos de cada vez. Para usar este produto como uma bolsa quente, você pode aquecê-lo colocando-o no micro-ondas por cerca de 30 segundos ou colocando-o em água já fervida por sete a 10 minutos. Verifique a temperatura da bolsa quente no pulso antes de aplicá-la na área afetada por no máximo 20 minutos de cada vez. Quais são os recursos e benefícios de um bloco de gelo? Uma bolsa de gelo para dor no pescoço tem vários recursos e benefícios. A maioria desses produtos permanece flexível após resfriamento ou aquecimento, permitindo que se moldem a diferentes áreas do corpo e garantam o máximo contato com a área afetada. Muitas compressas de gelo para dores no pescoço também podem ser aquecidas e usadas como compressas quentes. O calor é benéfico para condições de dor crônica e lesões agudas após as primeiras 48 horas, quando a inflamação e o inchaço diminuem. Algumas bolsas de gelo para dores no pescoço vêm com uma capa de tecido macio, que protege a pele e ajuda a prevenir queimaduras dolorosas de gelo. Isso também elimina a necessidade de uma toalha ou roupa extra, e as mangas de cobertura geralmente têm tiras de velcro que prendem a mochila em uma posição ideal na área afetada. Qual é o melhor bloco de gelo para dor no pescoço? Há uma enorme variedade de produtos de gelo no mercado, cada um com suas próprias características e benefícios, então escolher o melhor pacote de gelo para o seu pescoço pode ser uma tarefa difícil. Fizemos todo o trabalho duro para você selecionando cinco dos produtos mais populares atualmente disponíveis e avaliando cada um deles em suas características, eficácia, qualidade e custo-benefício.









Nossa escolha Depois de avaliar nossos cinco diferentes produtos de bolsa de gelo para dor no pescoço em seus benefícios, eficácia e valor pelo dinheiro, foi um pouco difícil separá-los. No entanto, em nossa opinião, a melhor bolsa de gelo para dor no pescoço foi a Torex Mojility Professional Hot and Cold Therapy Flat Pack. Este produto é moldado especificamente para a área do pescoço e ombros, ao contrário do produto retangular ColePak e do modelo The Coldest Water. Também não era propenso a rachar ou vazar como os blocos de gelo Chatanooga e Arctic Flex. O Torex Mojility Professional Hot and Cold Therapy Flat Pack também pode ser usado como um pacote de calor, porém os principais benefícios do produto Torex Mojility é que ele fica muito frio e mantém essa temperatura por muito tempo fora da geladeira ou do freezer. Também permanece muito flexível enquanto frio, mesmo após uso repetido. A combinação da qualidade, forma e flexibilidade deste produto, juntamente com sua adequação para problemas no pescoço, além de ser eficaz em outras partes do corpo, torna o Torex Mojility Professional Hot and Cold Therapy Flat Pack o melhor pacote de gelo para dor no pescoço atualmente disponível. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report