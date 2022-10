As melhores talas para lesões no dedo quebrado em 2022

Report This Content

Saúde AZ Tudo na vida parece estar ficando menor, exceto minha cintura. Longe vão os dias de um médico colando seu dedo no próximo com o que parecia ser um palito de picolé gigante. A melhor tala para lesões nos dedos quebrados agora será compacta e leve, mas ainda oferecerá o mesmo nível de suporte que as talas de madeira mais tradicionais. Não só o velho palito de picolé parecia bobo, mas poderia limitar a mobilidade do resto da sua mão. Embora sempre possamos usar outro dedo para deslizar para a esquerda no Tinder, ainda precisamos de uma mão que possa segurar o telefone. A melhor tala para dedos quebrados permitirá que você continue com suas rotinas diárias sem piorar a lesão. Dedos quebrados podem ser muito dolorosos, especialmente quando você tenta movê-los. Uma fratura estável pode ser colada a um dedo adjacente para suporte. Mas a fratura instável exigirá talas depois que um médico realinhar ou reduzir a fratura. Vejamos os sintomas de dedos quebrados e como podemos evitá-los antes de pesquisar algumas das melhores talas para casos de dedos quebrados disponíveis hoje. Os sintomas de dedos quebrados Os ossos dos dedos são chamados de falanges. Cada um de seus dedos tem três falanges, exceto o polegar, que tem apenas duas. Quando um desses ossos quebra, resulta em um dedo quebrado ou fraturado doloroso. O primeiro sintoma que você notará é a dor debilitante. Haverá também inchaço, sensibilidade e uma amplitude de movimento limitada. Os dedos também podem parecer deformados ou deformados. O vídeo do YouTube a seguir mostra os sinais a serem procurados em um dedo quebrado. Suportar um dedo quebrado pode ser extremamente doloroso, especialmente ao tentar movê-lo. Às vezes, o desconforto pode ser maçante e tolerável, mas isso não significa que você não precise procurar atendimento médico para a fratura. Um médico pode determinar se seu dedo está fraturado realizando um exame físico e usando raios-X. Quem está em risco de um dedo quebrado? À medida que envelhecemos, nossos ossos ficam mais fracos ou uma deficiência de cálcio pode aumentar o risco de fratura. Pesquisas sugerem que outras condições de saúde, como hipertireoidismo, também podem aumentar a frequência de quebra dos ossos do punho e dos dedos. Mas não são apenas os fatores de saúde que o colocam em risco, as escolhas de estilo de vida ou atividades podem aumentar sua chance de quebrar um osso do dedo. As pessoas que trabalham com as mãos como trabalhadores braçais correm um risco maior e as atividades atléticas também aumentam seu risco. Jogos como futebol, beisebol ou rugby, onde você costuma enrolar as mãos para pegar uma bola às vezes dura, podem causar muitas fraturas. Um estudo de fraturas de esportes do ensino médio nos EUA descobriu que 28,3% das fraturas mais frequentes foram na mão ou nos dedos. Esportes de alto impacto como snowboard, esqui ou automobilismo também aumentam as chances de uma lesão no dedo quebrado. O boxe também tem uma alta ocorrência de fraturas nos dedos, mas essa seria a última das minhas preocupações se eu enfrentasse Tyson Fury. Um trauma nos dedos também pode ser de atividades não relacionadas ao esporte, como um acidente de automóvel ou uma simples queda em que você aterrissou incorretamente. Opções de tratamento para um dedo quebrado Os diferentes tratamentos para dedos quebrados dependem da localização da fratura e se ela é estável. Espero que você possa evitar a cirurgia e curar o dedo colando-o em um dedo adjacente com fraturas mais estáveis. Se uma fratura precisar de imobilização, as melhores talas para fraturas de dedos quebrados ajudarão na recuperação. Fraturas que são instáveis ​​ou deslocadas podem exigir que seu médico realize uma cirurgia. A cirurgia estabilizará uma fratura quando houver múltiplas fraturas, fragmentos ósseos soltos, lesões nas articulações ou danos nos tendões. Um cirurgião ortopédico ou especialista em mãos recomendará a melhor abordagem, cirúrgica ou tala, para o dedo quebrado. A recuperação de um dedo quebrado pode ser tão curta quanto algumas semanas, mas às vezes pode levar até um ano. As melhores talas para dedos quebrados também podem ajudar na recuperação da cirurgia e evitar que o dedo se mova demais. O que procurar na melhor tala para dedos quebrados Dependendo do seu tipo de fratura, certas talas atenderão melhor às suas necessidades do que outras. O tempo que você planeja (embora nunca planejemos essas coisas) para usar a tala pode ser um fator importante. Você deve tentar escolher uma tala que permita que você continue com as atividades diárias, duas semanas ou mais longe do Candy Crush pode afetar seriamente sua posição no mundo. Flexibilidade Embora você precise manter o dedo imóvel para a melhor recuperação, um design flexível permitirá que você mantenha a mobilidade da mão. Uma tala de dedo moldada ou flexível terá o menor impacto no resto da sua mão. Uma inserção de alumínio ou plástico adicionada geralmente fornecerá um suporte mais estável. Material respirável Um tecido respirável como o neoprene aumentará seu conforto e flexibilidade ao usar uma tala de design fechado. Muitas talas de dedos são usadas durante o dia e a noite por longos períodos de tempo. Um tecido mais pesado pode irritar a pele e até piorar os sintomas. Indivíduos mais atléticos precisarão de um tecido que absorva a umidade para evitar o excesso de umidade ao longo do dia. Fácil de usar A facilidade de uso é outro fator importante. A última coisa que você quer é uma tala que se move ou se amontoa. Tiras ajustadas de velcro ou elástico manterão a tala segura enquanto mantém o dedo imóvel. Melhor tala para dedo quebrado Com tantas talas de dedo disponíveis, pode ser difícil saber qual é a melhor para o seu dedo quebrado. Procuramos os produtos mais vendidos que afirmam ser as melhores talas para lesões nos dedos quebrados para trazer a você, em nossa opinião, as cinco melhores talas para seus ferimentos.









Nossa escolha A recuperação de um dedo quebrado pode ser um processo longo e doloroso. A melhor tala para lesões nos dedos quebrados apoiará sua mão e acelerará a cicatrização. Qualquer uma das talas que analisamos ajudará a imobilizar o dedo e reduzir o desconforto. Em nossa opinião, a tala de dedo Getnet Go com suporte de alumínio embutido é a melhor tala para lesões nos dedos quebrados. Construído a partir de neoprene da mais alta qualidade coberto com nylon elástico e tecido de algodão contra a pele, oferece conforto por períodos mais longos. Uma barra de suporte de alumínio embutida dará suporte adicional ao seu dedo onde ele mais precisa e impedirá que ele se mova. Uma tala leve, você poderá deslizar com todos os outros dedos para o conteúdo do seu coração. Quem sabe, você pode até conseguir aquele jogo estranho de Candy Crush ou Angry Birds também. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

