As melhores meias para má circulação em 2022

Saúde AZ Se seus pés estão constantemente frios ou dormentes, pode não ser porque o inverno está chegando, mas pode ser devido à má circulação. Seus pés podem adormecer com mais frequência do que Homer Simpson, ou talvez você sinta cólicas e inchaços frequentes. A má circulação pode tornar mais difícil para o seu corpo mover o sangue por todo o corpo. Sintomas e problemas de má circulação são normalmente sentidos na parte inferior das pernas e nos pés. Faz sentido, onde está mais longe da usina de bombeamento de sangue (o coração) do que os membros na parte inferior do seu corpo? Infelizmente, os pés também suportam todo o peso do seu corpo e podem ser extremamente dolorosos quando inchados ou cansados. Se você fica sentado em uma mesa o dia todo ou seu trabalho significa que você fica de pé por horas, é mais provável que você sofra de má circulação. Mas às vezes a má circulação pode ser um sinal de outros problemas de saúde. O que causa má circulação e as melhores meias para má circulação ajudarão? Vamos dar uma olhada! Quais são os sintomas de má circulação nos pés? A má circulação por si só não é uma doença, mas sim uma variedade de sintomas que podem ser um sinal de uma doença subjacente. Mas antes de entrar em pânico, há muitas maneiras de tratar a má circulação e algumas mudanças na vida podem ser tudo o que você precisa. Ufa, isso foi preocupante por um minuto. Nem todo mundo que sofre de má circulação terá os mesmos sintomas. É difícil identificar problemas de circulação nos pés no início. Os sintomas podem incluir: Uma frieza constante em seus pés.

Dormência.

Cãibras desconfortáveis ​​ou dolorosas nos pés e pernas.

Má cicatrização de feridas ou úlceras e nos dedos dos pés e pés.

Uma sensação de formigamento como se seu pé estivesse dormindo.

Fraco ou nenhum pulso em suas pernas ou pés.

Perda de cabelo ou crescimento mais lento nas pernas.

Dor nas panturrilhas ao caminhar ou ficar em pé. Depois de identificar um ou mais dos sintomas, é aconselhável procurar o conselho de seu médico. Seu médico ou médico pode identificar as causas de sua má circulação e recomendar mudanças no estilo de vida que você pode fazer. As causas da má circulação Como dissemos anteriormente, a má circulação não é uma doença que você pode curar. É mais frequentemente um sintoma de outro problema de saúde. Pode ser devido à pressão alta, obesidade, diabetes ou colesterol alto. A má saúde cardiovascular contribuirá para a má circulação com 47 por cento dos adultos dos EUA exibindo os principais fatores de risco para doenças cardíacas. A má circulação nos pés pode ser um indicador precoce de diabetes, coágulos sanguíneos ou doença arterial periférica (DAP). O diabetes pode afetar seu corpo de várias maneiras, incluindo o aumento do risco de doenças cardíacas, pressão alta e má circulação. A neuropatia diabética pode entorpecer as sensações nos pés e nas pernas devido à má circulação. A obesidade pode afetar todas essas condições e aumentar o risco de coágulos sanguíneos e varizes, tornando-o mais propenso a experimentar os sintomas de má circulação. Um acúmulo de placa nas artérias que ocorre com o PAD fará com que as artérias se estreitem e restrinjam a circulação. Como melhorar a má circulação Aqui está a boa notícia! Há muitos passos que você pode tomar para aliviar a dor da má circulação, mesmo enquanto seu médico tenta identificar a causa. Mudanças no estilo de vida podem ajudar a evitar a dor e o desconforto dos pés e pernas frios e doloridos. Evite ficar sentado por muito tempo e tente ficar em pé em intervalos frequentes, o que aumentará sua circulação. Atividades ou exercícios mais vigorosos farão com que seu coração bombeie rapidamente esse sangue novamente. Existem até exercícios para os pés para melhorar a circulação, como mostrado no vídeo do YouTube a seguir. Outras mudanças que você pode fazer incluem parar de fumar, adotar uma dieta Outras mudanças que você pode fazer incluem parar de fumar, adotar uma dieta mais saudável e perder peso. Suplementos como gingko são usados ​​como um remédio herbal conhecido por abrir os vasos sanguíneos e promover a circulação sanguínea. E, claro, há mudanças de roupas que você pode fazer, incluindo a escolha de roupas ou meias que não sejam muito apertadas e cortem o fluxo sanguíneo mais baixo. Como as meias de compressão melhoram a má circulação? As melhores meias para má circulação usarão compressão para apertar seus vasos sanguíneos e músculos. Isso cria contrações que movem o sangue de volta ao longo das pernas e até o coração. Uma meia de compressão graduada fornecerá mais compressão no tornozelo e diminuirá à medida que se move ao longo da sola do pé. A compressão é medida em mmHg; uma medida de milímetros de mercúrio. Um médico irá aconselhá-lo qual nível de compressão é adequado para sua condição. O médico também poderá recomendar por quanto tempo você deve usar as meias de cada vez, meias de compressão moderada normalmente são adequadas para uso durante todo o dia. As meias de compressão também podem ser usadas se você for mais ativo, para melhorar a circulação e o fornecimento de sangue oxigenado aos músculos durante o exercício. As melhores meias de compressão para má circulação acelerarão sua recuperação após um treino e ajudarão a proteger seus músculos de inchaço, dano ou dor. As melhores meias para má circulação Com tantos estilos de meias disponíveis para má circulação, pode ser confuso saber qual escolher. A maioria das melhores meias para má circulação são unissex, mas existem meias disponíveis especialmente projetadas para mulheres. A escolha de cores e designs significa que essas meias não se parecem mais com as meias cirúrgicas antiquadas que nossas avós costumavam usar. Analisamos muitas das meias de compressão mais vendidas para trazer a você, em nossa opinião, as cinco melhores meias para má circulação.









Nossa escolha Se você precisa de meias de compressão para trabalho, viagem, corrida, gravidez ou voos longos, há muitas opções de qualidade disponíveis para você. A qualidade geral, desempenho, valor, conforto e durabilidade das meias de compressão Physix Gear as tornam nossas favoritas e, em nossa opinião, as melhores meias para má circulação. Disponível em uma variedade impressionante de cores e designs, gostamos particularmente das meias pretas elegantes com um design azul futurista no calcanhar, também com costura dupla para suporte adicional – não apenas para beleza! Perfeitos para voos longos, eles são confortáveis ​​o suficiente para usar o dia todo, especialmente se o seu trabalho precisar que você fique de pé o dia todo. Agora, se pudéssemos encontrar uma meia de compressão grande o suficiente para cobrir todo o Homer Simpson. Manter Homer acordado como oficial de segurança na usina nuclear tornaria Springfield um lugar muito mais seguro – DOH! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

