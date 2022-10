Os melhores aparelhos de joelho para luxação da patela em 2022

Report This Content

Saúde AZ Uma luxação da patela ocorre quando a patela (rótula) se move para fora de sua posição natural e geralmente acontece quando a parte inferior da perna é girada. Uma patela deslocada é muito dolorosa e muitas vezes pode imobilizar as pessoas por um período de tempo. A patela às vezes pode ser colocada de volta no lugar e uma joelheira também pode ser usada para controlar o problema. Em casos graves, a cirurgia pode ser necessária para corrigir uma patela deslocada. A fisioterapia geralmente é necessária quando a patela está cicatrizando e uma joelheira é frequentemente prescrita por médicos e fisioterapeutas. Um estudo clínico concluiu que usar uma joelheira pode ajudar com uma patela deslocada. Abaixo está um link para um pequeno vídeo do YouTube que explica sobre a luxação da patela e os tratamentos: Quem precisa usar uma cinta de joelho para luxação da patela? Qualquer pessoa que deslocou a patela pode se beneficiar do uso de uma joelheira até que a lesão esteja totalmente curada. Os pacientes podem usar a cinta durante o dia para apoiar e proteger a articulação do joelho. Qualquer apoio que você possa dar à articulação do joelho enquanto ela cura será benéfico. Você também pode usar joelheiras à noite, desde que sejam confortáveis ​​e não muito apertadas. Quando estamos dormindo não temos consciência dos movimentos do nosso corpo e estabilizar o joelho pode ser uma boa ideia. Se você torcer o joelho durante o sono, poderá causar mais danos ao joelho lesionado, o que deve ser evitado. Você também pode precisar usar uma joelheira após a cirurgia em uma patela deslocada para ajudar na recuperação. Após um procedimento cirúrgico no joelho, pode haver algum inchaço e desconforto. Usar uma joelheira para apoiar e aliviar um pouco o estresse do joelho pode ajudar a acelerar sua recuperação. Se você se recuperou da patela deslocada, ainda vale a pena usar uma joelheira para proteger o joelho. Se você planeja fazer alguma atividade física, como caminhar, correr ou praticar esportes, deve usar uma órtese. A proteção que a joelheira fornece pode ajudar a evitar mais lesões. Como funciona uma cinta de joelho para luxação da patela? As joelheiras usadas para luxação da patela geralmente têm um orifício reforçado que se encaixa sobre a rótula. O orifício ajuda a manter a patela em uma posição natural e evita que ela saia do lugar. Restringir o movimento da patela é uma maneira eficaz de controlar a dor associada a uma luxação. Algumas das joelheiras também possuem suportes laterais reforçados ou molas de aço para fornecer algum suporte lateral. O suporte lateral ajuda a evitar a torção do joelho, que é uma das maneiras pelas quais a patela pode se deslocar. A rótula deve estar voltada para a frente e algum apoio lateral a manterá nessa posição. Uma joelheira também pode fornecer alguma compressão que traz alguns benefícios ao se recuperar de uma lesão. A compressão pode ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos, o que pode ajudar na cicatrização. A compressão também estimula o fluido linfático que transporta nutrientes vitais para o tecido danificado. A compressão também pode ajudar a controlar o inchaço que geralmente ocorre após uma luxação da patela. O inchaço é a maneira natural do corpo de proteger uma lesão, mas muitas vezes pode ser desconfortável. Como escolho uma cinta de joelho para luxação da patela? É extremamente importante que sua joelheira se encaixe corretamente para que você obtenha o tipo correto de suporte. Meça acima e abaixo do joelho antes de comprar a joelheira para obter o tamanho correto. A órtese deve ser bem ajustada, mas não tão apertada que restrinja o fluxo sanguíneo. Escolha uma joelheira que permita algum ajuste para que seja confortável de usar. A maioria das joelheiras disponíveis pode ser ajustada com tiras de fixação de velcro. Quando seu joelho foi lesionado, pode haver algum inchaço e usar uma joelheira ajustável é uma boa opção. Compre uma joelheira feita de materiais de boa qualidade para que ela dure e faça seu trabalho. A maioria das joelheiras é feita de neoprene, que é um tecido durável e respirável. Se sua joelheira tiver costuras costuradas, a costura deve ser forte para que as costuras não se rasguem. As tiras da joelheira também precisam ser bem feitas e longas o suficiente para que a joelheira permaneça no lugar ao longo do dia. Os fechos de velcro nas tiras também devem ser de alta qualidade para que as tiras possam ser presas. O velcro de baixa qualidade não grudará corretamente e as tiras ficarão soltas e a joelheira escorregará. Use uma joelheira que seja fácil de manter limpa na máquina de lavar ou lavar as mãos. Quando você usa uma joelheira por longos períodos, pode suar e uma joelheira lavável é essencial. Manter o aparelho limpo o manterá em boas condições e também será mais higiênico. Você também deve certificar-se de que a joelheira é fácil de colocar, tirar e ajustar. Quando você está com dor devido a um joelho deslocado, você não quer se esforçar para colocar ou ajustar a joelheira. A maioria das joelheiras é fácil de encaixar, mas ajustá-las ao aperto correto pode levar algumas tentativas. Se você planeja usar a joelheira sob a roupa, escolha uma que seja feita de tecido leve. O tecido usado para fazer as joelheiras vem em diferentes espessuras e algumas delas são bem finas. Uma joelheira grossa ou volumosa não será confortável quando usada sob a roupa. Aqui está uma lista rápida dos principais recursos a serem observados ao escolher uma joelheira para luxação da patela: Certifique-se de que a cinta seja do tamanho correto.

Compre uma joelheira ajustável.

Use uma cinta que seja fácil de limpar.

Compre uma joelheira que seja bem feita.

Use uma cinta que seja fácil de colocar. Qual é a melhor joelheira para luxação da patela? Analisamos uma variedade de joelheiras que podem ser usadas após uma luxação da patela e selecionamos cinco. Analisamos cada joelheira em detalhes e examinamos o preço, a qualidade, a facilidade de uso e o suporte fornecido. Analisamos cinco joelheiras e apontamos alguns prós e contras de cada produto.









Nossa escolha Todas as joelheiras que analisamos são adequadas para apoiar a patela após uma luxação. Cada um desses aparelhos é de design de patela aberta e todos são feitos de neoprene. Cada joelheira tem tiras de fixação de velcro e nenhum dos produtos é superfaturado. Depois de olhar para as joelheiras com algum detalhe, a melhor joelheira para a luxação da patela é a Bracoo Knee Support. Esta joelheira oferece uma boa relação custo-benefício e oferece suporte adequado à patela após uma luxação. A joelheira é fácil de colocar e ajustar e o neoprene macio é confortável contra a pele. Também gostamos do fato de que as alças podem ser movidas para qualquer posição e uma cinta que lava bem também é útil. Mais

