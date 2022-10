As melhores palmilhas para dor na bola do pé em 2022

Saúde AZ

Nossos pés têm um trabalho duro, tendo que suportar o peso do nosso corpo todos os dias. Estar constantemente em pé e usar sapatos sem apoio, como salto alto, pode resultar em dor na planta do pé. As melhores palmilhas para dor na bola do pé ajudam a aliviar e redistribuir a pressão na área, apoiar todo o pé e reduzir os níveis de dor.

O que causa dor na bola do pé?

A dor na planta do pé pode resultar de várias condições. Pode ser devido à predisposição genética, onde anormalidades ósseas, como dedos em martelo ou um osso metatarsal excessivamente longo, causam desconforto. Doenças articulares como a artrite também podem causar dor na planta do pé, bem como lesões e problemas nervosos como neuromas e neuropatia diabética.

Outras fontes de dor incluem o afinamento do tecido adiposo na almofada do pé, que é um amortecedor natural, arcos altos ou pés chatos que colocam pressão extra nos metatarsos e até calos ou lesões na pele podem causar problemas.

A dor na ponta do pé também é muito comum entre as pessoas que passam longas horas em pé, o que faz com que a pressão se acumule nessa área, especialmente se estiverem acima do peso ou usarem salto alto por longos períodos de tempo. O seguinte vídeo do YouTube discute a dor na planta do pé e várias opções para aliviar e tratar os sintomas:

Quem precisa das melhores palmilhas para dor na bola do pé?

As melhores palmilhas para dor na bola do pé podem ser usadas por qualquer pessoa. Eles são mais benéficos para pessoas que passam muito tempo em pé, sejam longas horas no trabalho ou muito tempo de lazer caminhando ou praticando esportes. Eles também são muito eficazes para pessoas que sofrem de problemas nos pés que causam dor nessa área e pessoas que têm sapatos mal ajustados.

Como escolho as melhores palmilhas para dor na bola do pé?

Ao escolher as melhores palmilhas para dor na bola do pé, há uma série de considerações a serem feitas. Dependendo da sua condição específica, você precisa verificar se é melhor ter uma palmilha de comprimento total para apoiar todo o pé ou simplesmente almofadas acolchoadas que ficam sob a bola do próprio pé.

Palmilhas de comprimento total geralmente só cabem em sapatos com palmilhas removíveis, então você precisa verificar se seus sapatos são adequados. Palmilhas que não são de comprimento total geralmente apresentam um adesivo que ajuda a mantê-las no lugar.

Você precisará garantir que as palmilhas selecionadas sejam do tamanho correto para seus pés e sapatos; alguns são projetados especificamente para um gênero, enquanto outros são unissex. Geralmente é possível cortar palmilhas para caber no comprimento do seu calçado.

Os materiais usados ​​para fazer palmilhas para dor na planta do pé variam, alguns têm recursos de absorção de choque e efeitos de amortecimento adicionais em diferentes áreas. Esses materiais também podem ser antimicrobianos, o que reduz as chances de odor e manchas, e a absorção de umidade é outro recurso que ajuda a manter o produto seco.

Qual é a melhor maneira de usar palmilhas para dor na bola do pé?

A melhor maneira de usar palmilhas para dor no pé é primeiro remover a palmilha original do sapato se o produto escolhido for uma palmilha de comprimento total. Palmilhas que não são de comprimento total geralmente podem ser colocadas diretamente na palmilha original.

Em seguida, você precisa inserir suas novas palmilhas nos sapatos, colando-as na base do sapato, se elas tiverem um adesivo na parte inferior. Deixe-os secar se o fabricante recomendar, caso contrário, eles devem estar prontos para começar a usar imediatamente.

Verifique as instruções do fabricante sobre quando as palmilhas devem ser substituídas; alguns são projetados para durar a vida toda, enquanto outros, especialmente aqueles para certas condições médicas, devem ser substituídos a cada três a seis meses.

Quais são os benefícios das palmilhas para dor na bola do pé?

Palmilhas para dor na bola do pé têm muitos benefícios. O principal é que eles ajudam a aliviar a pressão na cabeça do metatarso, e ajudam a redistribuir essa pressão na área e nos tecidos circundantes, o que reduz o nível de dor sentido pelo usuário.

A redistribuição da pressão nesta área também pode ajudar a aliviar a dor em outras áreas do corpo, como costas, quadril e joelho, e o amortecimento nas palmilhas proporciona um efeito de absorção de choque que ajuda a proteger as articulações de novas lesões ou dano.

As palmilhas para dor na bola do pé também podem proporcionar um efeito de massagem nessa área e no resto do pé, o que ajuda o usuário a se recuperar de fadiga e lesões. As palmilhas geralmente também são moldadas para fornecer suporte extra ao pé.

Quais são as melhores palmilhas para dor na bola do pé?

Com muitos produtos de palmilha diferentes disponíveis, e cada um com suas próprias características e benefícios para diferentes condições dos pés, pode ser muito difícil decidir qual produto é melhor para suas necessidades. Selecionamos cinco das melhores palmilhas para dor na planta do pé do mercado e avaliamos cada uma delas em qualidade, preço, recursos e eficácia.











Nossa escolha

Depois de avaliar cinco das melhores palmilhas para dor na bola do pé em suas características, eficácia e preço, em nossa opinião o melhor produto é a palmilha Footinsole Suede Forefoot. Além de ser de longe o produto mais econômico, foi um dos melhores para reduzir a dor no pé, além de ser unissex, de tamanho universal e discreto o suficiente para ser usado com sapatos abertos e sandálias.

As palmilhas de antepé de camurça de palmilha de pé apresentam suportes adesivos que aderem facilmente a qualquer sapato e não tornam os sapatos mais apertados como o modelo Superfeet e as palmilhas New Balance, que realmente causaram dor adicional para alguns usuários.

As palmilhas NAZAROO, embora sejam eficazes para a área geral do pé, não foram encontradas para ajudar especificamente com a dor da bola do pé. As palmilhas Sorbothane Ultra Sole, embora sejam benéficas para muitos usuários, tiveram alguns problemas de durabilidade e eram mais caras que o nosso vencedor.

Esta combinação de eficácia, valor para o dinheiro e vários recursos úteis tornam as palmilhas de palmilha de camurça de palmilha as melhores palmilhas para dor na bola do pé atualmente no mercado.

Mais